۳۰۰۰ اتوبوس وعده داده شده هنوز وارد طرح اربعین نشده است/ آغاز بازگشت زودتر از موعد زائران

جوان آنلاین: مهدی قلیزاد در گفتوگو با خبرنگار، از آغاز زودهنگام موج بازگشت زائران اربعین خبر داد و گفت: امسال برخلاف سالهای گذشته، در حالی که معمولاً در این روزها هنوز اوج خروج زائران را شاهد بودیم، حدود ۴۸ ساعت است که موج سنگین بازگشت آغاز شده و همین موضوع تقاضا برای سفر از پایانههای مرزی به داخل کشور را افزایش داده است.
به گزارش ایسنا، وی با اشاره به وضعیت مرز مهران اظهار کرد: شهرهای پرتقاضا مانند تهران، اصفهان و قم روز گذشته با افزایش تقاضا روبهرو بودند و تعدادی از زائران تا رسیدن اتوبوسها منتظر ماندند، اما حدود ساعت ۲ بامداد پایانه برکت از مسافر تخلیه شد و اتوبوسهای جدید نیز بهصورت مستمر وارد چرخه جابهجایی شدند. اکنون نیز با ورود موج جدید زائران، ساماندهی مسافران در حال انجام است و ورود اتوبوسها به پایانه بدون وقفه ادامه دارد.
وی افزود: روز گذشته بیش از ۴۸ هزار زائر با استفاده از ۱۶۷۳ سرویس اتوبوسی از مرزهای کشور به شهرهای مختلف منتقل شدند که از این تعداد، ۳۵ هزار نفر تنها از مرز مهران جابهجا شدند.
سخنگوی قرارگاه اربعین سازمان راهداری و حملونقل جادهای با اشاره به محدودیت ناوگان اتوبوسی گفت: در مجموع۶۵۰۰ دستگاه اتوبوس با شرایط مناسب برای تردد در طرح اربعین به کار گرفته شدهاند، اما به دلیل مشکلات سالهای گذشته و محدودیت واردات، کشور با کمبود اتوبوس مواجه است.
وی ادامه داد: بر اساس دستور معاون اول رئیسجمهور قرار بود سه هزار دستگاه اتوبوس متعلق به صنایع بزرگ، از جمله نفت، گاز، معادن و کارخانهها، در اختیار طرح اربعین قرار گیرد، اما این ناوگان تاکنون از سوی وزارتخانههای مربوطه تأمین نشده است.
قلی زاد در پایان گفت: اگر این سه هزار دستگاه، یا دستکم مانند سال گذشته حدود ۱۵۰۰ دستگاه، در اختیار سازمان قرار میگرفت، مدیریت موج بازگشت زائران با سهولت بیشتری انجام میشد. با این حال همچنان پیگیریها برای آزادسازی این ناوگان ادامه دارد.