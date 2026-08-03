جوان آنلاین: آرش رسا ایزدی در توضیح بیشتر اظهار کرد: ثبتنام طرح ترافیک و کارتبلیت خبرنگاری سال ۱۴۰۵ از اواخر اسفندماه سال گذشته آغاز شد و تا نیمه اردیبهشتماه ادامه داشت. متقاضیان نیز مطابق روال تعیینشده از سوی شهرداری تهران، با مراجعه به سامانه «شهرزاد» و بارگذاری مدارک مورد نیاز، درخواست خود را ثبت کردند.
به گزارش ایسنا، وی افزود: در حال حاضر فرآیند تخصیص سهمیه طرح ترافیک و کارتبلیت خبرنگاران آغاز شده و این دو فرآیند بهصورت همزمان در حال انجام است. البته با توجه به مراحل اجرایی، تخصیص کارتبلیتها نسبت به سهمیه طرح ترافیک زمان بیشتری خواهد برد.
معاون سازمان حملونقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه تخصیص خدمات بر اساس سهمیههای تعیینشده انجام میشود، تصریح کرد: شهرداری تهران مطابق سهمیه مصوب، نسبت به فهرستهای مورد تأیید مدیران رسانهها، سهمیه طرح ترافیک یا کارتبلیت را به متقاضیان اختصاص خواهد داد.
بر اساس گزارش سایت شهر، رسا ایزدی درباره کارتبلیت خبرنگاران نیز گفت: بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر تهران، کارتبلیت خبرنگاران در سال ۱۴۰۵ بهصورت نامحدود تعریف شده است. پس از ارسال پیامک به متقاضیان واجد شرایط و مورد تأیید، خبرنگاران میتوانند با مراجعه به ایستگاههای منتخب مترو که از سوی شهرداری تهران اعلام میشود، نسبت به دریافت کارت جدید یا شارژ کارتبلیت خود اقدام کنند.