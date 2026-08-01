جوان آنلاین: شریان‌های مرزی غرب و جنوب‌غرب کشور، این روز‌ها تپنده‌ترین نقاط جغرافیایی جهان اسلام شده‌اند. جایی که موج خروشان زائران حسینی در گذرگاه‌های هشت‌گانه مرزی به اوج تجلی خود رسیده و حماسه‌ای کم‌نظیر از عشق، ایثار و انضباط لجستیکی را رقم زده است. همزمان با تراکم بی‌سابقه رفت‌وآمد و حرکت شبانه‌روزی میلیون‌ها زائر به سمت کربلای معلی، تمام سازوکار‌های دفاعی، امنیتی، درمانی و پشتیبانی کشور با تمام توان عملیاتی در میدان حاضر شده‌اند تا روانی حرکت و پایداری امنیت را تضمین کنند. از افتتاح مراکز درمانی سیار و پیشرفته در نقطه صفر مرزی مهران تا آرایش عملیاتی هزاران دستگاه ناوگان حمل‌ونقل عمومی و استقرار گسترده تیم‌های اورژانس، همه و همه حاکی از شکل‌گیری یک زیست‌بوم عظیم خدماتی است. این جنب‌وجوش بی‌وقفه نشان می‌دهد که اربعین، در کنار یک رویداد مذهبی، نمایشگاه شگرفی از اقتدار لجستیکی، دیپلماسی مرزی موفق و پیوند ناگسستنی آحاد جامعه در مسیر آرمان‌های بلند معنوی است.

خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی در سراسر پایانه‌های مرزی به بالنده‌ترین و پرحجم‌ترین سطح خود رسیده است. نگاهی به پایانه‌های مهران، شلمچه، چذابه، خسروی و سایر مبادی خروجی، تصویری زنده از صفوف فشرده عاشقانی را به نمایش می‌گذارد که همزمان در حال خروج از کشور یا بازگشت به میهن هستند. در میانه این موج متراکم، نهاد‌ها و دستگاه‌های خدماتی با آرایشی فشرده گام برمی‌دارند. از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که با راه‌اندازی بیمارستان تخصصی سیار ۳۲ تختخوابی «ثامن‌الائمه» در مرز مهران با همکاری مرکز بهداری رزمی شمال‌شرق مشهد و معاونت سلامت سپاه ایلام، خدمات شبانه‌روزی ارائه می‌دهد. همزمان، جانشین فرمانده کل انتظامی با تأکید بر امنیت پایدار مرز‌ها یادآور می‌شود که دشمنی‌ها خللی در عزم زائران ایجاد نکرده است.

دیپلماسی فعال در نقطه صفر مرزی

در مرز‌های جنوب‌غرب و غرب کشور، جایی که روزگاری خطوط مقدم نبرد و زیر آتش سنگین توپخانه در هشت سال دفاع مقدس بود، امروز به معبری امن و پرشور برای میلیون‌ها دلباخته اباعبدالله الحسین (ع) تبدیل شده است. جانشین فرمانده کل انتظامی کشور در حاشیه بازدید از گذرگاه مرزی چذابه، این دگرگونی تاریخی را نمادی از برکت خون مطهر شهدا می‌داند.

سردار قاسم رضایی با اشاره به حافظه تاریخی این سرزمین می‌گوید: اینجا مکان مقدسی است که روزگاری شاهد تبادل آتش و خمپاره بود، اما امروز به برکت ایثار شهدا، شاهد تبادل عشق و محبت زائران اباعبدالله‌الحسین (ع) هستیم. آن روز‌ها شعار «کربلا، کربلا ما داریم می‌آییم» سر داده می‌شد و امروز این شعار در مسیر شلمچه و چذابه به عینیت رسیده است.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور، دیپلماسی مرزی و تعامل با طرف عراقی را بسیار سازنده ارزیابی کرده و می‌افزاید: خوشبختانه فرماندهان انتظامی و مرزبانی کشورمان از مدیران موفق و باتجربه‌ای هستند که تمامی پیش‌بینی‌های لازم را برای تسهیل تردد زائران از ابتدای حرکت تا بازگشت به منزل اندیشیده‌اند. رضایت بالای زائران هنگام بازگشت، ثمره همین ارتباط معنوی و دیپلماسی مرزی مؤثر بین دو کشور است.

او با اشاره به اقتدار امنیتی کشور در برابر توطئه‌های دشمنان خاطرنشان می‌سازد: الحمدلله با وجود همه توطئه‌های دشمن خبیث، امنیت مثال‌زدنی در مرز‌ها حاکم است و حملات دشمن هیچ خللی در عزم و شادابی زائران و مأموران انتظامی ایجاد نکرده است.

از بیمارستان‌های سیار تا امداد هوایی

ارائه خدمات درمانی و سلامت به زائرانی که در گرمای شدید تابستان گام در مسیر پیاده‌روی نهاده‌اند، یکی از شگفت‌انگیزترین بخش‌های مدیریت زیست‌بوم اربعین است. در پایانه مرزی شهید حاج قاسم سلیمانی مهران، بیمارستان تخصصی سیار «ثامن‌الائمه» نیروی زمینی سپاه پاسداران با ظرفیت ۳۲ تختخواب با همکاری مرکز بهداری رزمی شمال‌شرق مشهد و معاونت سلامت و دفاع زیستی سپاه امیرالمؤمنین (ع) ایلام به بهره‌برداری رسیده است. این ساختار درمانی پیشرفته دارای ۵۰ نیروی متخصص پزشکی و کادر درمان بوده و بخش‌های اورژانس، اتاق عمل، خدمات قلب و عروق، جراحی عمومی، ارتوپدی، داروخانه و آزمایشگاه را به‌صورت شبانه‌روزی پوشش می‌دهد. سردار سیدصادق حسینی، فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام، در حاشیه افتتاح این مرکز درمانی درباره هم‌افزایی نیرو‌های مسلح در خدمت‌رسانی و تأکید بر میزان بالای استقبال زائران از مرز مهران می‌گفت: حضور گسترده زائران و تردد بیش از یک میلیون نفر از این مرز نشان می‌دهد که شرایط لازم برای استقبال و میزبانی از زائران در استان ایلام فراهم شده و دستگاه‌های مختلف با هماهنگی کامل در حال ارائه خدمات هستند. امنیت و آرامش حاکم بر کشور، حاصل هدایت‌های رهبر معظم انقلاب، حضور مردم و تلاش نیرو‌های مسلح است.

وی تصریح می‌کند: مجموعه سپاه در کنار سایر دستگاه‌های اجرایی، امدادی، درمانی و خدماتی تلاش می‌کند تا زائران اربعین با آرامش و امنیت کامل از مرز مهران تردد کنند و خدمات مورد نیاز خود را در کوتاه‌ترین زمان دریافت کنند.

در همین راستا، مدیریت تخصصی نظام سلامت استانی نیز تمام ظرفیت‌های بهداشتی و پیشگیرانه خود را به میدان آورده است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام با تشریح اقدامات بهداشتی، درمانی و پدافندی زیستی می‌گوید: کمیته سلامت اربعین با همکاری همه دستگاه‌های مرتبط، برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای تأمین سلامت زائران انجام داده و تمامی بخش‌ها با هماهنگی کامل در حال خدمت‌رسانی هستند. نیرو‌های حوزه سلامت استان ایلام به صورت شبانه‌روزی در بخش‌های مختلف بهداشت، درمان و فوریت‌های پزشکی در کنار زائران حضور دارند.

دکتر جاسم قیصوری با اشاره به کنترل پایداری زیستی و پیشگیری از بروز گرمازدگی و بیماری‌ها تأکید می‌نماید: برنامه‌های پیشگیرانه برای کنترل بیماری‌های واگیردار، آموزش نکات بهداشتی، مقابله با گرمازدگی، نظارت بر توزیع مواد غذایی و کنترل کیفیت آب آشامیدنی با جدیت دنبال می‌شود. در حوزه فوریت‌های پزشکی نیز تیم‌های اورژانس در مسیر‌های مختلف استان مستقر شده‌اند و پایگاه‌های امدادی در فواصل حدود ۱۰کیلومتری به زائران خدمات ارائه می‌دهند.

وی درباره زنجیره امداد هوایی و پشتیبانی درمانی می‌افزاید: آمبولانس‌های سبک و سنگین، موتورلانس‌ها و اورژانس هوایی با بهره‌گیری از دو فروند بالگرد، پشتیبانی لازم را برای انتقال سریع و ارائه خدمات فوری به زائران انجام می‌دهند. نیرو‌های درمانی ارتش، سپاه و بنیاد برکت با راه‌اندازی بیمارستان‌های صحرایی در کنار مجموعه سلامت استان قرار گرفته‌اند و علاوه بر خدمات سرپایی، خدمات تخصصی از جمله جراحی را نیز ارائه می‌کنند.

شریان‌های سیار و پایش هوشمند در شاهراه‌ها

جابه‌جایی و مدیریت زنجیره حمل‌ونقل میلیون‌ها مسافر در فواصل زمانی کوتاه، مستلزم ساختار لجستیکی هوشمند و تصمیم‌گیری‌های لحظه‌ای است. قرارگاه حمل‌ونقل مرزی اربعین کشور با سازماندهی هزار و ۹۴۶ دستگاه اتوبوس در مرز‌های هشت‌گانه خروجی مهران، خسروی، شلمچه، چذابه، باشماق، تمرچین، ریمدان و میرجاوه و همچنین محور‌های زرباطیه و منذریه درون خاک عراق، جریانی روان از ترانزیت مسافران را رقم زده است. مسئول قرارگاه حمل‌ونقل مرزی اربعین کشور با ارائه کارنامه عملکرد لجستیکی تا این مرحله می‌گوید: از ابتدای سفر زائران، عملیات حمل‌ونقل به‌صورت منسجم و مرحله‌ای در حال انجام است و تا دیروز (جمعه) با تردد بالغ بر ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر زائر، ۸۱ هزار سرویس از سوی ناوگان سازماندهی‌شده برای جابه‌جایی زائران ثبت و عملیاتی شده است.

مسعود کاظمی، درباره آرایش فضایی و پشتیبانی در مرز‌های خروجی می‌افزاید: بخشی از این ظرفیت در مرز‌های هشت گانه خروجی مستقر است و بخشی دیگر نیز برای پشتیبانی تردد زائران در دو محور زرباطیه و منذریه در داخل خاک عراق به کار گرفته شده تا جریان سفر، پیوسته و بدون وقفه مدیریت شود. همزمان، هماهنگی نزدیک با دستگاه‌های ملی و اجرایی از جمله پلیس راهور، فرماندهی انتظامی، سپاه پاسداران، سفارت جمهوری اسلامی ایران در عراق، ستاد عتبات عالیات، گمرک و وزارت راه و شهرسازی برقرار است تا زنجیره خدمت‌رسانی با کمترین گلوگاه انجام پذیرد.

وی با تأکید بر پایش هوشمند و نظارت تصویری خاطرنشان می‌کند: یکی از نیاز‌های مهم، توسعه زیرساخت‌های قرارگاهی در مرزهاست تا زمان توقف ناوگان کاهش یابد. همچنین سامانه ثبت شکایات و پاسخگویی فعال شده و همزمان پایش تصویری ناوگان با دوربین‌های نظارتی برای رصد میدانی، مدیریت نقاط پرتراکم و تصمیم‌گیری سریع به کار گرفته شده است.

در سوی دیگر این شبکه عریض ترانزیتی، اورژانس کشور با بالاترین سطح آمادگی شبکه‌ای وارد میدان شده است. رئیس سازمان اورژانس کشور درباره توان عملیاتی مستقر در گذرگاه‌های مرزی می‌گوید: از ابتدای مرداد تاکنون اورژانس برای امدادرسانی به زائران در حالت آماده‌باش قرار گرفته و تا نیمه این ماه خدمات‌رسانی‌ها ادامه خواهد یافت. در مرز‌های شش گانه‌ای که زوار از آنها تردد می‌کنند، بیش از ۸۰۰ دستگاه آمبولانس، ۱۲ بالگرد، ۴۲ اتوبوس آمبولانس و ۳۰ موتورلانس را مستقر کرده‌ایم و علاوه بر آن، هشت بیمارستان صحرایی را نیز برپا داشته‌ایم.

جعفر میعادفر با اشاره به ارتقای امکانات در مرز خسروی می‌افزاید: مرکز فوریت‌های پزشکی ثارالله در مرز خسروی با حدود ۵۰ تخت بستری، یکی از مراکز پیشرفته ما در مرز‌های شش گانه است. همچنین مقرر شده که با همکاری استانداری کرمانشاه تعداد ۲۵ دستگاه آمبولانس را به اورژانس کرمانشاه تزریق کنیم و ساختمان مرکزی اورژانس کرمانشاه نیز تا پایان امسال یا نیمه اول سال آینده تکمیل می‌شود.