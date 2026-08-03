تغییر جدید در راه پرسپولیس

جوان آنلاین: باشگاه پرسپولیس با حکم مدیرعامل خود، محسن خلیلی را بهعنوان سرپرست جدید تیم فوتبالش منصوب کرد.
خلیلی که پیشازاین بهعنوان معاون ورزشی باشگاه فعالیت میکرد، با قبول مسئولیت سرپرستی تیم عملاً از جایگاه قبلی خود فاصله گرفته.
پیگیریها نشان میدهد انتخاب معاون ورزشی جدید در دستور کار مدیران باشگاه قرار گرفته و مذاکرات و بررسیها برای نهاییشدن این انتخاب در جریان است.
انتظار میرود باشگاه طی روزهای آینده از معاون ورزشی جدید خود رونمایی کند تا چارت مدیریتی پرسپولیس پس از تغییرات اخیر تکمیل شود.
پرسپولیس در آستانه شروع فصل جدید، علاوه بر تغییرات فنی، در بخش مدیریتی نیز در حال بازآرایی ساختار خود است تا با انسجام بیشتری وارد رقابتهای پیشرو شود.