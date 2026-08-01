هماهنگی با مرزبانان عراق برای تسهیل تردد زائران/ بازگشت یک میلیون نفر از زائران به کشور

فرمانده مرزبانی فراجا بر تردد مطلوب و با کرامت زائران در پایانه های مرزی اشاره کرد و گفت: هماهنگی و تعامل با مرزبانی کشور عراق به صورت لحظه ای برای تسهیل تردد زائران صورت می پذیرد.

جوان آنلاین: سردار علی اکبر جاویدان در بازدید از مرز خسروی در جمع خبرنگاران گفت: توفیق شد امروز در این مرز خسروی حضور داشته باشیم و از نزدیک از وضعیت زیرساخت‌های موجود در این مرز و تردد زائران بازدیدی داشته باشیم.

به گزارش ایسنا، این مقام ارشد در فرماندهی مرزبانی فراجا با اشاره به تردد میلیونی زائران در مرزهای اربعینی، اظهار کرد: تاکنون بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از مرزهای اربعینی کشور عبورکردند و حدود یک میلیون نفر از این عزیزان به کشور بازگشتند.

وی با اشاره به تردد مطلوب زائران از این مرز و زیرساخت‌های موجود، افزود: شرایط بسیار خوبی در این مرز مهیا است، زائران در ۵ ثانیه می‌توانند عبور کنند و این نشان دهنده وضعیت مطلوب زیرساخت ها در مرز خسروی است.

فرمانده مرزبانی انتظامی در ادامه اظهارکرد: امنیت پایدار در مرزهای کشور برقرار است و همکاران ما در مرزبانی در کنترل ۸۷۵۵ کیلومتر از مرزها ایفای نقش دارند و در آماده باش و آمادگی عملیاتی بالایی قرار دارند تا از مرزهای عزت و شرف جمهوری اسلامی ایران دفاع کنند.

سردار جاویدان با اشاره به نقش دیپلماسی مرزی در تسهیل تردد زائران، گفت: هماهنگی و تعامل با مرزبانی کشور عراق به صورت لحظه ای صورت می پذیرد و تردد زائران مطلوب و با کرامت است.

براساس گزارش سایت پلیس، وی به تاکید رهبر شهید مبنی بر تردد ایمن، سهل و ارزان زائران اربعین اشاره و اظهار کرد: امروز سربازان ولایت در مجموعه مرزبانی و انتظامی این تدبیر را اجرایی کردند و شاهد تردد ایمن، سهل و ارزان زائران در مرزها برای شرکت در کنگره بزرگ و معنوی اربعین هستیم.