نام و اطلاعات تماس بیش از یک صد هزار افسر پلیس انگلیس فاش شده و در وبگاه‌هایی موسوم به «دارک‌نت» منتشر شده‌اند.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری آناتولی، نام و اطلاعات تماس بیش از یک صد هزار افسر پلیس انگلیس پس از آنکه سایبری‌ها به یک پایگاه داده کلیدی نیرو‌های انتظامی این کشور نفوذ کردند، در وبگاه‌هایی موسوم به «دارک‌نت» منتشر شد و افسرانی را که سال‌ها صرف ردیابی مجرمان کرده‌اند، در معرض تهدید‌هایی قرار داده است.

به گزارش مهر، به گزارش روزنامه تایمز، این افشاگری که اخیرا گزارش شد، پس از یک کارزار سایبری گسترده‌تر رخ داد که داده‌های وزارت دفاع، وزارت کشور، آژانس ملی جرایم (NCA) و سرویس دادستانی سلطنتی (CPS) را نیز به خطر انداخت.

آخرین نفوذ نیز تنها چند روز پس از آن رخ داد که هکر‌ها وزارت آموزش (DfE) را هدف قرار دادند و بیش از ۵۰۰ هزار سابقه را افشا کردند. هکر‌ها پس از نفوذ به پایگاه داده ملی حقوقی پلیس (PNLD)، یک منبع حقوقی برخط که توسط نیرو‌های پلیس وزارت کشور در سراسر انگلیس استفاده می‌شود، را فاش کردند.

مقامات معتقدند که گروه مجرمان سایبری ExfilSquad پشت این حمله بوده و بخشی از مجموعه‌ای از نفوذ‌های اخیر است که نهاد‌های غربی را هدف قرار می‌دهد.

یکی از کارکنان که اطلاعاتش فاش شده بود، گفت: من در جرایم سازمان‌یافته جدی کار کرده‌ام و مجرمان سطح بالا را به زندان انداخته‌ام. فاش شدن اطلاعات خصوصی من بسیار نگران‌کننده است و مأموران را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد.