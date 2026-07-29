اجرای همزمان چند سناریو برای تسخیر سینما

جوان آنلاین: با نگاهی به سیر تحولات و در کنار هم گذاشتن اتفاقات و برخی واکنشهای اخیر در فضای سینمایی کشور، احتمال وقوع یک گزاره تقویت میشود؛ خارج کردن ابزار حاکمیتی از دست کارگزاران برای اعمال حکمرانی فرهنگی در داخل و خارج کشور. البته احتمالاً و در صورت عدم تحقق این هدف، دستیابی به فشل کردن این ابزارها برای تقویت زمزمههای حذف یا به کار گرفتن آنها در مورد معرفی نمایندگان کشور در رویدادهای خارجی، پله دوم است. دستیابی به هر کدام از این دو گزاره یک گام بزرگ برای جریاناتی است که سالهاست با تلاش برای نفوذ در لایههای مختلف حاکمیتی و همچنین صنوف فرهنگیهنری به دنبال آنها هستند. نکته و نتیجه مهمتری که پس از عملیاتی شدن این اهداف به دست میآید، ایجاد انشقاق در بین صفوف ملت مبعوث شده و زمینهسازی برای ایجاد اغتشاشات و دخالت قدرتهای خارجی در امورات داخلی کشور است. نمونههای تاریخی مانند تغییر اساسنامه خانه سینما در سالهای گذشته، ضریب دادن به بحث حذف یا برونسپاری مسئولیتهای نظارتی وزارت ارشاد، تقویت نگاه لزوم تفاوت داشتن ارائه نسخه آثار فرهنگی و هنری به جشنواره خارجی با رویدادهای داخلی، تولید فیلمهای متعدد زیرزمینی و بدون مجوز برای نمایش و اکران در جشنوارههای خارجی به عنوان نماینده سینمای مستقل، حمایت پروژهای از اغتشاشگران و کسانی که دستشان به خون هموطنانمان آلوده است، فشار آوردن به مسئولان وزارت ارشاد برای چشمپوشی از اقدامات و فعالیتهای خلاف قانون برخی هنرمندان و در آغوش گرفتن آنها و چندین و چند مورد دیگر جملگی در حال تقویت این گزارهها هستند.
حوادث و اتفاقاتی در فضای فرهنگی و هنری کشور در حال رخداد است که با دنبال کردن آنها میتوان متوجه تحرکاتی شد که افراد و جریاناتی در حال برنامهریزی و زمینهچینی برای ایجاد برخی تغییرات هستند.
خانهای در حال سقوط
اگر بخواهیم از تازهترین نمونه شروع کنیم، باید به بحث حضور و نمایش فیلم غیرقانونی «مراقب» به کارگردانی محسن قرایی در جشنواره ونیز اشاره کنیم که با نام بینالمللی «خانهای در حال سقوط» صورت گرفته است. قرایی که «بیهمهچیز» را هم در کارنامه دارد، فیلم «مراقب» را به صورت زیرزمینی و با بازیگران زن بیحجاب در داخل کشور تولید و آن را برای نمایش به رویدادهای بینالمللی از جمله جشنواره ونیز ارسال کرده است. در حالی که این کارگردان با انتشار پستی در فضای مجازی به رهبر شهید انقلاب توهین کرده، اما برخی شنیدهها از این حکایت دارند که یک جریان مشکوک به دنبال سفید کردن این فیلمساز و معرفی فیلمش به عنوان نماینده ایران در جشنواره آکادمی اسکار است!
این تلاشها در حالی صورت میگیرد که کارگردان و تهیهکننده فیلم «مراقب» طی مصاحبهای که یکی، دو روز پیش با مجله «ورایتی» انجام دادند، مواضع دشمن شادکن و ضدحاکمیتی گرفتند. قرایی در گفتوگو با ورایتی میگوید: «ترسناکترین سازهها، سازههایی هستند که دیگر نیازی به یک مستبد ندارند. منطق آنها از قبل در ذهن بسیاری ریشه دوانده است. آنها لحظهای که دیگر به عنوان خشونت شناخته نشوند، واقعاً قدرتمند میشوند. یک زندان دیگر نیازی به دیوار ندارد. فقط به افرادی نیاز دارد که مایل باشند آن را خانه بنامند.»
میلاد خسروی، تهیهکننده فیلم «مراقب» نیز در مصاحبه با این رسانه میگوید: «خانه در حال سقوط» هشداری را به همراه دارد که سالهاست آن را احساس میکنیم. ایده این فیلم مدتها پیش شکل گرفته بود و فیلمنامه قبل از اینکه جنون فعلی در کشور ما قابل تصور باشد، تکمیل شد. با این حال، امروز این فیلم به طرز دردناکی پیشگویانه به نظر میرسد و رنج طولانیمدت مردم عادی را که دههها ظلم و ستم را تحمل کردهاند و اکنون با ترس و عدم اطمینان ناشی از جنگ مداوم روبهرو هستند، منعکس میکند.»
خروش حاتمیکیا
این مسئله تا جایی بالا گرفت که ابراهیم حاتمیکیا کارگردان شناخته شده کشورمان در واکنش به این حرفها و اقدامات، با انتشار پست هتاکانه محسن قرایی در فضای مجازی نوشت: «مجموعه دستگاهها و مدیران فرهنگ جمهوری اسلامی خیلی باید بیغیرت باشند که بعد از توهینهای صریح، قرآنی، نژادی و همراه با تروریسم باز هم به او اجازه فعالیت در کشور را بدهند و حتی اجازه دهند کسی که با دشمن خارجی علیه ایران همراه شده، به اسم ایران در مجامع سینمایی حضور پیدا کند!»
روزنامه «جوان» نیز همانند دیگر رسانههای دلسوز و انقلابی با انتشار مطلبی به این سفیدشویی واکنش نشان داد و آن را اقدامی غیرعقلایی دانست.
اقدام دیگری که برای ایجاد فتنه و انشقاق در بین ملت مبعوث شده در حال انجام است، انتشار پستهای اینستاگرامی برخی هنرمندان در حمایت از اغتشاشگران کودتای دیماه سال گذشته و اعتراض به قصاص آنها در اصفهان است. برخی از این افراد جزو کسانی هستند که چند وقتی است با انتشار پستهایی در فضای مجازی به بهانه حملات نیروهای تروریستی امریکا به جنوب کشورمان، در حال نفرتپراکنی و ایجاد دودستگی در بین مردم هستند. نکته قابل تأمل در مورد این افراد، سکوت حیرتانگیزشان در برابر تجاوز محور شیطانی امریکایی- صهیونیستی به کشورمان و شهادت صدها نفر ایرانی است. برخی از آنها حتی حاضر نشدند برای همدردی با خانوادههای داغدار دانشآموزان میناب اقدامی کنند و برخی دیگر از آنها هم که تصویری یا پستی منتشر کردند، بدون اشاره به جنایتکاران امریکایی- صهیونیستی بود!
مراقبت از داشتهها
از آنجایی که در روزهای آینده به صورت سلسلهوار رویدادهای هنری مختلفی از جمله جشنواره فیلم کوتاه تهران، جشنواره سینما حقیقت، معرفی نماینده سینمای کشورمان به آکادمی اسکار و جشنواره فیلم فجر را در پیش داریم، لازم است که سازمان سینمایی به عنوان بازوی اجرایی و عملیاتی حاکمیت در این عرصه، مراقب اقدامات ایذایی و احتمالی باشد.
تجارب قبلی و اتفاقات گذشته نشانههایی برای درس گرفتن و جلوگیری از تکرار رخدادهای تلخ است. سازمان سینمایی باید از الان برای احتمال موجسواری برخی افراد و جریانات خاص در بایکوت کردن جشنوارهها یا ایجاد فشار جهت معرفی نماینده مورد نظرشان به جشنواره اسکار آمادگی لازم را داشته باشد. نباید به تعداد معدودی که سعی در متلاطم کردن فضای فرهنگی و هنری کشور دارند، اجازه نمایش داده شود. ضمن اینکه با اتخاذ تدابیر عقلایی باید راه را بر مظلومنمایی و یارکشی این افراد از بین مردم مسدود کرد. باید یکبار برای همیشه تکلیف کسانی که هم برای قاتل عزیزان مردم و نیروهای حافظ امنیت قیافه عزادار میگیرند و هم دستشان تا بازو در بیتالمال جمهوری اسلامی است روشن شود؛ چه اینکه عدم برخورد با این افراد ضمن گستاختر شدن آنها، مردم متحد و مبعوث شده را از اجرای عدالت ناامید و متفرق میکند.