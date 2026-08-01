استخدام ۱۸۰ هزار نفر در آموزش‌ و پرورش/ بازطراحی ساختار نظام آموزشی در دستور کار

جوان آنلاین: علیرضا کاظمی با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی و اجرایی کشور، گفت: آموزشوپرورش در دو سال گذشته تلاش کرده است علاوه بر مدیریت مسائل روزمره، بخشی از مسائل ریشهای و نظاممند این حوزه را نیز شناسایی و برای آنها راهکار طراحی کند.
به گزارش ایسنا، وی سه سیاست توسعه عدالت، ارتقای کیفیت و تقویت هویت ملی و دینی را از سیاستهای راهبردی وزارت آموزش و پرورش دانست و گفت: بخش مهمی از اقدامات انجامشده در چارچوب همین سه محور دنبال شده است.
۱۸۰ هزار نیروی جدید وارد آموزشوپرورش شدند
کاظمی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه نیروی انسانی، اظهار کرد: در دو مرحله فرایند استخدام در آموزشوپرورش انجام شد و در مجموع ۱۸۰ هزار نفر به مجموعه آموزشوپرورش اضافه شدند.
وی پرداخت حقوق معلمان در ۲۰ اسفندماه را یکی دیگر از اقدامات مهم عنوان کرد و گفت: پرداخت حقوق معلمان در این تاریخ، در سالهای اخیر سابقه نداشته است.
وزیر آموزش و پرورش همچنین از پرداخت پاداش استمرار خدمت خبر داد و افزود: برای استفاده از ظرفیت معلمانی که امکان ادامه خدمت داشتند، به جای نگه داشتن افراد با نارضایتی، مشوقهایی در نظر گرفته شد، از حدود ۶۰ هزار نفر مشمول استمرار خدمت، تاکنون ۵۵ درصد درخواست خود را در سامانه ثبت کردهاند.
افتتاح ۲۴۰۰ مدرسه با ۱۱ هزار کلاس درس
وزیر آموزش و پرورش یکی از مهمترین دستاوردهای حوزه فضا را توسعه زیرساختهای آموزشی عنوان کرد و گفت: سال گذشته ۲۴۰۰ مدرسه با ۱۱ هزار کلاس درس افتتاح شد و امسال نیز حدود ۲۳۰۰ مدرسه در دستور افتتاح قرار دارد.
وی افزود: اعتبار اختصاصیافته به حوزه نوسازی و توسعه فضاهای آموزشی از ۱۸.۵ همت در سال گذشته به ۲۸.۵ همت در سال جاری افزایش یافته است.
کاظمی همچنین از بهسازی ۷۶ هزار فضای آموزشی و اجرای حدود ۶۰۰۰ فضای ورزشی شامل چمن مصنوعی، سالن و استخر خبر داد و گفت: در همین مدت، حدود ۲۶ هزار کلاس درس نیز در حوزه سامانههای سرمایشی و گرمایشی استانداردسازی شدهاند.
اطلس فضای آموزشی؛ پایان تصمیمگیری بر مبنای آمارهای کلی
کاظمی تهیه اطلس فضای آموزشی کشور را یکی از زیرساختهای مهم برای اجرای عدالت آموزشی دانست و اظهار کرد: امروز وضعیت فضاهای آموزشی کشور بهصورت نقطهای و دقیق قابل رصد است.
به گفته وی، در این سامانه میتوان تعداد مدارس کانکسی و سنگی، پروژههای نیمهتمام، سرانه فضای آموزشی، تراکم دانشآموزی، تعداد کلاسها و فاصله هر منطقه از متوسط کشور را مشاهده کرد.
وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد: با استفاده از این اطلاعات، مسائل حوزه فضا شناسایی و بر اساس اولویت برای آنها تصمیمگیری میشود.
عدالت آموزشی؛ از مناطق عشایری تا توزیع امکانات
کاظمی توسعه عدالت آموزشی را یکی از محورهای اصلی عملکرد وزارتخانه دانست و با اشاره به مناطق عشایری گفت: توسعه مدارس شبانهروزی، هنرستانها، تقویت سرانهها، تأمین تجهیزات و امکانات و توانمندسازی نیروها در این مناطق دنبال شده است.
وی با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به دانشآموزان عشایری، گفت: نگهداشت دانشآموز در مناطق عشایری و ساماندهی نیروی انسانی در این مناطق دشوار است و باید برای آن مشوقها و راهکارهای ویژه طراحی شود.
توانمندسازی معلمان؛ سرمایهگذاری روی کیفیت آموزش
وزیر آموزش و پرورش، توانمندسازی معلمان را یکی از مهمترین اقدامات سال گذشته و امسال عنوان کرد و گفت: آشنایی معلمان با هوش مصنوعی، طرح توانا، محیطهای مثبت یادگیری، اصلاح روشهای تدریس و توسعه یادگیری میان معلمان از جمله برنامههای اجراشده در این حوزه است.
کاظمی با اشاره به بازدید از یک مدرسه روستایی در زنجان، اظهار کرد: با وجود شرایط نامناسب فیزیکی مدرسه، اصلاح روش تدریس و چیدمان کلاس در آن مدرسه انجام شده بود و همین موضوع نشان داد که کیفیت آموزش فقط به ساختمان و تجهیزات وابسته نیست.
وی افزود: باید معلمان را در کنار یکدیگر قرار داد تا از تجربه و دانش یکدیگر استفاده کنند و یادگیری حرفهای در میان آنان تقویت شود.
۵۰ هزار کلاس در مسیر تجهیز به فناوریهای روز
کاظمی با اشاره به مطالعات انجامشده برای استانداردسازی فناوریهای آموزشی، گفت: حدود شش ماه مطالعه و بررسی کارشناسی، استفاده از تجربیات گروههای مختلف و مطالعات بینالمللی انجام شد تا استانداردهای فناوری کلاس درس مشخص شود.
وی افزود: هدفگذاری شده است ۵۰ هزار کلاس درس به تلویزیونها و تجهیزات مدرن و برخوردار از فناوریهای روز مجهز شوند، سفارش اولیه ۵۰۰۰ دستگاه انجام شده و این تجهیزات وارد گمرک شده است.
برنامه درسی در مسیر تغییر از آموزشمحوری به مهارتمحوری
کاظمی تحول برنامه درسی را یکی از مهمترین برنامههای بنیادی وزارت آموزش و پرورش دانست و گفت: اجرای این برنامه از پایه اول ابتدایی آغاز شده است.
وی افزود: برنامه جدید باید از یک برنامه صرفاً آموزشمحور به برنامهای آموزشی، مهارتمحور، استعدادیاب، استعدادپرور، نشاطبخش و امیدآفرین تبدیل شود.
وزیر آموزش و پرورش گفت: در ارزیابی این برنامه باید مشخص شود که محتوای درسی تا چه اندازه تربیتمحور و مهارتمحور است، آیا محتوای کتابها مفید و متناسب با نیاز دانشآموزان است، زمان آموزشی پاسخگوی حجم مطالب هست و آیا امکان تربیت نیروی انسانی متناسب با این برنامه وجود دارد.
کاظمی تصریح کرد: اجرای کامل این تحول فرایندی چندساله خواهد بود.
مدرسه باید به یک محیط تربیتی یکپارچه تبدیل شود
وی تأکید کرد: فعالیتهای آموزشی، پرورشی و ورزشی نباید بهصورت جزیرهای دنبال شوند، بلکه همه فعالیتهای مدرسه باید به برنامه درسی متصل و مکمل آن باشند.مدرسه باید مملو از موقعیتهای تربیتی باشد و مفهوم محیط مثبت یادگیری باید در تمام اجزای مدرسه جاری شود.
اصلاح ساختار نظام آموزشی در دستور کار
وزیر آموزش و پرورش از آغاز فرایند اصلاح ساختار نظام آموزشی خبر داد و گفت: مطالعات لازم در این زمینه انجام شده و بازطراحی ساختار نظام آموزشی در دستور کار قرار گرفته است.
وی همچنین بر ضرورت اصلاح ساختار دوره متوسطه، جلوگیری از پراکندگی منابع، نیرو و تجهیزات و بازنگری در تنوع مدارس تأکید کرد.
کاظمی در موضوع استعدادیابی نیز گفت: استعداد دانشآموز نباید صرفاً با نمره و موفقیت تحصیلی تعریف شود، بلکه توانمندی و علاقه دانشآموز باید در کنار یکدیگر دیده شود.
ساختار سازمانی آموزشوپرورش بازطراحی میشود
کاظمی از تصویب چارچوب اصلاح ساختار سازمانی آموزش و پرورش در کمیسیون اصلی دولت خبر داد و گفت: این موضوع برای تصویب نهایی در هیئت دولت پیگیری میشود.
وی افزود: اصلاح ساختار در چهار سطح مدرسه، منطقه، استان و وزارتخانه دنبال خواهد شد.
وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر ضرورت کوچکتر و توانمندتر شدن ستاد گفت: ستاد باید بیش از گذشته نقش سیاستگذاری داشته باشد و از تداخل وظایف، موازیکاری و ایجاد ساختارهای غیرضروری جلوگیری شود.
حرکت به سمت حکمرانی متفاوت آموزشی
کاظمی «تحول در حکمرانی» را یکی از دشوارترین مراحل اصلاح آموزش و پرورش دانست و گفت: حکمرانی شامل سیاستهای بودجهای، نیروی انسانی، محتوایی و ارزشی است و این حوزهها نیازمند تغییرات اساسی هستند. نمیتوان برای تمام مناطق کشور یک سیاست واحد در زمینه نیروی انسانی و محتوای آموزشی در نظر گرفت، محتوای آموزشی باید متناسب با شرایط دانشآموزان مناطق مختلف، از مناطق مرزی و عشایری تا سایر مناطق کشور، طراحی شود.
وی همچنین افزایش اختیار مدیران مدارس را ضروری دانست و گفت: مدیر مدرسه باید در چارچوب سیاستهای مشخص، اختیار بیشتری برای مدیریت مدرسه و استفاده از ظرفیت نیروی انسانی داشته باشد.
کاهش فاصله صف و ستاد
کاظمی یکی از سیاستهای اصلی دو سال گذشته را کاهش فاصله میان صف و ستاد عنوان کرد و گفت: ارتباط میان ستاد، مدیران کل و مدارس نسبت به گذشته نزدیکتر شده و نشستهای مشترک و تخصصی بهطور مستمر برگزار میشود. در آستانه سال تحصیلی جدید باید همه بخشهای آموزش و پرورش به یک درک مشترک برسند و در یک جهت حرکت کنند.
معیشت معلمان؛ همچنان در صدر دغدغهها
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به وضعیت اقتصادی معلمان گفت: وضعیت معیشتی جامعه معلمان همچنان یکی از دغدغههای جدی این وزارتخانه است. شرایط اقتصادی کشور دشوار است، اما بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی معلمان باید همچنان در دستور کار قرار داشته باشد.
وزیر آموزش و پرورش در جمعبندی سخنان خود گفت: کمبود نیروی انسانی، فضا و تجهیزات مسائل مهمی هستند، اما حتی اگر این مشکلات برطرف شوند، بهتنهایی تحول ایجاد نمیکنند. تحول پایدار زمانی اتفاق میافتد که اصلاحات بنیادی در برنامه درسی، ساختار نظام آموزشی، ساختار سازمانی و حکمرانی آموزشوپرورش انجام شود.
کاظمی با تأکید بر جایگاه دوره ابتدایی گفت: بخش مهمی از چالشهای نظام تعلیم و تربیت ریشه در سالهای ابتدایی دارد و شخصیت، استعداد، توانمندی و علاقه دانشآموز به یادگیری در همین دوره شکل میگیرد.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، وی گفت: فرصت مسئولیت کوتاه است و باید از این فرصت برای انجام اقدامات ماندگار در نظام تعلیم و تربیت استفاده کرد.