کد خبر: 1371780
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۶:۱۰
اقتصاد » اخبار کلی

جنین گاو ایرانی به آفریقا صادر می‌شود

1 وزیر جهاد کشاورزی با اعلام باز شدن مسیر صادرات گوشت مرغ و تلیسه گفت: ایران که چند سال پیش برای تأمین نیاز خود گاو را با هواپیما وارد می‌کرد، اکنون به آفریقا جنین گاو صادر می‌کند.

جوان آنلاین: غلامرضا نوری‌قزلجه در سخنانی در دومین نمایشگاه تخصصی دام، طیور و صنایع لبنی، ضمن قدردانی از تولیدکنندگان، متخصصان و فعالان زنجیره کشاورزی و امنیت غذایی اظهار کرد: فعالان این بخش با وجود شرایط دشوار ناشی از جنگ، برای استمرار تولید تلاش گسترده‌ای انجام دادند. در ۱۴ ماه گذشته، با وجود محدودیت‌ها و مشکلات موجود، اقدامات ویژه‌ای برای حفظ روند تولید انجام شد. بخش عمده فشار‌های ناشی از این شرایط بر دوش تولیدکنندگان بود، اما اجازه ندادند در تأمین کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم خللی ایجاد شود.

وی با بیان اینکه در جریان دو جنگ تحمیلی اخیر کمبودی در بازار کالا‌های اساسی احساس نشد، گفت: کشور در سال گذشته با خشکسالی بی‌سابقه، دو جنگ تحمیلی و یک اصلاح اقتصادی نیز روبه‌رو بود. هر یک از این عوامل می‌توانست امنیت غذایی یک کشور را تحت تاثیر قرار دهد و موضوعاتی مانند فعال شدن مکانیسم ماشه نیز به این شرایط اضافه شد. با همراهی مردم و تلاش تولیدکنندگان، اهداف دشمن برای ایجاد اختلال در امنیت غذایی کشور محقق نشد و حجم تولید در صنعت دام و طیور به سطح قابل توجهی رسیده است.

نوری قزلجه به تغییر وضعیت کشور در حوزه لبنیات اشاره کرد و ادامه داد: ایران که در گذشته واردکننده محصولات لبنی بود، اکنون به صادرکننده این فرآورده‌ها تبدیل شده و توسعه مسیر‌های جدید صادراتی در این حوزه در دستور کار قرار دارد.

وزیر جهاد کشاورزی درباره مطالبات تشکل‌ها و بخش خصوصی نیز گفت: فعالان این بخش در سال‌های گذشته مسائلی مانند نحوه توزیع نهاده‌ها، قیمت‌گذاری دستوری و محدودیت‌های صادراتی را مطرح کرده بودند که بخش عمده آنها برطرف شده است. تولیدکنندگان اکنون می‌توانند مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد کنند و این فرآیند به‌صورت شفاف در حال انجام است.

نوری‌قزلجه با اشاره به باز شدن مسیر صادرات برخی محصولات، افزود: مسیر صادرات تلیسه و گوشت مرغ باز شده و امروز جنین گاو از ایران به آفریقا صادر می‌شود؛ در حالی که چند سال پیش برای تامین نیاز کشور، گاو با هواپیما وارد می‌کردیم.

وی همچنین بر مشارکت ذی‌نفعان در تصمیم‌گیری‌های دولت چهاردهم تأکید کرد و گفت: در چهار تا پنج ماه اخیر، جلسات متعددی با فعالان بخش کشاورزی برگزار شده و روند همفکری و استفاده از دیدگاه‌های آنان ادامه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه به ضرورت مدیریت مصرف انرژی اشاره کرد و افزود: در جلسه اخیر با رئیس‌جمهور، بر نقش بخش کشاورزی در تأمین امنیت غذایی مردم تأکید شد. در کنار تعهد این بخش به تأمین کالا‌های اساسی، وظیفه ملی ایجاب می‌کند که کشاورزی نیز در حد توان خود برای کاهش ناترازی انرژی و صرفه‌جویی مشارکت کند.

در ادامه این مراسم، مهدی مسعودی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون، از حضور نیافتن برخی مجموعه‌های مرتبط با بخش کشاورزی در این نمایشگاه انتقاد کرد و گفت: انتظار می‌رود تمام بخش‌های مرتبط با تولید و زنجیره کشاورزی در چنین رویداد‌هایی حضور فعال‌تری داشته باشند.

وی افزود: برخی شرکت‌ها و نهاد‌های فعال در حوزه نهاده‌های دامی و ذخایر ژنتیکی باید نقش پررنگ‌تری در حمایت از تولیدکنندگان ایفا کنند.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون با قدردانی از فعالیت تشکل‌های دامداری و بخش خصوصی اظهار کرد: بسیاری از تولیدکنندگان و تشکل‌ها با وجود مشکلات موجود، برای توسعه کشاورزی و افزایش توان تولید کشور تلاش می‌کنند. حمایت از فعالان واقعی این بخش و استفاده از ظرفیت تشکل‌ها می‌تواند زمینه تقویت تولید کشور را فراهم کند.

برچسب ها: وزیر جهاد کشاورزی ، صادرات ، آفریقا
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

برنامه مرحله نهایی لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶

هنگام شهادت پشت میز خدمت بود

آنها که پلیس را بستند و سوزاندند مجازات شدند

قرعه‌کشی بیست‌وششمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال/ زمان دربی مشخص شد

از اول صفر بیش از ۷۰۰ هزار زائر حسینی وارد عراق شدند

جنایت‌کاران حادثۀ تروریستی ملک‌شهر اصفهان اعدام شدند

نتانیاهو: با ترامپ درباره ایران اتفاق نظر داریم

اعتراف مزدور اینترنشنال به واقعیتی که ۷ ماه انکار شد!

«تیم» بودن درس بزرگ اسپانیا به فوتبال

حدادعادل: پیوند حقیقی مردم و رهبری با ایمان شکل می‌گیرد

جنگ با ایران، احمقانه‌ترین تصمیم آمریکا

نظم ایرانی در تنگه هرمز

واشنگتن‌پست: شوک تازه گرانی بنزین در آمریکا؛ این بار اوضاع فرق می‌کند!

بدون شرح

تقویت تأمین مالی راهکار رونق بازار مسکن

نقشه ایرانی جنگ و مذاکره

از «هَلْ مِنْ ناصِرٍ» تا «اُمَّةً واحِدَةً»

پایان پیمانکاری برای نیرو‌های شرکتی/ قرارداد مستقیم در راه است

بازی‌آتش‌بس جدید برای باز کردن تنگه هرمز! 

 آخر جنگ چه خواهد شد؟!

هدف بزرگ دشمن تغییر نقشه خاورمیانه و ایجاد اسرائیل بزرگ است

جنگ ترامپ را می‌خورد!

خنجر یمنی از روبه‌رو!

‌خروج ۲ میلیون زائر از مرز‌های زمینی اربعین/ افزایش بازگشت زائران

زائر اربعین باید با صبر و تواضع به میزبان خود احترام بگذارد 

عربستان سیبل انتقام عراق هم شد

اطلاعیه سپاه در خصوص حمله به پایگاه هوایی آمریکا در علی السالم کویت

زائران پیش از سفر اربعین دل خود را برای این دیدار آماده کنند

شهادت سه نفر از پاسداران سرافراز زنجان

هشدار عراقچی به بلغارستان؛ مشارکت در تجاوز نظامی علیه ایران، مسئولیت‌آور است

اخلال یک‌چهارمی نفت جهان

مرحله جدید کالابرگ کلید خورد/فراخوان وزارت‌رفاه برای اتصال فروشگاه‌ها به سامانه ملی

بخشش قاتل به احترام اربعین

آتش‌بس فرصت ما شد نه امریکا

دام جنگ

انهدام کامل سه فروند هواپیمای اف ۳۵ و ورود خسارت سنگین به سه فروند دیگر در الازرق اردن

تشییع شهید کاظمی ادای احترام به قهرمانی است که بر عهد خود با میهن ایستاد

دستور عارف برای تدوین برنامه راهبردی دو سال آینده دولت

سه نفتکش متخلف مورد اصابت قرار گرفت و متوقف شد

یک فروند پهپاد متخاصم در بندر امام خمینی منهدم شد

گفتگوی تلفنی عراقچی و وزیر امور خارجه اوکراین

شکار ۵۰ ریپر در آسمان و زمین/ پهپاد اروپایی در دام تیپ ۴۸ فتح نزسا

سناریو‌های پیش روی ترامپ 

آغاز پایان پیمانکاران شرکتی

بازار انرژی دنیا در آستانه تاریکی مطلق

متهم: اصرار به ازدواج داشت کشتمش!

بازتاب روزنامه جوان ۷ مرداد در شبکه خبر

دارایی ایران را بگیرید پشت تنگه می‌مانید

صدایم را در زندان بلند کردم تا دل‌های ترسان را آرامش بخشم! 

جنگ با ایران جنگی پرهزینه، بی‌ثمر و بزدلانه است

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
گزارش «جوان» از قوانین سخت‌گیرانه ۶ قاره در برابر یورش به پاسگاه‌های پلیس
تحلیل ابعاد پیام رهبر انقلاب به حزب‌الله/ مقاومت نقشه راه آینده غرب آسیا
گفت‌و‌گو اختصاصی با همسر فرمانده شهید حزب‌الله لبنان/ هر شبش شب قدر بود
سرمقاله دکتر عبدالله گنجی/ الگوی وحدت‌آفرین در ادراک سیاست خارجی
یازدهمین دوره مسابقات رباتیک دانش آموزی کشور
بازتاب روزنامه جوان ۷ مرداد در شبکه خبر
به استقبال لیگ برتر فوتبال/ شروع فصل حرص و جوش! 
نسخه جدید قبوض گاز با رویکرد مدیریت مصرف رونمایی می‌شود
بیاناتی از رهبر شهید در باب تقوا/ «بی‌تقوایی» یک ملت را به زانو درمى‌آورد
گفت‌وگو با خانواده یکی از شهدای جنگ رمضان/ هنگام شهادت پشت میز خدمت بود
جنگ ترامپ را می‌خورد!
اخلال یک‌چهارمی نفت جهان
بخشش قاتل به احترام اربعین
سینمای ایران به فیلم‌های متوسط راضی است!
 آخر جنگ چه خواهد شد؟!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار