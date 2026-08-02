جوان آنلاین: عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز معتقد است بخش خصوصی همواره نقش مهمی در اقتصاد ملی ایفا می‌کند و در شرایط فعلی نیز تلاش بنگاه‌های اقتصادی بر این است که حتی‌الامکان نیروهایشان را حفظ کنند و به تولید ادامه دهند، اما اگر دولت سیاست‌های حمایتی جدی در زمینه مالیات و تأمین اجتماعی برای آنها به اجرا نگذارد، امکان ادامه حیات ندارند.



سیاست‌های حمایتی دولت مبنی بر تقسیط و تعویق مالیات تا کنون نتوانسته است در زمینه حمایت از بخش تولید کارساز باشد و کارشناسان معتقدند، در شرایطی قرار داریم که بنگاه‌های اقتصادی از جنگ تحمیلی آسیب دیده‌اند و نیازمند دریافت حمایت‌های جدی هستند. سیاست‌هایی که تا کنون از سوی دولت به اجرا گذاشته شده، نتوانسته است حمایت جدی و واقعی از کسب‌و‌کار‌ها به عمل بیاورد. طبعاً شرایط جنگی با شرایط صلح متفاوت است و بنگاه‌های اقتصادی برای واردات مواد اولیه موردنیازشان با مشکل مواجه هستند و هزینه‌هایشان افزایش داشته است. بر همین اساس، آنها امکان پرداخت مالیات را به مانند زمان صلح ندارند بنابراین باید سیاست‌ها به سمت کاهش نرخ دریافت مالیات از بنگاه‌های اقتصادی باشد به نحوی که حمایت واقعی از آنها به عمل بیاید و کاهش هزینه‌هایشان رخ دهد.

سیدباقر شریف‌زاده، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز در گفت‌و‌گو با «جوان» با اشاره به این موضوع که سیاست‌های حمایتی فعلی مالیاتی مبنی بر تقسیط و تعویق مالیات برای بنگاه‌های اقتصادی کارساز نیست، تصریح کرد: صدمه به بخش تولید بر اثر جنگ تحمیلی اخیر وارد شده است، به همین دلیل با سیاست‌های حمایتی سطحی نمی‌توان امیدی به بهبود وضعیت برای بخش تولید داشته باشیم.

وی ادامه داد: بخش‌های مولد اقتصادی به عنوان موتور محرکه اقتصاد ملی مطرح هستند و حمایت از آنها جزء وظایف ذاتی دولت است و دولت باید در شرایط خاص و جنگی به کمک کسب‌و‌کار‌ها بیاید و از ورشکستگی آنها جلوگیری به عمل بیاورد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز خاطرنشان کرد: مالیات همواره یکی از مهم‌ترین هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی است و فشار زیادی را بر آنها تحمیل می‌کند. اما در شرایط جنگی که بخش تولید هزینه‌هایش نسبت به زمان صلح به شدت افزایش یافته است، مالیات فشار چندبرابری نسبت به زمان صلح به بنگاه‌های اقتصادی وارد می‌کند.

وی ادامه داد: عدم حمایت جدی و واقعی از بخش تولید در نهایت به ضرر اقتصاد ملی است و بر اثر بالا رفتن هزینه‌های تولید، قیمت کالا‌ها افزایش پیدا می‌کند و تورم رخ می‌دهد. به این ترتیب، فشار نهایی بر مصرف‌کنندگان وارد و اقتصاد ملی با مشکل اساسی روبه‌رو می‌شود.

شریف‌زاده گفت: به نظر می‌رسد، دولت متوجه وخامت اوضاع و شدت مشکلاتی که بر اثر جنگ تحمیلی برای بخش تولید به وجود آمده است، نیستند، بر همین اساس، شاهد هستیم که با همان سیاست‌های زمان صلح سازمان امور مالیاتی در حال مطالبه مالیات از بخش خصوصی و تولید است.

وی ادامه داد: همان‌طور که بخش خصوصی و تولید در شرایط جنگی کشور تمام تلاشش را برای کمک به اقتصاد ملی کرده است، دولت نیز باید حمایت جدی از این بخش به عمل بیاورد. سیاست‌هایی مانند تعویق و تقسیط مالیات در زمان صلح نیز به اجرا گذاشته می‌شد، حالا در شرایط جنگی نیازمند سیاست‌های جدی‌تری در راستای حمایت از تولید هستیم.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز خاطرنشان کرد: تولید موتور محرکه اقتصاد ملی است و اگر صدمه ببیند و مورد حمایت واقعی قرار نگیرد، در نهایت اقتصاد ملی دچار مشکل می‌شود. نتیجه عدم حمایت واقعی از تولید، تورم در جامعه است که ضررش به مردم می‌رسد.

شریف‌زاده گفت: دولت وظیفه وصول درآمد‌های مالیاتی را برعهده دارد و بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۵ نیز بخش زیادی از هزینه‌های دولت باید از محل مالیات تأمین شود. اما این پیش‌بینی‌ها برای شرایط صلح صورت گرفته است و در وضعیت جنگی باید سیاست‌های حمایتی متناسب با صدمه وارد شده به بخش تولید مدنظر باشد.