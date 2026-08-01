جوان آنلاین: بررسی آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی نشان می‌دهد طی امروز و فردا الگوی غالب جوی کشور همچنان تحت تأثیر استقرار سامانه گرم تابستانی خواهد بود و در بخش وسیعی از نیمه غربی، جنوب و مرکز ایران ماندگاری دماهای بالا ادامه دارد.

در جنوب‌ شرق کشور همچنان در ساعات بعدازظهر و اوایل شب مستعد رشد ابرهای همرفتی، وقوع رگبار، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و احتمال طغیان رودخانه‌های فصلی خواهد بود.

بر این اساس احتمال وقوع بارش‌های موسمی در ارتفاعات و مناطق جنوبی سیستان و بلوچستان، شرق و شمال هرمزگان، جنوب کرمان و بخش‌هایی از جنوب و جنوب‌شرق فارس وجود دارد. در این مناطق احتمال آبگرفتگی معابر، جاری شدن روان‌آب و افزایش ناگهانی دبی مسیل‌ها وجود دارد و توصیه شده مردم از توقف در حاشیه رودخانه‌های فصلی خودداری کنند.

طی یکشنبه تا سه‌شنبه اوج گرما در استان خوزستان رخ خواهد داد؛ به‌طوری که آغاجاری بیشترین احتمال ثبت دمای ۵۱ درجه سانتیگراد را دارد. همچنین بستان و شوش به حدود ۵۰ درجه سانتیگراد خواهند رسید و دمای رامهرمز نیز ۵۰ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود. در اهواز، بندر ماهشهر، امیدیه، آبادان، خرمشهر و شادگان نیز بیشینه دما بین ۴۸ تا ۴۹ درجه سانتیگراد خواهد بود.

در مرزهای اربعین نیز شرایط جوی عمدتاً پایدار اما بسیار گرم پیش‌بینی می‌شود. در پایانه‌های مرزی شلمچه و چذابه بیشینه دما به حدود ۴۹درجه سانتیگراد می‌رسد. در مهران و خسروی دمای هوا حدود تا ۴۷ درجه سانتیگراد خواهد بود و مرزهای باشماق و تمرچین با بیشینه دمای ۳۶ تا ۳۹ درجه سانتیگراد نسبت به سایر گذرگاه‌ها شرایط معتدل‌تری خواهند داشت.

در مرزهای جنوبی وزش باد، احتمال خیزش گردوخاک و شاخص بالای تنش گرمایی از مخاطرات اصلی خواهد بود و به زائران توصیه می‌شود از تردد در ساعات اوج گرما خودداری کرده، آب کافی همراه داشته باشند و از پوشش مناسب و وسایل محافظ در برابر تابش مستقیم خورشید استفاده کنند.

در شهرهای زیارتی عراق شامل نجف، کربلا، کاظمین و سامرا نیز آسمان عمدتاً صاف و آفتابی پیش‌بینی می‌شود و بیشینه دما در گرم‌ترین ساعات روز به ۴۷ تا ۴۹ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید.