کد خبر: 1372435
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تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۲
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سازمان ملل: اسرائیل بیش از ۱۵۰ نفر را در ماه جولای در غزه قتل‌عام کرد

1 یک مقام سازمان ملل با هشدار درباره انفجار کرانه باختری گفت اسرائیل در جولای ۱۵۰ نفر را در غزه به شهادت رساند.

جوان آنلاین: در حالی که حملات وحشیانه صهیونیست‌ها به مناطق مختلف نوار غزه علی رغم آتش بس‌های نمایشی همچنان ادامه دارد، سازمان ملل متحد گزارش داد که در ماه جولای دست کم ۱۵۰ فلسطینی در حملات اسرائیل به غزه به شهادت رسیده‌اند که بالاترین آمار ماهانه از ابتدای سال ۲۰۲۶ است.

شهادت بیش از ۱۵۰ فلسطینی در حملات صهیونیست‌ها به غزه طی یک ماه

در این زمینه، فرحان حق، معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد، گفت که اسرائیل در آخر هفته به حملات هوایی، توپخانه‌ای و تیراندازی خود در غزه ادامه داد و منجر به مرگ تعداد زیادی از غیرنظامیان، از جمله کودکان، شد.

فرحان حق در یک کنفرانس مطبوعاتی در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک، با استناد به داده‌های وزارت بهداشت فلسطین در غزه، از شهادت بیش از ۱۵۰ فلسطینی در این باریکه در حملات رژیم صهیونیستی در ماه جولای خبر داده و تاکید کرد که بیشتر این حملات در بخش غربی نوار غزه رخ داده؛ جایی که اکثریت جمعیت این باریکه یعنی حدود ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر در آنجا ساکن هستند.

وزارت بهداشت غزه روز شنبه در آمار رسمی خود از شهادت ۱۵۲ فلسطینی در این باریکه در حملات رژیم اشغالگر در ماه جولای خبر داده بود.

فرحان حق عصر دیروز اعلام کرد که در ۲۴ ساعت گذشته دست کم ۱۹ غیرنظامی در نوار غزه در حملات اسرائیل جان خود را از دست داده‌اند از جمله یک جنین.

وی افزود: سازمان ملل کشتار غیرنظامیان در هر کجا و به هر شکلی را محکوم می‌کند و این موضع ثابت ماست که شامل کشتار مردم غزه هم می‌شود، از جمله حملات هوایی اسرائیل که اخیراً مجاورت بیمارستان شهدای الاقصی را هدف قرار داد و قربانیان زیادی بر جای گذاشت.

این مسئول سازمان ملل متحد، بخش قابل توجهی از گزارش روزانه خود را به تحولات سرزمین‌های اشغالی فلسطین اختصاص داد و بر وخامت مداوم اوضاع انسانی و امنیتی در نوار غزه و کرانه باختری تأکید کرد.

تشدید خشونت در کرانه باختری و آوارگی اجباری فلسطینی‌ها

وی تصریح کرد که دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (OCHA) هشدار داده است که دستورالعمل‌های اسرائیل برای قرار دادن چهارمین اردوگاه آوارگان فلسطینی در کرانه باختری تحت کنترل نظامی می‌تواند عواقب انسانی جدی برای هزاران نفر از ساکنان داشته باشد.

فرحان حق گفت که حملات اسرائیل به اردوگاه‌های آوارگان در جنین، طولکرم و نورشمس در شمال کرانه باختری از سال گذشته، علاوه بر تخریب خانه‌ها، نابودی معیشت و خدمات ضروری، بیش از ۳۰۰۰۰ فلسطینی، از جمله کودکان، را آواره کرده است.

وی افزود: در سایه حملات مداوم شهرک نشینان اسرائیلی به کرانه باختری و همچنین حملات نظامی ارتش اسرائیل و آوارگی اجباری فلسطینی‌ها، سازمان ملل به شدت نگران تشدید خشونت در این منطقه است.

فرحان حق خاطرنشان کرد: دبیرکل سازمان ملل، حملات شهرک‌نشینان علیه فلسطینیان، از جمله آتش‌سوزی عمدی دو مسجد و تخریب املاک خصوصی را محکوم می‌کند و از مقامات اسرائیلی می‌خواهد که مسئولان این جنایات را پاسخگو کنند و اقدامات فوری را برای جلوگیری از تکرار چنین حملاتی و محافظت از غیرنظامیان انجام دهند.

سخنگوی دبیرکل سازمان ملل اظهار داشت که از اواخر هفته گذشته، سازمان ملل حملات هوایی و توپخانه‌ای و تیراندازی ارتش اسرائیل را در سراسر نوار غزه به ویژه مناطق غربی و به اصطلاح خط زرد، یعنی جایی که بیشترین جمعیت فلسطینی‌ها در آنجا هستند را تحت نظر داشته است.

این مقام سازمان ملل گفت که ما همچنین گزارش‌هایی از خانواده‌های جدید آواره شده از شرق شهر غزه دریافت کرده و با شرکای خود برای ارائه کمک‌های لازم به آنها همکاری می‌کنیم.

وی درباره حملات مکرر صهیونیست‌ها به کرانه باختری و قدس اشغالی هم اعلام کرد که نظامیان اسرائیلی در حین برگزاری کلاس‌ها، به مرکز آموزشی قلندیا، که توسط آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی (آنروا) اداره می‌شود، یورش بردند.

فرحان حق در ادامه، حملات مکرر شهرک نشینان صهیونیست به قدس و کرانه باختری از جمله اهانت به یک کلیسای ارمنی در قدس را محکوم و تاکید کرد که سازمان ملل بار‌ها خواستار احترام به همه اماکن مقدس شده است. این شامل کلیساها، مساجد و کنیسه‌ها می‌شود و هرگونه حمله به اماکن عبادی غیرقابل قبول است.

برچسب ها: سازمان ملل ، قتل عام ، مردم غزه
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