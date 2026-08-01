زائران ایرانی برای دریافت خدمات به دفاتر کنسولی وزارت خارجه در عراق مراجعه کنند

ستاد مرکزی اربعین در اطلاعیه‌ای، به منظور رفاه حال زائران حسینی و تسریع در امور خدمات‌رسانی، نشانی دفاتر خدمات کنسولی وزارت امور خارجه و ایستگاه‌های ترمینال اتوبوس در کشور عراق را اعلام کرد.

جوان آنلاین: در اطلاعیه شماره ۱۱ ستاد مرکزی اربعین حسینی، نشانی دفاتر خدمات کنسولی وزارت امورخارجه و ایستگاه‌های ترمینال اتوبوس در کشور عراق را برای دریافت خدمات و استفاده زوار به شرح زیر اعلام کرده است:

۱- شهر نجف:

پایگاه شماره یک واقع در سرکنسولگری: مدینه قدیم حویش، جنب صحن حضرت فاطمه زهرا(س) روبروی هتل کوثر. (ارائه کلیه خدمات کنسولی)

پایگاه شماره دو واقع در فرودگاه نجف اشرف: فرودگاه بین‌المللی نجف اشرف، طبقه بالای سالن خروجی فرودگاه. (ارائه کلیه خدمات کنسولی از جمله صدور برگ عبور و در راه ماندگان)

پایگاه شماره سه واقع در ثوره‌العشرین: خیابان امام علی، قبل از پل ثوره‌العشرین، منظمه بدر. (ارائه کلیه خدمات کنسولی از جمله صدور برگ عبور و راهنمایی زائرین اربعین)

۲- شهر کربلا:

پایگاه شماره یک واقع در سرکنسولگری؛ آدرس: خیابان اسکان. (ارائه کلیه خدمات کنسولی)

پایگاه شماره دو واقع در کتابخانه مرکزی؛ آدرس: انتهای خیابان قبله امام حسین(ع). (ارائه کلیه خدمات کنسولی از جمله صدور برگ عبور و در راه ماندگان)

پایگاه شماره سه واقع در مدرسه الوفاء؛ آدرس: شرق حرم حضرت اباالفضل علیه‌السلام، انتهای خیابان علقمی، تقاطع خیابان باب‌الخان و خیابان علقمی. (ارائه کلیه خدمات کنسولی از جمله صدور برگ عبور و در راه ماندگان)

پایگاه شماره چهار واقع در شهر حله؛ آدرس: شهر حله، خیابان ستین، پل نادر، دفتر بابل. (ارائه کلیه خدمات کنسولی از جمله صدور برگ عبور و در راه ماندگان)

۳- شهر بغداد:

سفارت جمهوری اسلامی ایران؛ آدرس: کراده مریم، صالحیه، جنب مصرف العقاری. (ارائه کلیه خدمات کنسولی)

۴- شهر کاظمین:

دفتر خدمات کنسولی؛ آدرس: انتهای خیابان باب‌المراد حرم مطهر امام موسی کاظم (ع)، میدان محمدجواد. (ارائه کلیه خدمات کنسولی از جمله صدور برگ عبور و در راه ماندگان)

۵- شهر سامرا:

دفتر خدمات کنسولی؛ آدرس: مجاور حرمین مطهر امامان عسکریین، شارع‌المتوکل، چهار راه قصابان. (ارائه کلیه خدمات کنسولی از جمله صدور برگ عبور و در راه ماندگان)

پایانه های اتوبوس برای بازگشت زائران:

۱- نجف:

گاراژ شمالی؛ آدرس: طریق نجف کربلا، شارع مسجر کراج. به مقاصد مهران و خسروی.

گاراژ جنوبی؛ آدرس: شارع ابوصخیر، مقابل مستشفی امام علی(ع)، کراج النجف جنوبی. به مقاصد مهران، شلمچه و چذابه.

۲- کربلا:

عمود ۵۷ مسیر کربلا به بغداد؛ آدرس: حی‌العباس، شارع الخدمی، نزدیک دانشگاه دخترانه الزهرا. برای انتقال زوار به گاراژ حسینیه بمنظور اعزام به مقاصد خسروی و پایانه‌های مرزی شمال عراق اقلیم کردستان (اربیل- تمرچین / سلیمانیه- باشماق).

گاراژ سید جوده (داخل شهر)؛ آدرس: نزدیک به بیمارستان الکفیل، بخش جنوبی شارع‌العباس(ع). به مقاصد مهران، چذابه، شلمچه، بصره و ناصریه.

گاراژ ابراهیمی؛ آدرس: محدوده سیطره خاورمیانه (قنطره السلام). به مقاصد شهرهای جنوب عراق حله، ناصریه، بصره و پایانه‌های مرزی مهران و چذابه.

گاراژ حی‌العباس؛ آدرس: خیابان باب بغداد، منطقه حی‌العباس. به مقاصد مرزهای خسروی و باشماق.

گاراژ بوبیات: آدرس: انتهای خیابان باب بغداد، منطقه حی‌البوبیات. برای انتقال زوار به گاراژ حسینیه بمنظور اعزام به مقاصد خسروی و پایانه‌های مرزی شمال عراق اقلیم کردستان (اربیل- تمرچین / سلیمانیه- باشماق).

۳- بغداد:

گاراژ حسینیه (ورودی بغداد)؛ آدرس: منطقه حسینیه، واقع در ۵ کیلومتری ورودی شهر بغداد. زائران در مسیر برگشت از شهرهای کربلا، نجف و کاظمین ابتدا به این گاراژ منتقل شده و سپس به سمت مرزهای خسروی و پایانه‌های مرزی شمال اقلیم کردستان عراق (اربیل- تمرچین / سلیمانیه- باشماق) اعزام می‌شوند.

همچنین آدرس پایگاه‌های درمانی فعال در مسیر و شهرهای زیارتی نجف و کربلا در کانال اطلاع‌رسانی ستاد مرکزی اربعین بارگذاری می‌شود، جهت اطلاع دقیق به آدرس setadarbaeen_ir@ در پیام رسان‌های داخلی مراجعه کنند.

زائران بازگشت خود را به روزهای آخر موکول نکنند

با توجه به اوج‌گیری سفر زائرین به کشور عراق و شروع موج اول بازگشت به میهن اسلامی، بحمدلله طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و همراهی زائرین گرامی، امور به نحو مطلوب در حال انجام است.

۲- هموطنانی که قصد شرکت در مراسم اربعین را دارند سفر خود را به روزهای پایانی موکول نکنند و هرچه زودتر سفر خود را آغاز کنند.

۳- با توجه به ممنوعیت صدور سند خادم در پایانه‌ مرزی شلمچه، تاکید می‌شود اتباع مقیم مجاز، پس از ثبت‌نام در سامانه سماح، سند خادم را در استان‌های محل اقامت خود تهیه و سپس به پایانه مرزی شلمچه مراجعه کنند.

۴- بر اساس هماهنگی‌های به عمل آمده و بررسی‌های مستمر، وسایط حمل و نقل کافی برای جابجایی زائرین از مرزها به شهرهای زیارتی و بالعکس در کشور عراق پیش‌بینی شده است، زائرین عزیز استفاده از کلیه مرزها را در برنامه خود قرار دهند.

۵- با توجه به کثرت زائرین و محدودیت ظرفیت ناوگان حمل و نقل عمومی، هموطنانی که با خودرو شخصی سفر می‌کنند، ظرفیت خودروی خود را با همراه نمودن آشنایان و بستگان تکمیل کنند تا گامی در تسهیل این سفر پرخیر و برکت برداشته و در اجر معنوی همسفران خود سهیم شوند.

۶- برای استراحت زائرین در مسیر رفت به مرزها و همچنین در مسیر بازگشت از مرزهای اربعینی کشور، محل‌هایی بعنوان استراحتگاه پیش‌بینی شده است لذا زوار عزیز قبل از شروع به رانندگی یا حین آن، حتماً استراحت لازم را در نظر داشته باشند.