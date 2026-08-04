سیلاب در افغانستان؛ ۲۹ نفر جان باخته و ۱۲۹ تن زخمی شدند

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری شینهوا، دفتر سازمان بهداشت جهانی (WHO) در افغانستان اعلام کرد که در پی وقوع سیلابهای ناگهانی اخیر در بخشهایی از شرق، جنوب شرق و مرکز افغانستان، دست کم ۲۹ نفر جان باخته، ۱۲۹ تن زخمی شده و ۴ نفر نیز مفقود شدهاند.
به گزارش مهر، بر اساس این گزارش، ولایتهای نورستان، ننگرهار، لغمان، پکتیکا، پکتیا، خوست، غزنی، کابل، کاپیسا، پنجشیر، پروان، لوگر و میدان وردک در افغانستان تحت تأثیر این سیلها قرار گرفته و متحمل تلفات جانی و خسارات گسترده مالی شدهاند.
سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که تنها در ولایتهای نورستان و لغمان، دست کم ۳۰۰ خانواده آسیب دیدهاند.
این سازمان افزود که با هماهنگی شرکای حوزه سلامت، ۳ تیم سیار درمانی را برای ارائه خدمات پزشکی به سیل زدگان به مناطق آسیب دیده در افغانستان اعزام کرده است.