ایران حملات تجاوزکارانه آمریکا و عربستان علیه عراق را محکوم کرد

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای اعلام کرد که حملات تجاوزکارانه آمریکا و عربستان سعودی به برخی مناطق در عراق از جمله علیه مواکب و ایستگاه‌های زائران اربعین حسینی را به شدیدترین وجه محکوم می‌کند.

جوان آنلاین: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز اعلام کرد که «حملات تجاوزکارانه آمریکا و عربستان سعودی به برخی مناطق در عراق از جمله علیه تاسیسات و اماکن متعلق به نهادهای رسمی عراق و نیز مواکب و ایستگاه‌های زائران اربعین حسینی را به شدیدترین وجه محکوم می‌کند».

در ادامه این بیانیه آمده است که «این حملات، تعرض آشکار علیه حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی عراق و نقض فاحش بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد و قواعد بنیادین حقوق بین الملل بوده و در راستای مطامع آمریکا و رژیم صهیونیستی برای گسترش دامنه جنگ و درگیری در منطقه‌ غرب آسیا است».

وزارت امور خارجه در پایان این بیانیه، ضمن ابراز تسلیت شهادت جمعی از مردم شریف عراق در جریان این حملات تجاوزکارانه، بر حمایت و همبستگی کامل جمهوری اسلامی ایران با دولت و مردم عراق تاکید کرد و افزود «رژیم جنگ‌افروز آمریکا و همدستان آن در منطقه را مسئول پیامدهای خطرناک این اقدامات جنایتکارانه، ضد انسانی و تحریک‌آمیز می‎‌داند».