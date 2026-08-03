کاهش ۵ درصدی بهای نفت؛ قیمت طلا افزایش یافت

قیمت نفت در معاملات امروز (دوشنبه) پس از آنکه «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهوری آمریکا، بار دیگر از تهدیدات نظامی خود علیه ایران عقب نشینی و ادعا کرد که با لغو حمله به ایران موافقت کرده و مذاکرات با تهران آغاز خواهد شد، بیش از پنج درصد کاهش یافت. همزمان، بهای طلا با افت قیمت نفت، کاهش نگرانی‌های تورمی و تضعیف دلار آمریکا افزایش پیدا کرد.

جوان آنلاین: بهای نفت خام «وست تگزاس اینترمدیت» (WTI) برای تحویل سپتامبر (شهریور/مهر) نزدیک به ۶ درصد کاهش یافت و به ۷۹ دلار و ۶۶ سنت در هر بشکه رسید. نفت خام «برنت» برای تحویل اکتبر (مهر/آبان) نیز با افت ۵.۱۶ درصدی، ۸۳ دلار و ۳۹ سنت در هر بشکه معامله شد.

رشد قیمت طلا با افت نفت و تضعیف دلار

در بازار فلزات گرانبها، بهای هر اونس طلای نقدی تا ساعت ۰۴:۳۷ (به وقت گرینویچ) با افزایش ۰.۷ درصدی به چهار هزار و ۶۸ دلار و ۵۴ سنت رسید. قراردادهای آتی طلای آمریکا نیز با رشد ۰.۹ درصدی، چهار هزار و ۶۶ دلار و ۶۰ سنت معامله شد.

خبرگزاری «رویترز» گزارش داد که همزمان، دلار آمریکا پس از مداخله مقام‌های ژاپنی در بازار ارز برای حمایت از یِن، تضعیف شد و این موضوع خرید طلا را برای دارندگان دیگر ارزها ارزان‌تر کرد.

در بازار سایر فلزات گرانبها، بهای هر اونس نقره با رشد ۱.۴ درصدی به ۵۸ دلار و ۴۶ سنت رسید. پلاتین ۰.۵ درصد افزایش یافت و به یک‌هزار و ۶۵۰ دلار و ۶۳ سنت رسید و پالادیوم نیز با رشد ۱.۶ درصدی، یک‌هزار و ۲۹۳ دلار و ۵۰ سنت معامله شد.

تیم واترر تحلیلگر ارشد بازار در شرکت «کی‌سی‌ام ترید» گفت که طلا هفته را با روندی مثبت آغاز کرده است، اما با توجه به تداوم ابهام‌ها درباره بازار نفت و تحولات خاورمیانه، رشد قیمت آن همچنان محدود مانده است.

از زمان آغاز جنگ علیه ایران، افزایش قیمت نفت با تشدید نگرانی‌های تورمی، انتظارات برای افزایش نرخ‌های بهره را تقویت کرده و بر بازار طلا فشار وارد کرده است. هرچند طلا به طور سنتی پوششی در برابر تورم محسوب می‌شود، اما در محیط نرخ‌های بهره بالا، به دلیل نداشتن بازده، از جذابیت آن کاسته می‌شود.

بازارها همچنین در انتظار انتشار مجموعه‌ای از آمارهای اشتغال آمریکا در هفته جاری به وقت محلی هستند، گزارش‌هایی از جمله داده‌های فرصت‌های شغلی، گزارش اشتغال بخش خصوصی «ای‌دی‌پی» (ADP)، آمار هفتگی متقاضیان بیمه بیکاری و گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی (NFP).

در همین حال، واترر اظهار داشت: هرگونه تشدید دوباره تنش‌ها در خاورمیانه که موجب افزایش قیمت نفت شود یا انتشار گزارش قوی اشتغال بخش غیرکشاورزی که احتمال افزایش نرخ بهره در سپتامبر (شهریور/مهر) را تقویت کند، می‌تواند رشد قیمت طلا را محدود کند.