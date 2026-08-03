زنجان از جمله استان‌هایی است که به دلیل پتانسیل در زمینه توسعه انرژی خورشیدی و زاویه تابش مناسب، در سال‌های اخیر با هدف رفع ناترازی برق و با استفاده از انرژی‌های پاک، اقدامات خوبی را در زمینه احداث نیروگاه‌های خورشیدی به سرانجام رسانده است

جوان آنلاین: زنجان از جمله استان‌هایی است که به دلیل پتانسیل در زمینه توسعه انرژی خورشیدی و زاویه تابش مناسب، در سال‌های اخیر با هدف رفع ناترازی برق و با استفاده از انرژی‌های پاک، اقدامات خوبی را در زمینه احداث نیروگاه‌های خورشیدی به سرانجام رسانده است، به‌طوری که در حال حاضر کمترین میزان ناترازی برق مربوط به این منطقه است. گواه این مدعا، اظهارات اخیر مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق زنجان است که به گفته وی، از سال ۱۴۰۰ تاکنون توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در این استان به ۱۷۷ درصد رسیده است؛ موضوعی که می‌تواند الگویی برای سایر مناطق کشور باشد.

شرایط مناسب آب‌وهوایی زنجان از جمله دلایلی است تا این استان بتواند در زمینه‌های مختلف از جمله کشاورزی، آبزی‌پروری، دامداری و حتی صنعتی، حرف‌های بسیاری برای گفتن داشته باشد. از طرفی شرایط مناسب برای استفاده از انرژی خورشیدی سبب شده تا احداث این نوع از نیروگاه‌ها در چند سال اخیر از رشد چشمگیری برخوردار باشد، به‌طوری که به گفته مدیران صنعت برق زنجان، در حال حاضر کمترین میزان ناترازی برق را در میان استان‌های کشور داشته باشد، این در حالی است که با توجه به توسعه انرژی خورشیدی در این استان، جایگاه زنجان در میان استان‌های کشور از رتبه ۲۵ به رتبه ۶ ارتقا یافته است.

از احداث بزرگ‌ترین مزرعه خورشیدی تا توسعه ۱۷۷ درصدی

پتانسیل بالا برای توسعه انرژی خورشیدی و زاویه تابش مناسب در زنجان از جمله دلایلی است که موجب شده تا احداث نیروگاه‌های خورشیدی در این استان از رشد قابل توجهی برخوردار شود. همچنین مسئولان این استان برای تشویق هرچه بیشتر سرمایه‌گذاران، اقدامات خوبی از جمله اعطای زمین مجانی و تسهیلات در نظر گرفتند، این در حالی است که در حال حاضر بزرگ‌ترین مزرعه دولتی خورشیدی کشور با ظرفیت ۵۰۰ مگاوات در شهرستان خدابنده زنجان در حال احداث است.

عادل کاظمی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق زنجان، با اشاره به توسعه انرژی خورشیدی در این استان می‌گوید: «با توجه به پتانسیل بالای تابش خورشید در این منطقه و میزان دمای مطلوب استان، این اقدام گامی اساسی در جهت کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی، کاهش انتشار آلاینده‌ها و حفظ ذخایر ارزشمند آب و گاز کشور است.» این در حالی است که هر مگاوات برق پاک خورشیدی، سهم مستقیمی در حفظ محیط‌زیست و پایداری منابع طبیعی نسل‌های آینده دارد.

در کنار این نقاط مثبت، حمایت‌های همه‌جانبه در زمینه توسعه انرژی خورشیدی در این استان از جمله دلایلی است که نام زنجان را پرآوازه کرده است.

وی در ادامه با تأکید براینکه شرکت‌های توزیع برق صرفاً تسهیل‌گر احداث نیروگاه‌های خورشیدی هستند، به ارائه آمار مقایسه‌ای اقدامات انجام‌شده در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر استان پرداخته و می‌افزاید: «با پیگیری‌های مستمر و تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری، زیرساخت‌های خورشیدی استان توسعه مناسبی یافته‌اند و بر اساس آمار‌های ارائه شده، تعداد کل نیروگاه‌های خورشیدی منصوبه اعم از خانگی، حمایتی، صنعتی و بزرگ‌مقیاس از سال ۱۴۰۰ تاکنون از ۳۳ نیروگاه به ۴۱۴ واحد رسیده است.» این موفقیت در حالی است که مجموع توان تولیدی این نیروگاه‌ها در حال حاضر معادل ۵۰/۲۰ مگاوات است.

این اتفاق مثبت در حالی است که مقایسه آمار‌ها نشان می‌دهد میزان ظرفیت منصوبه نیروگاه‌های خورشیدی استان نسبت به سال ۱۴۰۰، با افزایش ۱۳/۱ مگاواتی، به ۱۷۷ درصد رسیده است.

آمار‌ها نشان می‌دهد توسعه نیروگاه‌های خورشیدی حتی در زمان جنگ تحمیلی نیز متوقف نشده است، به‌طوری که عملیات اجرایی نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی دولتی در روستای پابند در اراضی سجاس به‌عنوان بزرگ‌ترین نیروگاه خورشیدی خاورمیانه، از سوی سازمان ساتبا و با همکاری مجموعه استان در حال انجام است. همچنین احداث دو نیروگاه نیز در حال انجام است و یک پست در اراضی مازاد پست ۲۳۰ کیلوولت ابهر قرار دارد که هم‌اکنون ۹ مگاوات انرژی تولید می‌کند. علاوه بر آن، نیروگاه دیگری با ظرفیت ۱۵مگاوات در یک قطعه زمین کنار نیروگاه سلطانیه است که حداکثر تا پایان امسال وارد مدار می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق زنجان می‌گوید: «در حال حاضر در مجموع به هزار و ۲۰۰ مگاوات از ظرفیت برق منطقه‌ای زنجان به‌عنوان نیروگاه خورشیدی مجوز اتصال نهایی داده شده است.» معصومی تأکید می‌کند: «شبکه برق منطقه‌ای زنجان ۲هزار و ۲۰۰ مگاوات ظرفیت برای نیروگاه خورشیدی دارد که هزار و ۲۰۰ مگاوات آن واگذار شده است.»