مذاکره با رژیم صهیونیستی چیزی جز ذلت ندارد

شیخ نعیم قاسم اعلام کرد که مذاکره با رژیم صهیونیستی ذلت است و تفاهم ایران و آمریکا، تل‌آویو را مهار کرد.

جوان آنلاین: مراسم باشکوه گرامیداشت اربعین حسینی، امروز سه‌شنبه، با حضور انبوهی از عاشقان اهل‌بیت (ع) و هواداران جبهه‌ی مقاومت در شهر بعلبک لبنان آغاز شد.

در این آیین معنوی و سیاسی، شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان، به‌عنوان سخنران اصلی، به تشریح آخرین تحولات منطقه‌ای و تحلیل روند تجاوزات رژیم صهیونیستی پرداخت.

تفاهم ایران و آمریکا، رژیم صهیونیستی را مهار کرد

شیخ نعیم قاسم در بخش نخست سخنان خود، با اشاره به تهاجم گسترده‌ی سپتامبر ۲۰۲۴ رژیم صهیونیستی علیه لبنان، خاطرنشان کرد که هدف دشمن از این تجاوز، نابودی کامل مقاومت از طریق ترور فرماندهان ارشد (از جمله شهید سیدحسن نصرالله)، عملیات‌های سایبری و انفجار پیجرها، و ضربه به توانمندی‌های نظامی حزب‌الله بوده است؛ اما به‌قول وی، «مقاومت نه‌تنها فرو نپاشید، بلکه با تکیه بر ایمان و آمادگی، توازن قوا را به هم زد».

دبیرکل حزب‌الله، عامل اصلی توقف این تجاوزات را تفاهم ایران و آمریکا دانست و تصریح کرد که تهران با ایستادگی قاطع، «توقف تجاوز» را به‌عنوان شرط اساسی مطرح کرد و واشنگتن ناچار شد در برابر این مطالبات تسلیم شود و آتش‌بس را بپذیرد.

وی اظهار داشت که این تفاهم، اسرائیل را مهار کرد و حتی امروز که ترامپ بار دیگر به دنبال جنگ‌افروزی است، رژیم صهیونیستی جرأت حمله به ایران را ندارد؛ زیرا دولت فعلی آمریکا همچنان به دلیل همان یادداشت تفاهم و مطالبات قاطع ایران، دچار بازدارندگی است و از پیامد‌های درگیری می‌هراسد.

رهبری آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای عامل پیروزی‌های بیشتر است

دبیرکل حزب‌الله لبنان در ادامه‌ی سخنان خود، با ترسیم تحلیلی ژرف از معادلات قدرت در غرب آسیا، به صراحت اعلام کرد: «ایران پیروز شد و آمریکا شکست خورد».

شیخ نعیم قاسم با تأکید بر ایستادگی بی‌نظیر جمهوری اسلامی ایران در برابر ائتلاف نظامی–سیاسی آمریکا و اسرائیل، خاطرنشان کرد که تهران با اتکا به عمق راهبردی و اراده‌ی الهی، نه‌تنها در هیچ‌یک از برخورد‌های اخیر عقب‌نشینی نکرده، بلکه با طراحی هوشمندانه، معادلات را به نفع محور مقاومت تغییر داده است.

وی افزود: «شهادت امام خامنه‌ای سندی بر عزت، انقلاب، پویایی و تداوم مسیر مقاومت بود. ایران با این ایستادگی، ثابت کرد که کشوری قدرتمند و شکست ناپذیر است».

شیخ نعیم قاسم در ادامه، با اشاره به حضور میلیونی مردم ایران در خیابان‌ها و تجدید بیعت با آرمان‌های انقلاب، این صحنه‌ها را نشانه‌ی عمق همبستگی ملی و وفاداری مثال‌زدنی ملت ایران به نظام و رهبری ارزیابی کرد و گفت: «جهان شاهد حضور میلیونی مردم ایران در خیابان‌ها بود که بار دیگر عمق همبستگی و وفاداری ملت به انقلاب و رهبری را به تصویر کشید».

دبیرکل حزب‌الله در بخش دیگری از سخنان خود، تصریح کرد: «رهبری آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای زمینه‌ساز و عامل تحقق پیروزی‌های بزرگتر در آینده خواهد بود».

مذاکره با رژیم صهیونیستی جز ذلت دستاوردی ندارد

شیخ نعیم قاسم در ادامه، با ردّ قاطع هرگونه مذاکره با رژیم صهیونیستی، تأکید کرد: «مذاکرات مستقیم با اسرائیل تا به امروز هیچ ثمره‌ای جز خفت، ذلت و امتیازدهی‌های پیاپی برای لبنان به همراه نداشته است.»

وی از مقامات لبنانی خواست تا دست از امتیازدهی‌های رایگان بردارند و به‌جای همسویی با اهداف آمریکا، به دنبال حفظ حاکمیت ملی، تقویت ارتش لبنان و تدوین جدول زمانی برای اخراج اسرائیل و بازسازی کشور باشند.

دبیرکل حزب‌الله در بخش پایانی سخنان خود، خطاب به دولت لبنان گفت: «به آمریکایی‌ها «نه» بگویید؛ آنها در برابر ایستادگی ذلیل خواهند شد، چرا که تمام تجاوزات اخیر با نظارت و چراغ سبز مستقیم واشنگتن انجام شده است.

هیچ مانعی برای دیدار میان حزب‌الله و رهبری سوریه وجود ندارد

شیخ نعیم قاسم درباره‌ی روابط حزب‌الله با دولت موقت سوریه نیز تصریح کرد: هیچ مانعی برای دیدار میان حزب‌الله و رهبری سوریه وجود ندارد و این ملاقات در زمان مناسب، با ارزیابی و توافق طرفین انجام خواهد شد.

دبیرکل حزب الله لبنان افزود: سوریه باثبات، پشتوانه لبنان محسوب می‌شود و متقابلاً لبنان باثبات نیز برای سوریه یک تکیه‌گاه راهبردی است.