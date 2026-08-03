مقصد غیر منتظره برای محمد صلاح

جوان آنلاین: محمد صلاح یکی از علامت‌های استفهام بزرگ در فصل نقل و انتقالات تابستانی به شمار می‌آید. صلاح بعد از ۹ فصل درخشش در لیورپول این تیم را ترک کرده و هنوز مقصد بعدی او مشخص نشده است.

هر چند رسانه‌ها از نزدیک شدن او به لیگ ترکیه خبر می‌دهند اما او هنوز تصمیم نهایی را نگرفته است.

رسانه های عربی و مصری از یک مقصد غیر منتظره و عجیب برای محمد صلاح اسطوره فوتبال مصر خبر دادند به طوری که از اتلتیکو مادرید هم به عنوان مشتری این بازیکن سخن به میان آوردند.

بر اساس این گزارش‌ها، دیگو سیمئونه، سرمربی اتلتیکو مادرید به دنبال تقویت خط حمله تیمش با بازیکنی باتجربه و تأثیرگذار است و به همین دلیل نام محمد صلاح در فهرست گزینه‌های این باشگاه قرار گرفته است.

این در حالی است که طی روزهای اخیر، از مذاکرات جدی صلاح با باشگاه ترابزون‌اسپور ترکیه نیز خبرهایی منتشر شده بود اما مطرح شدن نام او در اتلتیکو مادرید نشان می‌دهد که کاپیتان تیم ملی مصر همچنان از جایگاه و اعتبار بالایی در فوتبال اروپا برخوردار است.

باشگاه اتلتیکو مادرید نیز در تلاش است تا با جذب یک ستاره بزرگ در خط حمله، قدرت تهاجمی خود را برای فصل آینده افزایش دهد و محمد صلاح یکی از گزینه‌های مورد توجه این باشگاه اسپانیایی به شمار می‌رود. باید دید که در نهایت این بازیکن مصری که از لیگ عربستان و آمریکا هم پیشنهاد دارد در نهایت چه تصمیمی خواهد گرفت.