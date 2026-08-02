کد خبر: 1371957
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۰:۱۴
اقتصاد » اخبار کلی

ادامه حیات بنگاه‌های اقتصادی بدون حمایت جدی مالیاتی و بیمه‌ای ممکن نیست

1 عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز معتقد است بخش خصوصی همواره نقش مهمی در اقتصاد ملی ایفا می‌کند

جوان آنلاین: عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز معتقد است بخش خصوصی همواره نقش مهمی در اقتصاد ملی ایفا می‌کند و در شرایط فعلی نیز تلاش بنگاه‌های اقتصادی بر این است که حتی‌الامکان نیروهایشان را حفظ کنند و به تولید ادامه دهند، اما اگر دولت سیاست‌های حمایتی جدی در زمینه مالیات و تأمین اجتماعی برای آنها به اجرا نگذارد، امکان ادامه حیات ندارند. 
 
سیاست‌های حمایتی دولت مبنی بر تقسیط و تعویق مالیات تا کنون نتوانسته است در زمینه حمایت از بخش تولید کارساز باشد و کارشناسان معتقدند، در شرایطی قرار داریم که بنگاه‌های اقتصادی از جنگ تحمیلی آسیب دیده‌اند و نیازمند دریافت حمایت‌های جدی هستند. سیاست‌هایی که تا کنون از سوی دولت به اجرا گذاشته شده، نتوانسته است حمایت جدی و واقعی از کسب‌و‌کار‌ها به عمل بیاورد. طبعاً شرایط جنگی با شرایط صلح متفاوت است و بنگاه‌های اقتصادی برای واردات مواد اولیه موردنیازشان با مشکل مواجه هستند و هزینه‌هایشان افزایش داشته است. بر همین اساس، آنها امکان پرداخت مالیات را به مانند زمان صلح ندارند بنابراین باید سیاست‌ها به سمت کاهش نرخ دریافت مالیات از بنگاه‌های اقتصادی باشد به نحوی که حمایت واقعی از آنها به عمل بیاید و کاهش هزینه‌هایشان رخ دهد. 
 سیدباقر شریف‌زاده، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز در گفت‌و‌گو با «جوان» با اشاره به این موضوع که سیاست‌های حمایتی فعلی مالیاتی مبنی بر تقسیط و تعویق مالیات برای بنگاه‌های اقتصادی کارساز نیست، تصریح کرد: صدمه به بخش تولید بر اثر جنگ تحمیلی اخیر وارد شده است، به همین دلیل با سیاست‌های حمایتی سطحی نمی‌توان امیدی به بهبود وضعیت برای بخش تولید داشته باشیم. 
وی ادامه داد: بخش‌های مولد اقتصادی به عنوان موتور محرکه اقتصاد ملی مطرح هستند و حمایت از آنها جزء وظایف ذاتی دولت است و دولت باید در شرایط خاص و جنگی به کمک کسب‌و‌کار‌ها بیاید و از ورشکستگی آنها جلوگیری به عمل بیاورد. 
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز خاطرنشان کرد: مالیات همواره یکی از مهم‌ترین هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی است و فشار زیادی را بر آنها تحمیل می‌کند. اما در شرایط جنگی که بخش تولید هزینه‌هایش نسبت به زمان صلح به شدت افزایش یافته است، مالیات فشار چندبرابری نسبت به زمان صلح به بنگاه‌های اقتصادی وارد می‌کند. 
وی ادامه داد: عدم حمایت جدی و واقعی از بخش تولید در نهایت به ضرر اقتصاد ملی است و بر اثر بالا رفتن هزینه‌های تولید، قیمت کالا‌ها افزایش پیدا می‌کند و تورم رخ می‌دهد. به این ترتیب، فشار نهایی بر مصرف‌کنندگان وارد و اقتصاد ملی با مشکل اساسی روبه‌رو می‌شود. 
شریف‌زاده گفت: به نظر می‌رسد، دولت متوجه وخامت اوضاع و شدت مشکلاتی که بر اثر جنگ تحمیلی برای بخش تولید به وجود آمده است، نیستند، بر همین اساس، شاهد هستیم که با همان سیاست‌های زمان صلح سازمان امور مالیاتی در حال مطالبه مالیات از بخش خصوصی و تولید است. 
وی ادامه داد: همان‌طور که بخش خصوصی و تولید در شرایط جنگی کشور تمام تلاشش را برای کمک به اقتصاد ملی کرده است، دولت نیز باید حمایت جدی از این بخش به عمل بیاورد. سیاست‌هایی مانند تعویق و تقسیط مالیات در زمان صلح نیز به اجرا گذاشته می‌شد، حالا در شرایط جنگی نیازمند سیاست‌های جدی‌تری در راستای حمایت از تولید هستیم. 
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز خاطرنشان کرد: تولید موتور محرکه اقتصاد ملی است و اگر صدمه ببیند و مورد حمایت واقعی قرار نگیرد، در نهایت اقتصاد ملی دچار مشکل می‌شود. نتیجه عدم حمایت واقعی از تولید، تورم در جامعه است که ضررش به مردم می‌رسد. 
شریف‌زاده گفت: دولت وظیفه وصول درآمد‌های مالیاتی را برعهده دارد و بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۵ نیز بخش زیادی از هزینه‌های دولت باید از محل مالیات تأمین شود. اما این پیش‌بینی‌ها برای شرایط صلح صورت گرفته است و در وضعیت جنگی باید سیاست‌های حمایتی متناسب با صدمه وارد شده به بخش تولید مدنظر باشد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: دولت ، سیاست ، جنگ
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

برنامه مرحله نهایی لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶

هنگام شهادت پشت میز خدمت بود

آنها که پلیس را بستند و سوزاندند مجازات شدند

قرعه‌کشی بیست‌وششمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال/ زمان دربی مشخص شد

از اول صفر بیش از ۷۰۰ هزار زائر حسینی وارد عراق شدند

جنایت‌کاران حادثۀ تروریستی ملک‌شهر اصفهان اعدام شدند

نتانیاهو: با ترامپ درباره ایران اتفاق نظر داریم

جنگ با ایران، احمقانه‌ترین تصمیم آمریکا

بدون شرح

از «هَلْ مِنْ ناصِرٍ» تا «اُمَّةً واحِدَةً»

نقشه ایرانی جنگ و مذاکره

هدف بزرگ دشمن تغییر نقشه خاورمیانه و ایجاد اسرائیل بزرگ است

 آخر جنگ چه خواهد شد؟!

‌خروج ۲ میلیون زائر از مرز‌های زمینی اربعین/ افزایش بازگشت زائران

جنگ ترامپ را می‌خورد!

اطلاعیه سپاه در خصوص حمله به پایگاه هوایی آمریکا در علی السالم کویت

خنجر یمنی از روبه‌رو!

زائر اربعین باید با صبر و تواضع به میزبان خود احترام بگذارد 

هشدار عراقچی به بلغارستان؛ مشارکت در تجاوز نظامی علیه ایران، مسئولیت‌آور است

عربستان سیبل انتقام عراق هم شد

مرحله جدید کالابرگ کلید خورد/فراخوان وزارت‌رفاه برای اتصال فروشگاه‌ها به سامانه ملی

زائران پیش از سفر اربعین دل خود را برای این دیدار آماده کنند

شهادت سه نفر از پاسداران سرافراز زنجان

اخلال یک‌چهارمی نفت جهان

بخشش قاتل به احترام اربعین

انهدام کامل سه فروند هواپیمای اف ۳۵ و ورود خسارت سنگین به سه فروند دیگر در الازرق اردن

تشییع شهید کاظمی ادای احترام به قهرمانی است که بر عهد خود با میهن ایستاد

دستور عارف برای تدوین برنامه راهبردی دو سال آینده دولت

جنگ با ایران جنگی پرهزینه، بی‌ثمر و بزدلانه است

بازار انرژی دنیا در آستانه تاریکی مطلق

جنگ روانی تنگه‌ها!

دام جنگ

آتش‌بس فرصت ما شد نه امریکا

جان مرشایمر: در تمام اهدافمان در برابر ایران شکست خوردیم!

یازدهمین دوره مسابقات رباتیک دانش آموزی کشور

یک فروند پهپاد متخاصم در بندر امام خمینی منهدم شد

اربعین مصداق قدرت نرم است

سه نفتکش متخلف مورد اصابت قرار گرفت و متوقف شد

آغاز پایان پیمانکاران شرکتی

شکار ۵۰ ریپر در آسمان و زمین/ پهپاد اروپایی در دام تیپ ۴۸ فتح نزسا

بازتاب روزنامه جوان ۷ مرداد در شبکه خبر

سناریو‌های پیش روی ترامپ 

گفتگوی تلفنی عراقچی و وزیر امور خارجه اوکراین

متهم: اصرار به ازدواج داشت کشتمش!

دارایی ایران را بگیرید پشت تنگه می‌مانید

شهادت دست کم ۲۰ نیروی حشد الشعبی در تجاوز آمریکا و عربستان به عراق

یک‌بار سفر باید تا پخته شود خامی!

توافق ایران و عراق برای روان‌سازی سفر‌های زیارتی

صدایم را در زندان بلند کردم تا دل‌های ترسان را آرامش بخشم! 

۶ پسر خانواده مظفر در مرصاد جنگیدند

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
گزارش «جوان» از قوانین سخت‌گیرانه ۶ قاره در برابر یورش به پاسگاه‌های پلیس
تحلیل ابعاد پیام رهبر انقلاب به حزب‌الله/ مقاومت نقشه راه آینده غرب آسیا
گفت‌و‌گو اختصاصی با همسر فرمانده شهید حزب‌الله لبنان/ هر شبش شب قدر بود
سرمقاله دکتر عبدالله گنجی/ الگوی وحدت‌آفرین در ادراک سیاست خارجی
یازدهمین دوره مسابقات رباتیک دانش آموزی کشور
بازتاب روزنامه جوان ۷ مرداد در شبکه خبر
به استقبال لیگ برتر فوتبال/ شروع فصل حرص و جوش! 
نسخه جدید قبوض گاز با رویکرد مدیریت مصرف رونمایی می‌شود
بیاناتی از رهبر شهید در باب تقوا/ «بی‌تقوایی» یک ملت را به زانو درمى‌آورد
گفت‌وگو با خانواده یکی از شهدای جنگ رمضان/ هنگام شهادت پشت میز خدمت بود
جنگ ترامپ را می‌خورد!
اخلال یک‌چهارمی نفت جهان
بخشش قاتل به احترام اربعین
سینمای ایران به فیلم‌های متوسط راضی است!
 آخر جنگ چه خواهد شد؟!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار