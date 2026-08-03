ثبت سفارش کتب درسی تمام پایه های تحصیلی

جوان آنلاین: دانشآموزان، اولیاء و مدیران مدارس میتوانند برای ثبت سفارش کتابهای درسی سال تحصیلی ۱۴۰۶–۱۴۰۵، به پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزشوپرورش به نشانی my.medu.ir مراجعه کنند.
به گزارش مهر، ثبت سفارش کتابهای درسی در سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی به نشانی irtextbook.ir، تنها پس از ثبتنام قطعی دانشآموز در سامانه سیدا امکانپذیر خواهد بود.
مدیران مدارس ضمن اطلاعرسانی مجدد به دانشآموزان و اولیاء، میتوانند سفارش کتابهای درسی دانشآموزان را بهصورت گروهی ثبت کنند.
تأکید میشود بهمنظور تأمین و توزیع بهموقع کتابهای درسی، اولیاء و مدیران مدارس، ثبتنام دانشآموزان و ثبت سفارش کتابهای درسی را به روزهای پایانی موکول نکنند.