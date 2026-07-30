تحقیقات انگلیس درباره بازاریابی گمراه کننده مایکروسافت

نهاد ناظر ضدانحصار انگلیس اعلام کرد درباره این موضوع تحقیق می‌کند که آیا مایکروسافت با نحوه عرضه و تمدید اشتراک‌های Microsoft ۳۶۵، مشتریان شخصی و خانوادگی را گمراه کرده و باعث شده است هزینه بیشتری بپردازند یا خیر.

جوان آنلاین: سازمان رقابت و بازار انگلیس (CMA) روز چهارشنبه اعلام کرد که در این تحقیق، افزوده شدن دستیار هوش مصنوعی کوپایلوت (Copilot) به اشتراک‌های مایکروسافت ۳۶۵ توسط مایکروسافت را بررسی خواهد کرد. کوپایلوت ابتدا بدون افزایش قیمت برای مشترکان شخصی و خانوادگی فعال شد، اما هنگام تمدید اشتراک، برخی کاربران با افزایش قیمت و انتقال به طرح‌های گران‌تر مواجه شدند.

به گزارش ایسنا، این رگولاتور در بیانیه‌ای اعلام کرد: این تحقیق بررسی خواهد کرد که آیا مایکروسافت به مشتریانش، اطلاعات کلیدی در مورد طرح‌ها و تفاوت هزینه داده است تا قبل از تصمیم‌گیری، گزینه‌های موجود را درک کنند یا خیر.

همچنین این رگولاتور اعلام کرد که اگرچه از پذیرش هوش مصنوعی در سراسر انگلیس حمایت می‌کند، اما مشتریان همیشه به اطلاعات شفاف و به موقع نیاز دارند.

سخنگوی مایکروسافت گفت: «ما در حال بررسی دقیق ادعا‌های سازمان رقابت و بازار انگلیس هستیم» و افزود که این شرکت همچنان به «همکاری سازنده» با این نهاد نظارتی متعهد است.

مایکروسافت با تحقیقات رقابتی متعددی در سطح جهانی رو‌به‌رو است که نرم‌افزار‌های تجاری، خدمات رایانش ابری و مشارکت‌های هوش مصنوعی این شرکت را هدف قرار می‌دهد و سازمان رقابت و بازار انگلیس در ماه مه تحقیقاتی را در مورد تسلط این شرکت آمریکایی در نرم‌افزار‌های تجاری آغاز کرد.

بر اساس گزارش رویترز، سازمان رقابت و بازار انگلیس خاطرنشان کرد که مقامات استرالیا و ایتالیا نیز در حال بررسی مایکروسافت در مورد اطلاعات ارائه شده به مشتریان هنگام تمدید طرح‌های اشتراک هستند.