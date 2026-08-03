جوان آنلاین: رضا سپهوند سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به حضور مسئولان وزارت نیرو در کمیسیون متبوعش، اظهار کرد: مسئولان وزارتخانه گزارشی از راه‌اندازی سامانه جامع پایش آب و برق کشور توسط وزارت نیرو ارائه کردند.

وی با بیان اینکه سامانه پایش آب و برق کشور گامی بلند به‌سوی مدیریت یکپارچه انرژی است، گفت: در راستای ارتقای بهره‌وری و مدیریت هوشمند منابع انرژی، وزارت نیرو با راه اندازی «سامانه جامع پایش برق و آب کشور»، گام مهمی در جهت شفاف‌سازی و نظارت لحظه‌ای بر زیرساخت‌های حیاتی کشور برداشته است.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس بیان کرد: این سامانه پیشرفته با قابلیت به‌روزرسانی اطلاعات در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه (کمتر از ۵ ثانیه)، امکان پایش دقیق و لحظه‌ای متغیرهای کلیدی را فراهم نموده است. در بخش مدیریت منابع آب، داده‌های مربوط به میزان ذخایر سدها، دبی ورودی و خروجی، و همچنین پیش‌بینی‌های هواشناسی به‌طور کامل در این سامانه تجمیع شده است تا تنظیم بهینه آب برای بخش‌های کشاورزی و فضای شهری با دقت بیشتری صورت پذیرد.

سپهوند گفت: در حوزه برق نیز، این سامانه امکان نظارت بر میزان تولید هر یک از نیروگاه‌های سراسری و مدیریت فشار شبکه در نقاط مختلف کشور را فراهم کرده است. این رویکرد نوین، منجر به ایجاد یک مدیریت یکپارچه و متمرکز در حوزه‌ی انرژی شده است که اثرات آن در کاهش مخاطرات شبکه و بهینه‌سازی توزیع منابع مشهود خواهد بود.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، این سامانه در حال حاضر به‌طور کامل فعال شده و تغییر رویکرد به مدیریت داده‌محور، تحولی در نظارت بر زیرساخت‌های برق و آب کشور ایجاد کرده است.