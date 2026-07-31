داور «محفل ستاره‌ها» از نگاه ملی میهنی این برنامه برای کودکان و انتقال مفاهیم کلان برای آنها سخن گفت.

احمد ابوالقاسمی، داور «محفل ستاره‌ها» که در ایام صفر در حال پخش از تلویزیون است درباره این برنامه در فضای بعد از جنگ به مهر بیان کرد: یکی از وظایف «محفل» و «محفل ستاره‌ها» آشنایی مردم با قرآن و روح آن است؛ قرآن حدود ۱۲ سال در مکه و بخشی نیز در مدینه نازل شده است. بخش کمی از آیات مدنی به احکام اختصاص دارد و بخش عمده‌ای از آن به موضوع منافقان و جنگ‌های مختلف پرداخته است که باید برای مردم تبیین شود.

وی با اشاره به «محفل ستاره‌ها» نیز گفت: این برنامه سعی دارد حتی در قالب برنامه‌ای کودکانه، مباحث اخلاقی و موضوعات ملی میهنی را مطرح کند. برای نمونه این حدیث «حب الوطن من الایمان»، نکته مهمی دارد و می‌توان با همین مفاهیم در برنامه‌هایی مثل «محفل ستاره‌ها» و در قالب آیات و روایات، کودکان را با موضوعات مهمی آشنا کرد.

این قاری قرآن یادآور شد: «محفل» وظیفه دارد در مسیر انقلاب اسلامی حرکت کند. من تقریباً می‌توانم بگویم که بیش از ۹۰ درصد شب‌ها در میدان‌ها حضور داشته‌ام، گاه در برخی شب‌ها به سه یا چهار میدان می‌رفتم و مخاطبان بسیاری هم سؤالات و نکاتشان را مطرح می‌کردند. برخی از آیات قرآن درباره مقاومت را وقتی در این میدان‌ها می‌خواندیم تا حالا نشنیده بودند و برایشان بسیار جالب بود که آیات قرآن از مقاومت چه به ما می‌آموزد و چطور یاد می‌دهد که اگر پایدار باشیم، حتماً پیروز خواهیم شد. آیاتی که می‌تواند امید را در ما بسیار افزایش دهد و زمینه پیروزی را فراهم آورد.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: انقلاب اسلامی ایران، انقلابی ایدئولوژیک بود و پس از آن نیز جنگ‌هایی که بر کشور تحمیل شد، همگی بر همین محور استوار بودند. موضوع کشور ما، از نگاه دشمنان اقتصاد نبوده، هرچند مشکلات اقتصادی وجود دارد، اما اصل مسئله، باور‌ها و اعتقادات است.

ابوالقاسمی اضافه کرد: مردم ما سالیان متمادی در فرهنگ شهادت پرورش یافته‌اند. این مردم شهادت را موفقیت و رستگاری می‌دانند و هنگام تهدید، به‌راحتی می‌گویند اگر می‌خواهید بکشید، بکشید؛ چه کشته شویم و چه بکشیم، پیروز هستیم.

وی در پایان گفت: با چنین فرهنگی، به‌واقع نمی‌توان جنگید و دشمنان چندین بار این را آزموده و در برابر ما شکست خورده‌اند. این خود نشانه اقتدار مردمی است که وطن‌پرست هستند، نگهبان دینند و بر سر سخن خدا ایستاده‌اند. از سال ۱۳۴۱ تا پیروزی انقلاب اسلامی و پس از آن، همواره تحت فشار بوده و تحمل کرده‌ایم و ان‌شاءالله پس از این نیز تحمل خواهیم کرد.