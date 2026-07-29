جوان آنلاین: امیر دریادار «حبیبالله سیاری» معاون هماهنگکننده ارتش جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به توانمندیهای نیروی دریایی ارتش، اظهار داشت: الحمدلله نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران از وضعیت خوبی برخوردار است و فرزندان این مرز و بوم، شرق تنگه هرمز، شمال اقیانوس هند و دریای عمان را تحت کنترل کامل دارند.
به گزارش دفاع پرس، دریادار سیاری با بیان اینکه کارکنان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با صلابت در منطقه غرب آسیا حضور دارند، تصریح کرد: فرزندان ما محکم ایستادهاند و بدون مجوز آنها هیچ تحرکی در این آبهای راهبردی صورت نمیگیرد.
معاون هماهنگکننده ارتش جمهوری اسلامی ایران همچنین با اشاره به وضعیت امنیت مرزهای کشور خاطرنشان کرد: خوشبختانه امنیت در تمامی مرزهای زمینی، دریایی و هوایی کشور، خوب و پایدار است.
وی درباره نقش اندیشههای شهید امام خامنهای (قدس سره الشریف) در اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نیز گفت: هر آنچه امروز از اقتدار و توانمندی در اختیار داریم، به برکت تدابیر و رهنمودهای آن امام شهید و والامقام است.