اندونزی، هشدار سونامی صادر کرد

آژانس هواشناسی، اقلیم‌شناسی و ژئوفیزیک اندونزی (BMKG) امروز (سه‌شنبه) نسبت به خطر شکل‌گیری امواجی تا ارتفاع ۴ متر در بخش‌هایی از آب‌های این کشور هشدار داد.

جوان آنلاین: به نقل از شینهوا، این هشدار در حالی صادر شده که دو طوفان گرمسیری در شرق و غرب جزایر فیلیپین در حال شکل‌گیری هستند و آب‌های اندونزی را نیز تحت تاثیر قرار خواهند داد.

به گزارش ایسنا، مدیر موقت هواشناسی دریایی در BMKG گزارش داد طوفان‌های گرمسیری ۹۴ W و ۹ SW در حال تقویت گردش باد بر فراز آب‌های شمالی و جنوبی اندونزی هستند.

این سازمان از سه‌شنبه تا جمعه تشکیل امواجی به ارتفاع ۲.۵ تا ۴ متر را در شمال تنگه مالاکا، اقیانوس هند در غرب سوماترا و آب‌های جنوب جاوه، بالی و غرب منطقه نوسا تنگارا پیش‌بینی می‌کند.

این آژانس از ماهیگیران، جوامع ساحلی و اپراتور‌های قایق‌های ماهیگیری، کشتی‌ها و کشتی‌های باری خواست که هوشیار باشند و شرایط آب و هوایی را از نزدیک زیر نظر داشته باشند و هشدار داد که دریا‌های متلاطم می‌تواند خطراتی را برای ایمنی دریایی ایجاد کند.