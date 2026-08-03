ادامه تلفات جام جهانی؛ پتکوویچ هم برکنار شد

فدراسیون فوتبال الجزایر بعد از ناکامی در جام جهانی با سرمربی خود برای جدایی به توافق دست پیدا کرد.

جوان آنلاین: با وجود آنکه جام جهانی به پایان رسیده است اما تغییرات در نیمکت تیم‌ها همچنان ادامه دارد.

بر اساس گزارش روزنامه الشروق الجزایر و به نقل از منابع آگاه، فدراسیون فوتبال الجزایر (فاف) با ولادیمیر پتکوویچ سرمربی تیم ملی این کشور، برای فسخ قرارداد به صورت توافقی به تفاهم رسیده است.

طبق این گزارش، دو طرف توافق کرده‌اند که سرمربی سوئیسی در ازای پایان رسمی همکاری، مبلغی معادل حقوق سه ماه خود را به عنوان غرامت دریافت کند.

این تصمیم پس از ارزیابی عملکرد تیم ملی الجزایر در دوره اخیر اتخاذ شده و به همکاری پتکوویچ با الجزایر پایان می‌دهد. با این تصمیم، فدراسیون فوتبال الجزایر روند انتخاب سرمربی جدید و بازسازی کادر فنی تیم ملی را آغاز خواهد کرد.

در همین راستا، مدیریت فنی فدراسیون از کارشناسان و فعالان فوتبال دعوت کرده است تا در نشست کمیته فنی که پنج‌شنبه آینده برگزار می‌شود، حضور یابند. هدف از این جلسه بررسی گزینه‌های جانشینی پتکوویچ و ارزیابی پرونده‌های موجود است.

قرار است در این نشست، معیارهای فنی و تاکتیکی مورد نیاز برای انتخاب سرمربی آینده بررسی شود. همچنین درباره تشکیل کادر فنی‌ای که بتواند با ویژگی‌های فوتبال الجزایر و قاره آفریقا هماهنگ باشد و انتظارات هواداران را در رقابت‌های پیش رو برآورده کند بحث و تبادل نظر خواهد شد.

این تحولات، فدراسیون فوتبال الجزایر را در برابر تصمیمی مهم قرار داده است؛ انتخاب جانشینی مناسب برای پتکوویچ و تدوین یک پروژه فنی جدید که بتواند ثبات را به تیم ملی بازگرداند و الجزایر را دوباره به یکی از مدعیان فوتبال آفریقا و رقابت‌های بین‌المللی تبدیل کند.

تیم ملی فوتبال الجزایر در جام جهانی ۲۰۲۶ توانست از مرحله گروهی صعود کند اما با شکست برابر سوئیس از دور رقابت‌ها حذف شد.