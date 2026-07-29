رونمایی کتاب «فی رحاب الحسین سبط النبی»

جوان آنلاین: به نقل از ستاد خبری کمیته فرهنگی اربعین، حجت الاسلام مهدی غلامعلی دبیر شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل‌سنت امروز چهارشنبه ۷ مرداد در حاشیه این مراسم گفت: احادیثی که درباره شخصیت امام حسین (ع) وارد شده، در منابع شیعه و اهل سنت به صورت فراوان به چشم می‌خورد و یکی از قسمت‌های قابل توجه، آن دسته احادیثی است که در منابع اهل سنت آمده است.

به گزارش مهر، وی افزود: از سده اول هجری که نگارش حدیث بین محدثین به راه افتاد، در منابع اهل سنت روایات فراوانی در فضیلت امام حسین (ع) گردآوری شده و محدثین و بزرگان اهل سنت مثل بخاری، ترمذی، نسایی و دیگران اقدام به این کار مبارک کردند.

غلامعلی ادامه داد: یکی از کار‌هایی که مجموعه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت توسط علمای اهل سنت انجام داده، گردآوری احادیثی است که در قالب کتابی با عنوان «فی رحاب الحسین سبط النبی؛ مختارات من الاحادیث و الروایات التاریخیه فی مصادر اهل السنة» در فضیلت امام حسین (ع) در منابع اهل سنت منتشر شده است.

وی اضافه کرد: این کتاب که در همایش همگرایی اسلامی و اربعین با حضور برخی علمای اهل سنت در کربلا رونمایی شد، بخش اندکی از روایات اهل سنت درباره سیدالشهدا است و در آینده به صورت کامل و مفصل منتشر خواهد شد.

این پژوهشگر مذهبی افزود: در این کتابچه به روایات نبوی مربوط به زندگی امام حسین (ع) از ولادت تا شهادت اشاره شده که در منابع اهل سنت آمده است.

غلامعلی از حدیث «حسین منی و انا من حسین» به عنوان مشهورترین روایت نقل شده از رسول اعظم (ع) درباره امام حسین (ع) یاد کرد و گفت: این حدیث ابتدا در منابع اهل سنت آمده و بعدا در منابع امامیه و شیعه منعکس شده است.