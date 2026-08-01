بازگشت حیات به باغات قمرود با حقابه سد ۱۵ خرداد

با وجود قرار گرفتن قم در یک منطقه گرم و خشک و زمین‌های نمکی که اثر آن در آب برخی از مناطق این استان کاملاً مشهود است

جوان آنلاین: با وجود قرار گرفتن قم در یک منطقه گرم و خشک و زمین‌های نمکی که اثر آن در آب برخی از مناطق این استان کاملاً مشهود است، اما مناطقی در این استان وجود دارد که مستعد کشاورزی است، منطقه قمرود از آن جمله است. در حال حاضر کشت گندم، جو و کلزا از مهم‌ترین محصولات زراعی و روغنی این منطقه به شمار می‌آید، این در حالی است که قمرود در زمینه تولیدات محصولات باغی که مهم‌ترین آنها پسته است، مطرح است. با این وجود، خشکسالی‌های اخیر موجب شده تا با کمبود شدید آب برای تولیدات کشاورزی مواجه شود، موضوعی که موجب شد تا برای جلوگیری از نابودی کشاورزی و باغات منطقه بیش از ۲ میلیون مترمکعب آب سد ۱۵ خرداد رهاسازی شود که این اقدام نقش مؤثری در حفظ باغات و اراضی کشاورزی پایین‌دست دارد.

قم از جمله استان‌هایی به شمار می‌رود که با وجود قرار گرفتن در منطقه‌ای گرم و خشک و دارا بودن زمین‌های نمکی، در برخی از مناطق آن می‌توان کشت و زرع کرد و حتی برخی محصولات باغی را در آن پرورش داد.

آمار‌ها نشان می‌دهد، در حال حاضر بیشترین سطح زیر کشت قمرود به محصول جو در سطح ۵ هزار هکتار اختصاص دارد و پس از آن گندم با ۴۰۰ هکتار، کلزا با ۱۵۰ هکتار و سایر دانه‌های روغنی با سطح زیر کشت ۱۷۰ هکتار قرار دارد.

همچنین ۱۴ هزار و ۳۷۳ هکتار باغ پسته در قم وجود دارد که از این میزان ۹ هزار و ۳۲۳ هکتار آن بارور است.

این در حالی است که بیشترین میزان تولید پسته به باغات قمرود تعلق دارد، به طوری که ۸۰ درصد این محصول در این منطقه کشت می‌شود.

همچنین، اکبری، کله قوچی، اوحدی و احمد آقایی از مهم‌ترین انواع پسته تولیدی در این منطقه هستند.

این در حالی است که با توجه به مستعد بودن آب و خاک قمرود برای تولید پسته اکبری، در حال حاضر باغاتی که ارقام مختلف در آن کشت می‌شد، در حال تبدیل شدن به این نوع از محصول هستند.

نجات باغات با آب سد

سایه افکندن خشکسالی بر بسیاری از استان‌های کشور موجب شده تا کشاورزی این مناطق با بحران مواجه شود که استان قم نیز از این شرایط مستثنی نبوده است. در این میان، از آنجا که منطقه قمرود یکی از مناطقی است که اقتصاد مردم آن بر پایه کشاورزی است، لذا هرگونه مشکل در زمینه تأمین آب کشاورزی می‌تواند زندگی مردم را با بحران مواجه سازد. در حال حاضر عمده محصولات زراعی منطقه جو و یونجه و ۹۰ درصد محصول باغات آن نیز در سطح ۳ هزار و ۹۰۰ هکتار، پسته است؛ همچنین دامداری نیز در بخش پرورش دام سبک همچون بز و گوسفند و دام سنگین از جمله شتر و گاو در منطقه رواج دارد. این مهم موجب شده تا در حال حاضر، هزار کشاورز و دامدار در این منطقه از این راه خود و خانواده‌هایشان را ارتزاق کنند. در حالی که در سال زراعی جدید نیز همانند سال‌های گذشته آب مورد نیاز بهره‌برداران قمرود دچار بحران شد، لذا با هماهنگی مسئولان استان قم و طی نامه‌نگاری با وزارت نیرو قرار شد تا سهم حقابه کشاورزان این منطقه قبل از وقوع خسارت پرداخت شود. سجاد چهرگانی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم، می‌گوید: «در پی درخواست کشاورزان منطقه و پیگیری‌های استاندار قم از طریق وزارت نیرو، بیش از ۲ میلیون مترمکعب آب از سد ۱۵خرداد در مسیر رودخانه قمرود رهاسازی شد که این اقدام نقش مؤثری در حفظ باغات و اراضی کشاورزی پایین‌دست داشت.»

سرانجام رهاسازی این میزان از حجم آب که با هدف تأمین حقابه زیست‌محیطی رودخانه قمرود صورت گرفت، موجب شد تا از وارد آمدن خسارت شدید به باغداران منطقه جلوگیری شود.

این اقدام در حالی بود که برآورد‌های کارشناسی نشان می‌دهد اگر این رهاسازی انجام نمی‌شد، حدود ۵۰۰ هکتار از باغات منطقه با خطر خشکیدگی و خسارت جدی مواجه می‌شد؛ بنابراین با توجه به اهمیت این موضوع، طرح‌های توسعه کشاورزی و دامداری در منطقه به‌منظور افزایش سطح درآمد مردم بومی و همچنین توسعه اقتصادی آن ازسوی جهاد کشاورزی استان در این منطقه به طور جدی دنبال می‌شود.

این در حالی است که در کنار این اتفاق، ایجاد بنگاه‌های اقتصادی کوچک و زودبازده از مهم‌ترین اقداماتی است که در حال حاضر در حال انجام است.