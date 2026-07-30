بدهی ۴.۵ میلیارد دلاری دولت به واردکنندگان تعیین تکلیف شد

جوان آنلاین: غلامرضا نوریقزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در حاشیه دومین نمایشگاه بینالمللی دام، طیور و صنایع لبنی شهر آفتاب، با اشاره به عملکرد بخش کشاورزی در شرایط جنگ و خشکسالی، اظهار داشت: با وجود همه مشکلات، امنیت غذایی کشور بهطور کامل و بدون وقفه تأمین شد و تولیدکنندگان در سختترین شرایط نیز پای کار ماندند و کالاهای مورد نیاز مردم را تأمین کردند.
به گزارش تسنیم، وی با قدردانی از فعالان بخش دام و طیور افزود: رونمایی از دستاوردهای جدید، پیشرفتهای فنی، توسعه ماشینآلات و برگزاری جشنواره انتخاب دامهای برتر نشان میدهد بخش کشاورزی، بخشی زنده، فعال و پویاست و با تمام توان در خدمت مردم و امنیت غذایی کشور قرار دارد.
وزیر جهاد کشاورزی درباره برنامههای دولت برای پایداری تولید و صادرات گفت: راهبرد اصلی وزارت جهاد کشاورزی، واگذاری مدیریت زنجیره تولید و ارزش به تشکلها و بخش خصوصی است. سیاستهای دولت چهاردهم نیز در یک سال گذشته در همین مسیر بوده تا کل زنجیره تولید، تأمین، تنظیم بازار و تجارت بهتدریج در اختیار تشکلها قرار گیرد.
نوریقزلجه با تأکید بر ضرورت کاهش فاصله قیمت از تولید تا مصرف تصریح کرد: انتظار داریم تشکلها با مدیریت زنجیره تولید، این فاصله قیمتی را کاهش دهند تا هم تولیدکننده و هم مصرفکننده از منافع آن بهرهمند شوند.
وی درباره مطالبات معوق واردکنندگان کالاهای اساسی نیز اظهار داشت: هنگام آغاز به کار دولت چهاردهم، بدهی معوق واردکنندگان حدود ۵.۵ میلیارد دلار بود که با انضباط مالی، حدود یک میلیارد دلار از آن پرداخت شد و اکنون حدود ۴.۵ میلیارد دلار مطالبات باقی مانده است.
وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: این مطالبات پیشتر از سوی وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی تأیید شده بود و در آییننامه اصلاح نرخ ارز نیز تعیین تکلیف آن پیشبینی شد. کمیتهای برای بررسی مجدد تشکیل شد که همان ارقام را تأیید کرد.
وی خاطرنشان کرد: هفته گذشته نیز با دستور رئیسجمهور، نحوه پرداخت تدریجی این مطالبات و تأمین منابع آن نهایی شد و امیدواریم سازمان برنامه و بودجه با هماهنگی بانک مرکزی هرچه سریعتر پرداختها را آغاز کند؛ زیرا تسویه این مطالبات نقش مهمی در تأمین کالا، تنظیم بازار و تداوم تجارت بخش کشاورزی دارد.
در حاشیه این نمایشگاه، ششمین جشنواره گاو هلشتاین نیز با رقابت گاوهای دارای نژاد برتر شیری برگزار شد.