طبق اعلام مرکز آمار ایران، جمعیت کشور طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۷ روند صعودی به خود گرفته است و تا دو سال دیگر جمعیت کشور به ۸۸ میلیون نفر خواهد رسید. اکنون نیز جمعیت کشور از ۸۷ میلیون عبور کرده است.

جوان آنلاین: براساس آخرین برآوردهای مرکز آمار، جمعیت ایران تا لحظه انتشار این گزارش به ۸۷ میلیون و ۷۷۷۷ نفر رسیده است.

به گزارش ایسنا، بر اساس جدول پیش‌بینی جمعیت کشور که مرکز آمار منتشر کرده جمعیت ایران تا سال ۱۴۰۷ به حدود ۸۸ میلیون و ۱۹۰ هزار نفر خواهد رسید که نسبت به ۸۱ میلیون و ۵۳ هزار نفر در سال ۱۳۹۶ حدود هفت میلیون نفر افزایش را نشان می‌دهد.

بر اساس این برآورد، جمعیت کشور از ۸۱ میلیون و ۹۶۲ هزار نفر در سال ۱۳۹۷ به ۸۲ میلیون و ۷۱۰هزارنفر در سال ۹۸، ۸۳ میلیون ۴۰۹هزار در سال ۱۳۹۹، ۸۴میلیون و۵۵هزارنفر در سال ۱۴۰۰، ۸۴میلیون و ۷۰۰هزارنفر در ۱۴۰۱، ۸۵میلیون و ۳۲۹ در سال ۱۴۰۲، ۸۵ میلیون و۹۶۱ هزار نفر در سال ۱۴۰۳ ،۸۶میلیون و۵۶۲هزار نفر در سال ۱۴۰۴ رسیده است و همچنین جمعیت به۸۷میلیون و۱۳۴هزارنفر در سال ۱۴۰۵، ۸۷میلیون و ۶۷۶هزارنفر در سال ۱۴۰۶ و ۸۸ میلیون و۱۹۰ هزار نفر در سال ۱۴۰۷ خواهد رسید.

این پیش‌بینی همچنین نشان می‌دهد رشد جمعیت عمدتاً در مناطق شهری رخ خواهد داد؛ به‌گونه‌ای که جمعیت شهری از ۶۰ میلیون و ۳۰۴ هزار نفر در سال ۱۳۹۶ به ۶۸ میلیون و ۹۹۴ هزار نفر در سال ۱۴۰۷ افزایش می‌یابد.

در مقابل، جمعیت مناطق روستایی و غیرساکن از حدود ۲۰ میلیون و ۷۴۹ هزار نفر به ۱۹ میلیون و ۱۹۶ هزار نفر کاهش خواهد یافت که بیانگر تداوم روند شهرنشینی در کشور است.

همچنین برآوردها نشان می‌دهد در تمام سال‌های پیش‌بینی، تعداد مردان اندکی بیشتر از زنان خواهد بود.