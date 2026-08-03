نخستین شکست لیورپول با سرمربی جدید

جوان آنلاین: لیورپول نخستین شکست خود را تحت هدایت سرمربی جدیدش، آندونی ایرائولا تجربه کرد. این تیم در حالی که با دو گل از لیدز یونایتد پیش بود در نهایت با نتیجه ۴ بر ۲ در دیداری دوستانه شکست خورد.

ایرائولا در تابستان امسال پس از برکناری آرنه اسلوت به دلیل عملکرد ضعیف تیم در فصل گذشته هدایت لیورپول را بر عهده گرفت.

لیورپول دو بازی دوستانه نخست خود با هدایت ایرائولا را با پیروزی پشت سر گذاشته بود، اما شکست مقابل لیدز نشان داد که این تیم به‌ویژه در نیمه دوم مسابقات همچنان با مشکلاتی روبه‌رو است؛ ضعفی که در دیدارهای قبلی برابر رکسهام و ساندرلند نیز تا حدی مشاهده شده بود.

لیورپول پیش از آغاز فصل جدید لیگ برتر انگلیس، دو دیدار دوستانه دیگر برابر موناکو فرانسه و کومو ایتالیا برگزار خواهد کرد.

شاگردان ایرائولا سپس در ۲۳ اوت با دیداری خارج از خانه مقابل نیوکاسل یونایتد فصل جدید لیگ برتر را آغاز می‌کنند.