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تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۵:۲۰
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دانشگاه علوم پزشکی ایران پیشگام خدمت درمانی به زائران اربعین 

شهرزاد رحمتی‌پور 
جوان آنلاین: دانشگاه علوم پزشکی ایران، پیشرو در سلامت برای اعتلای ایران، در اربعین امسال با راه‌اندازی دو موکب درمانی تخصصی، یکی در عمود ۱۰۹۲ طریق‌المشایه و دیگری در قالب درمانگاه تخصصی شهید همدانی در شهر کربلای معلی، حضوری فعال و مؤثر در عرصه خدمت‌رسانی به عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) دارد. 
 
دانشگاه علوم پزشکی ایران با حمایت، برنامه‌ریزی و توجه ویژه دکتر نادر توکلی، رئیس این دانشگاه، امسال نیز همزمان با حضور گسترده پزشکان، پرستاران و کادر درمان در راهپیمایی عظیم اربعین حسینی، خدمات تخصصی و گسترده‌ای را در مسیر زائران در ایران و عراق ارائه می‌کند. 
این دانشگاه با راه‌اندازی دو موکب درمانی تخصصی، یکی در عمود ۱۰۹۲ طریق‌المشایه و دیگری در قالب درمانگاه تخصصی شهید همدانی در شهر کربلای معلی، حضوری فعال و مؤثر در عرصه خدمت‌رسانی به عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) دارد. 
در این دو مرکز درمانی، خدمات تخصصی در حوزه‌های مختلف پزشکی و درمانی به زائران ارائه می‌شود و در مجموع ۳۰۰ نفر از پزشکان، پرستاران و اعضای کادر درمان در این مواکب مشغول خدمت‌رسانی هستند. خدمات این مراکز تا ۱۶ مرداد ادامه خواهد داشت. 
 
 خدمت جهادی دانشگاه در مسیر دلدادگی 
حضور دانشگاه علوم پزشکی ایران در راهپیمایی اربعین، جلوه‌ای از پیوند تخصص، تعهد و مسئولیت اجتماعی در یکی از بزرگ‌ترین اجتماعات انسانی جهان است. این دانشگاه با تکیه بر توان علمی، اجرایی و درمانی خود و با پشتیبانی و نگاه میدانی رئیس دانشگاه، بار دیگر نشان داده است که در میدان‌های خدمت‌رسانی اجتماعی و سلامت‌محور، همواره در کنار مردم حضور دارد. این حضور، تنها محدود به استقرار چند واحد درمانی نیست، بلکه نمایانگر یک رویکرد جامع، مسئولانه و جهادی در ارائه خدمات سلامت به زائرانی است که در مسیر عشق و ارادت به حضرت سیدالشهدا (ع) گام برمی‌دارند. از ویزیت عمومی و تخصصی گرفته تا خدمات دندانپزشکی و مراقبت‌های پرستاری، همه در چارچوبی منظم و تخصصی در حال ارائه است. موکب درمانی عمود ۱۰۹۲ دانشگاه علوم پزشکی ایران به صورت شبانه‌روزی و رایگان به زائران خدمات ارائه می‌کند. در این موکب، پزشکان عمومی و متخصص، دندانپزشکان و دیگر اعضای کادر درمان، پاسخگوی نیاز‌های درمانی زائران هستند. براساس آخرین آمار ثبت‌شده، طی روز‌های اخیر بیش از ۳ هزار نفر از خدمات ویزیت پزشکان عمومی و تخصصی بهره‌مند شده‌اند و حدود ۱۵۰ نفر نیز خدمات دندانپزشکی دریافت کرده‌اند. 
این روند خدمت‌رسانی نشان می‌دهد که دانشگاه علوم پزشکی ایران با سازماندهی مناسب نیرو‌های تخصصی و مدیریت میدانی کارآمد، توانسته است نقش مهمی در حفظ و ارتقای سلامت زائران ایفا کند. 
 
 افتتاح درمانگاه تخصصی شهید همدانی در کربلا 
چند روز پیش نیز درمانگاه تخصصی شهید همدانی، معروف به «حبیب حرم»، در شهر کربلای معلی با حضور دکتر توکلی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران افتتاح شد. این درمانگاه با هدف ارائه خدمات مطلوب درمانی به زائران اربعین حسینی و ارتقای سطح سلامت آنان راه‌اندازی شده و از زمان آغاز به کار تاکنون، صد‌ها نفر از زائران از خدمات آن بهره‌مند شده‌اند. 
افتتاح این درمانگاه را می‌توان یکی از جلوه‌های مهم توجه ویژه دکتر نادر توکلی به توسعه خدمات تخصصی و میدانی دانشگاه علوم پزشکی ایران در عرصه سلامت زائران اربعین دانست؛ رویکردی که بر استمرار، کیفیت و دسترسی بهتر به خدمات درمانی تأکید دارد. 
آنچه امروز در مواکب درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران دیده می‌شود، تجلی روشن مسئولیت اجتماعی، توان تخصصی و روحیه جهادی مجموعه‌ای دانشگاهی است که با نگاه انسانی و حرفه‌ای در مسیر خدمت به زائران اربعین گام برداشته است. 
بی‌تردید، نقش‌آفرینی دانشگاه علوم پزشکی ایران با هدایت و توجه ویژه دکتر توکلی، رئیس این دانشگاه، در اربعین امسال یکی از نمونه‌های موفق تلفیق مدیریت، تخصص و خدمت خالصانه به مردم و عاشقان حضرت اباعبدالله‌الحسین (ع) به شمار می‌رود.
منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: اربعین ، سلامت ، دانشگاه
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