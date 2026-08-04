جوان آنلاین: همزمان با طلوع آفتاب و از ساعت ۶ صبح امروز، سهشنبه، مراسم باشکوه و چندمیلیونی راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی در تهران با شعار محوری «باید برخاست» آغاز شد.
مطلع این حرکت معنوی از میدان آئینی امام حسین (ع) رقم خورده است؛ جایی که موج خروشان عاشقان اباعبدالله الحسین (ع) که از قافله زیارت کربلا جا ماندهاند، با پای پیاده رو به سوی «کربلای ایران» یعنی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) در شهرری حرکت خود را آغاز کردهاند.
نماد مشت گرهکرده رهبر شهید انقلاب اسلامی و سردار سلیمانی، در تمامی اقلام فرهنگی مسر پیاده روی جاماندگان اربعین استفاده شده است.. مراسم امسال بهشدت تحت تأثیر یاد و خاطره رهبران و فرماندهان شهید مقاومت، قرار دارد و پیادهروی امسال به نیابت از آنان انجام میپذیرد. زائران با در دست داشتن پرچمهای «یا لثارات الحسین»، مطالبه جدی خود را برای انزجار از جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا فریاد خواهند زد.
برای مردم عاشقی که دلهایشان مملو از عشق به اهل بیت و جان هایشان لبریز از شوق زیارت است، فاصله و مرزها معنایی ندارد، آنها امروز مسافتی را تا قبله گاه تهران طی و شبیهترین تصاویر را به عراق خلق میکنند. آیین جاماندگان سال ۱۴۰۵ در حالی امسال برگزار میشود که داغ از دست دادن رهبر شهید انقلاب و شهادت صدها تن از مردم در جنگ رمضان را پشت سر گذاشتهایم. از این رو در مبدا این مسیر یعنی میدان امام حسین (ع) نمادها و نشانههایی از شهدا نصب شده است که از جمله ان غرفه شهدای مدرسه میناب است.
مردم دسته دسته به صورت خانوادگی و دوستانه در حال پیوستن به جمعیت حاضر در مسیر راهپیمایی هستند. پرچمهای قرمز خونخواهی در هر نقطه از مسیر به چشم میخورد و این در کنار پرچمهایی ایران و بیرقهای سیاهی است که مردم به دوش دارند. این مراسم در حقیقت نقطه آغازین پیاده روی جاماندگان حسینی است.
اربعین حسینی در فرهنگ شیعی، تنها یک یادبود تاریخی یا یک آئین مذهبی ساده نیست؛ بلکه میعادگاهی سالانه برای تجدید بیعت با آرمانهای آزادگی، حقطلبی و استکبارستیزی نهضت سیدالشهدا (ع) است. این حرکت عظیم که ریشه در سنت بیدارگرانه حضرت زینبکبری (س) و امام سجاد (ع) دارد، با گذشت قرنها و به برکت انقلاب اسلامی، امروز به بزرگترین مانور عقیدتی، انسجام اجتماعی و اجتماع انسانی در سطح جهان تبدیل شده است. میلیونها زائر از سراسر گیتی با پای پیاده مسیر نجف تا کربلا را طی میکنند تا طنین صدایی باشند که در گستره تاریخ خاموش نشده است.
بر اساس روایات معتبر شیعی، ثواب زیارت حضرت عبدالعظیم (ع) برابر با زیارت کربلاست و همین مبنا، سالهاست که دلدادگان پایتخت را در خیابانهای تهران به حرکت درمیآورد. امسال در طول مسیر ۱۵ کیلومتری این پیادهروی، بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ موکب مردمی، خیمههای هنر و پردیسهای فرهنگی آماده پذیرایی و ارائه خدمات به زائران هستند.
فضای راهپیمایی امسال، علاوه بر شور حسینی، لبریز از طنین مقاومت و خشم مقدس از جنایات استکبار جهانی است.
زائران با در دست داشتن پرچمهای «یا لثارات الحسین» و تصاویری از رهبر شهید، شهدا، پیوند معنوی عاشورا و جبهه مقاومت را به نمایش گذاشتهاند.
با گذشت ساعاتی از آغاز مراسم، خیابانهای منتهی به مسیر اصلی پیادهروی، از میدان امام حسین (ع) تا میدان شوش و میدان ری، مالامال از جمعیت زائرانی است که با قدمهای استوار و چشمانی اشکبار گام برمیدارند. صدای مداحی و نوحهخوانی از مواکب مردمی به گوش میرسد و عطر اسپند، چای عراقی و عود در فضای شهر پیچیده است.
آنچه بیش از هر چیز جلبتوجه میکند، حضور باشکوه خانوادههاست؛ مادرانی که کالسکه کودکان خود را میرانند، کهنسالانی که با عصا و ویلچر همراه شدهاند و جوانانی که پرچمهای سیاه و سرخ حسینی را بر دوش میکشند.
نیروهای آتشنشانی با فعالسازی سیستمهای مهپاش در ۱۰۰ محور، فضای خنک و مطبوعی را برای زائران فراهم کردهاند. ایستگاهها و ۴۰ موکب اختصاصی «مادر و کودک» نیز دایر شده تا خانوادهها امکان استراحت داشته باشند. در طول مسیر، ۱۷ خیمه هنر با اجرای پرفورمنسها و گروههای سرود، شهدای جنگ و شهدای مقاومت را تصویر میکشند.
تمام مساجد واقع در طول مسیر، درهای خود را به روی مردم گشودهاند و خدمترسانی با تمام ظرفیت زیرساختی و مردمی در حال انجام است تا شبیهسازی کامل و دلنشینی از مسیر نجف تا کربلا در دل پایتخت رقم بخورد.
در میان تراکم جمعیت، شنیدن روایتهای دلی زائران، ابعاد معنوی این حرکت را ملموستر میکند. حاج رضا ۶۸ ساله، بازنشستهای که با عصا در حال حرکت است، درباره حس و حال خود میگوید: «امسال پا درد امان نداد که به عراق بروم، اما از دیشب خواب به چشمم نیامد. تا پای جان میآیم، چون در روایت دیدهام زیارت حضرت عبدالعظیم، ثواب کربلا را دارد؛ آمدهام بگویم آقا جان، جسممان اینجاست، اما دلمان در بینالحرمین است.»
آنطرفتر، مریم سادات، دانشجوی ۲۲ سالهای که با دوستانش پرچم «یا لثارات الحسین» را حمل میکند، میگوید: «پیام امروز ما فقط یک پیادهروی ساده نیست؛ شعار امسال ما باید برخاست است. ما با یاد آقای شهیدمان و شهدای مقاومت آمدهایم تا بگویم مکتب عاشورا یعنی ایستادگی در برابر ظلم و ما تا نابودی رژیم صهیونیستی پای این نهضت ایستادهایم.»
همچنین امیرصدرا، نوجوان ۱۳ سالهای که در یکی از مواکب مشغول توزیع شربت خنک است، با لبخند میگوید: «از ۵ صبح با بچههای هیئت آمدیم. خستگی اصلاً معنی ندارد؛ خدمت به زوار امام حسین (ع) بزرگترین افتخار زندگی ماست و میخواهیم ثابت کنیم دهه هشتادیها و نودیها پای این پرچم هستند.»
موکب هنری بچههای میناب و رهبر شهید در میدان امام حسین یاد و خاطره شهدای جنگ با رژیم صهیونیستی و آمریکا را گرامی داشته است.
مردم از همه قشر و همه سن از میدان امام حسین پیاده روی خود را به سمت خیابان ۱۷ شهریور و در ادامه خیابان شوش و سپس مسیر منتهی به حرم حضرت عبدالعظیم حسنی آغاز کردند. کودک و پیر و جوان در کنار هم و به یاد مشابه اربعین در عراق با نیتهای مختلفی در این مسیر راهی شدند.
موکبها نیز از آغازین ساعات حضور زائران در میدان امام حسین (ع) آماده خدمت رسانی شدند. کودکان خادم در کنار مسن ترهایی که در دستگاه اباعبدالله مو سپید کردند رسم عاشقی برای اهل بیت را تمرین میکنند.
پسر جوانی که در حال اسپند دود کردن است زائران را از میدان امام حسین بدرقه میکند، رسمی که ایرانیان در راهی کردن مسافر آن را انجام میدهند و کدام مسافر عزیزتر از مسافر حسینی و چه مقصدی بهتر از امام حسین.
در موکبها خادمانی از همه سنین حضور دارند. موکبهایی که مردم آن را اداره میکنند. دخترهای جوان یکی از موکبها در کنار مادرانشان کار درست کردن شربت و توزیع آن را برعهده دارند.
خانوادههای زیادی از جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان و دفاع مقدس و مدافع حرم پوکب دار این مسیر هستند. خانواده شهید قرآنی احسان ذاکری هم در یکی از غرفهها حضور دارند. پدر شهید در گفتوگو با خبرنگار از عشق شهیدشان به این راه میگوید وقتی سالهای گذشته خودش مسافر و زائر اربعین میشد و حالا در غیابش پدر و مادر و برادر دنباله رو راه شهید شدند تا چراغی را در این دریای بی انتهای نورانی روشن کنند.
این زائر اندونزیایی هم که تا به حال توفیق حضور در کربلا را نداشته امروز در تهران خودش را به زائرین مراسم جاماندگان حسینی رسانده و میگوید حال و هوای مردم، مسیر و آنچه میبیند قابل توصیف نیست.
دست کشیدن بر غبار مسیر و زیر لب زمزمه کردن زیارت اربعین، حال و هوای مشترک تمام جاماندگانی است که نگاهشان به انتهای خیابان مسیر پیاده روی در تهران دوخته شده است. حقیقت جاماندگی، درد شیرینی است که حبّ اباعبدالله (ع) را در دلها زنده نگه میدارد.
حاضرترین زائر پیاده روی جاماندههای امسال رهبر شهید است. همه جا تصویرش را میتوان دید و با هرکس که گفتوگو میکنیم همه از خونخواهی رهبر و قدمهایی میگویند که به نیت او برداشتند.
حقیقت جاماندگی، درد شیرینی است که حبّ اباعبدالله (ع) را در دلها زنده نگه میدارد. زائرانی که نتوانستهاند عمودهای جاده نجف به کربلا را بشمارند، امروز عمودهای خیابانهای تهران را به نیت کربلا میپیمایند.
ثواب زیارت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) که به تعبیر امام هادی (ع) برابر با زیارت سیدالشهدا (ع) است، تسلیبخش دلهای سوخته و مشتاقی است که فرسنگها از بینالحرمین دورند، اما قلبشان در کربلا میتپد.
ثواب زیارت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) که به تعبیر امام هادی (ع) برابر با زیارت سیدالشهدا (ع) است، تسلیبخش دلهای سوخته و مشتاقی است که فرسنگها از بینالحرمین دورند، اما قلبشان در کربلا میتپد.
با نزدیک شدن جمعیت به انتهای مسیر در شهرری، جهت جلوگیری از ازدحام شدید و حفظ آرامش زائران، «ایستگاههای سلام» در اطراف حرم مطهر تعبیه شدهاند. زائران با رسیدن به این نقاط، روبهسوی آستان معظّّم و به نیابت از کربلای معلی، سلامی از سر ارادت داده و زیارتنامه اربعین را قرائت میکنند؛ حرکتی که تجلی پیوند عمیق امت با ولایت، یاد شهدای مقاومت و نمایشی باشکوه از وحدت و اقتدار دینی ملّت ایران است.
در ساعت ۱۲:۱۱ طنین اذان ظهر اربعین حسینی به افق تهران در مسیر پیاده روی جاماندگان طنین انداز شد.
آفتاب ظهر اربعین، بر سیلاب سیاهپوشان جامانده میتابد. صدای اذان در همهمه جمعیت میپیچد و مسیر پیادهروی لحظهای از حرکت میایستد. مردان و زنان، پیر و جوان، بر آسفالت داغ بر سجادههای سادهای که موکبها پهن کردهاند، آماده اقامه نماز میشوند.
اینجا، نماز اربعین فقط یک فریضه نیست بلکه تجدید بیعتی با راه حسین (ع) و پیامی که از کربلا تا امروز، بر لب عاشقان جاری مانده است.
با رسیدن جمعیت عزادار تهرانی به حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام در شهرری و اقامه نماز جماعت ظهر اربعین راهپیمایی سالانه جاماندگان اربعین تهران به پایان رسید.