وزیر جهاد کشاورزی با اعلام باز شدن مسیر صادرات گوشت مرغ و تلیسه گفت: ایران که چند سال پیش برای تأمین نیاز خود گاو را با هواپیما وارد می‌کرد، اکنون به آفریقا جنین گاو صادر می‌کند.

جوان آنلاین: غلامرضا نوری‌قزلجه در سخنانی در دومین نمایشگاه تخصصی دام، طیور و صنایع لبنی، ضمن قدردانی از تولیدکنندگان، متخصصان و فعالان زنجیره کشاورزی و امنیت غذایی اظهار کرد: فعالان این بخش با وجود شرایط دشوار ناشی از جنگ، برای استمرار تولید تلاش گسترده‌ای انجام دادند. در ۱۴ ماه گذشته، با وجود محدودیت‌ها و مشکلات موجود، اقدامات ویژه‌ای برای حفظ روند تولید انجام شد. بخش عمده فشار‌های ناشی از این شرایط بر دوش تولیدکنندگان بود، اما اجازه ندادند در تأمین کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم خللی ایجاد شود.

وی با بیان اینکه در جریان دو جنگ تحمیلی اخیر کمبودی در بازار کالا‌های اساسی احساس نشد، گفت: کشور در سال گذشته با خشکسالی بی‌سابقه، دو جنگ تحمیلی و یک اصلاح اقتصادی نیز روبه‌رو بود. هر یک از این عوامل می‌توانست امنیت غذایی یک کشور را تحت تاثیر قرار دهد و موضوعاتی مانند فعال شدن مکانیسم ماشه نیز به این شرایط اضافه شد. با همراهی مردم و تلاش تولیدکنندگان، اهداف دشمن برای ایجاد اختلال در امنیت غذایی کشور محقق نشد و حجم تولید در صنعت دام و طیور به سطح قابل توجهی رسیده است.

نوری قزلجه به تغییر وضعیت کشور در حوزه لبنیات اشاره کرد و ادامه داد: ایران که در گذشته واردکننده محصولات لبنی بود، اکنون به صادرکننده این فرآورده‌ها تبدیل شده و توسعه مسیر‌های جدید صادراتی در این حوزه در دستور کار قرار دارد.

وزیر جهاد کشاورزی درباره مطالبات تشکل‌ها و بخش خصوصی نیز گفت: فعالان این بخش در سال‌های گذشته مسائلی مانند نحوه توزیع نهاده‌ها، قیمت‌گذاری دستوری و محدودیت‌های صادراتی را مطرح کرده بودند که بخش عمده آنها برطرف شده است. تولیدکنندگان اکنون می‌توانند مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد کنند و این فرآیند به‌صورت شفاف در حال انجام است.

نوری‌قزلجه با اشاره به باز شدن مسیر صادرات برخی محصولات، افزود: مسیر صادرات تلیسه و گوشت مرغ باز شده و امروز جنین گاو از ایران به آفریقا صادر می‌شود؛ در حالی که چند سال پیش برای تامین نیاز کشور، گاو با هواپیما وارد می‌کردیم.

وی همچنین بر مشارکت ذی‌نفعان در تصمیم‌گیری‌های دولت چهاردهم تأکید کرد و گفت: در چهار تا پنج ماه اخیر، جلسات متعددی با فعالان بخش کشاورزی برگزار شده و روند همفکری و استفاده از دیدگاه‌های آنان ادامه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه به ضرورت مدیریت مصرف انرژی اشاره کرد و افزود: در جلسه اخیر با رئیس‌جمهور، بر نقش بخش کشاورزی در تأمین امنیت غذایی مردم تأکید شد. در کنار تعهد این بخش به تأمین کالا‌های اساسی، وظیفه ملی ایجاب می‌کند که کشاورزی نیز در حد توان خود برای کاهش ناترازی انرژی و صرفه‌جویی مشارکت کند.

در ادامه این مراسم، مهدی مسعودی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون، از حضور نیافتن برخی مجموعه‌های مرتبط با بخش کشاورزی در این نمایشگاه انتقاد کرد و گفت: انتظار می‌رود تمام بخش‌های مرتبط با تولید و زنجیره کشاورزی در چنین رویداد‌هایی حضور فعال‌تری داشته باشند.

وی افزود: برخی شرکت‌ها و نهاد‌های فعال در حوزه نهاده‌های دامی و ذخایر ژنتیکی باید نقش پررنگ‌تری در حمایت از تولیدکنندگان ایفا کنند.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون با قدردانی از فعالیت تشکل‌های دامداری و بخش خصوصی اظهار کرد: بسیاری از تولیدکنندگان و تشکل‌ها با وجود مشکلات موجود، برای توسعه کشاورزی و افزایش توان تولید کشور تلاش می‌کنند. حمایت از فعالان واقعی این بخش و استفاده از ظرفیت تشکل‌ها می‌تواند زمینه تقویت تولید کشور را فراهم کند.