نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین با انتشار بیانیه‌ای، بر اجرای کامل، متعادل، عینی و بدون تبعیض مأموریت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید کرد.



نمایندگی ایران در وین خواستار اجرای متعادل مأموریت‌های آژانس شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین، با اشاره به سالگرد لازم‌الاجرا شدن اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در فضای مجازی، نوشت: سالگرد آن، حدود ۷ دهه بعد، یادآوری به‌موقعی از اصول بنیانگذاری این سازمان و همچنین ماموریت و چشم‌اندازی است که بر اساس آن تأسیس شد.

نمایندگی ایران نوشت: ماده دوم اساسنامه، ماموریت روشنی را تعیین می‌کند: تسریع و افزایش سهم انرژی اتمی در صلح، سلامت و رفاه در سراسر جهان.

در این بیانیه آمده است: با وجود تقاضای روزافزون جهانی برای انرژی هسته‌ای و با توجه به سهمی که آژانس می‌تواند در رسیدگی به آن، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، ایفا کند، بسیار نگران‌کننده است که تمرکز بیش از حد آن بر پادمان‌ها، از جمله از طریق تخصیص بیشتر بودجه عادی خود به آن - و در نتیجه وابسته کردن برنامه‌های همکاری فنی به کمک‌های فرابودجه‌ای - منجر به انحراف آژانس از این ماموریت بسیار مهم شده است.

نمایندگی ایران تاکید کرد: تنها گزینه برای متوقف کردن و معکوس کردن این روند نگران‌کننده، تضمین اجرای کامل، متعادل، عینی و بدون تبعیض ماموریت آن است که اساساً برای آن تأسیس شده است. این در واقع برای بازیابی و حفظ اعتبار آژانس حیاتی است.