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تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۱۵
اقتصاد » اخبار کلی

سهام کوین‌بیس در پی ضعف بازار رمزارز ۱۲ درصد سقوط کرد

1 ضعف بازار رمزارز، زیان صرافی آمریکایی کوین‌بیس را افزایش داد و سهام آن بیش از ۱۲ درصد سقوط کرد.

جوان آنلاین: به نقل از یاهو فایننس، سهام کوین‌بیس گلوبال روز جمعه بیش از ۱۲ درصد کاهش یافت و در مسیر ثبت شدیدترین افت یک‌روزه خود در نزدیک به یک سال گذشته قرار گرفت.

به گزارش تسنیم، این افت پس از آن رخ داد که این شرکت روز پنجشنبه زیان خالص سه‌ماهه دوم خود را بیشتر از انتظار بازار اعلام کرد. این سومین فصل زیان‌ده کوین‌بیس از زمان آغاز روند نزولی بازار رمزارز پس از رسیدن قیمت‌ها به اوج خود در اکتبر بود.

کوین‌بیس در سه‌ماهه دوم ۳۵۹ میلیون دلار، معادل ۱ ٫ ۳۶ دلار به ازای هر سهم، زیان خالص ثبت کرد. این رقم در مقایسه با سود ۱ ٫ ۴۳ میلیارد دلاری، معادل ۵ ٫ ۱۴ دلار به ازای هر سهم، در مدت مشابه سال گذشته قرار دارد. تحلیلگران انتظار داشتند این شرکت به ازای هر سهم ۰ ٫ ۴۴ دلار زیان ثبت کند.

سهام کوین‌بیس تا پایان معاملات روز پنجشنبه، از ابتدای سال بیش از ۲۷ درصد کاهش یافته بود.

علاوه بر تاثیر کاهش قیمت رمزارز‌ها بر دارایی‌های سرمایه‌گذاری کوین‌بیس، منابع اصلی درآمد این شرکت نیز تضعیف شدند. درآمد خالص کوین‌بیس با ۱۷ درصد کاهش نسبت به سال گذشته به ۱ ٫ ۱۵ میلیارد دلار رسید. سود تعدیل‌شده شرکت پیش از کسر بهره، مالیات، استهلاک و کاهش ارزش دارایی‌ها نیز با ۵۹ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۲۰۸ میلیون دلار رسید و حدود یک‌سوم کمتر از پیش‌بینی تحلیلگران بود.

دن دولف، تحلیلگر شرکت میزوهو، روز جمعه به مشتریان این شرکت گفت: ما مسیر حرکت را مثبت می‌بینیم، اما شرایط کوتاه‌مدت دشوار است.

میزوهو همچنین هدف قیمتی سهام کوین‌بیس را از ۲۰۰ دلار به ۱۵۵ دلار کاهش داد.

در سه‌ماهه دوم، جهش چشمگیر سهام شرکت‌های تولیدکننده تراشه و دیگر شرکت‌های مرتبط با هوش مصنوعی، همراه با تحولات سریع ژئوپلیتیکی در جریان جنگ اخیر علیه ایران، درآمد قابل‌توجهی برای بانک‌های سرمایه‌گذاری و معامله‌گران سهام در وال‌استریت به همراه داشت.

رقبای اپلیکیشن سرمایه‌گذاری کوین‌بیس که وابستگی کمتری به بازار رمزارز دارند، از جمله رابین‌هود و چارلز شواب، نیز از افزایش چشمگیر درآمد حاصل از کارمزد معاملات خبر دادند.

با این حال، بازار رمزارز با کاهش قیمت دارایی‌ها و افت نوسان مواجه شد که در نهایت به کاهش فعالیت معاملاتی در بزرگ‌ترین صرافی رمزارزی منجر شد.

کوین‌بیس اعلام کرد درآمد حاصل از تراکنش‌ها نیز با ۲۲ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۶۰۰ میلیون دلار رسیده است.

برچسب ها: رمز ارز ، کوییم بیس ، سهام
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