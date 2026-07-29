تردد روان زائران در مرزها، راهپیمایی عظیم در پیش

جوان آنلاین: همزمان با نزدیکشدن به ایام اربعین حسینی، تمامی مرزهای زمینی کشور در آمادگی کامل و تحت خدماترسانی شبانهروزی قرار دارند. در این میان، شهرداری اهواز با استقرار قرارگاه عملیاتی خود در مرز چذابه به عنوان شهرداری معین، با بهکارگیری ششسازمان تابعه و دو معاونت تخصصی، عملیاتی گسترده را برای تسهیل تردد زائران آغاز کرده است. پویایی این مسیر سبب شده تا از ابتدای ماه صفر تاکنون، میزان مترددین از مرز مهران به یک میلیون نفر برسد. همزمان در شمالغرب کشور، فرمانده انتظامی آذربایجانغربی از آمادگی کامل مرز تمرچین خبر داده و اعلام کرده که ۳۰گیت فعال با قابلیت افزایش به ۶۰گیت در این پایانه مستقر شده است. آنسوی مرزها نیز جریان خدمت قطع نشده و رئیس سازمان گذرگاههای مرزی عراق با تأکید بر پایداری کامل خدمات از جمله صدور گذرنامه و حملونقل در مرز زرباطیه عراق (روبهروی مهران)، روند تردد را بدون هیچگونه مشکلی ارزیابی کرده است.
حالوهوای این روزهای جادههای منتهی به مرزهای کشور، هرچه هست دلدادگی و ایثار است. از خراسان و اصفهان تا آذربایجان و خوزستان، گامهای مشتاقان در بستری از خدمات یکپارچه به حرکت درآمده است. راهها با روکشهای تازه، مهپاشهای خنککننده و ایستگاههای درمانی تجهیز شدهاند تا داغی هوا حریف اراده زائران نشود. موکبهای مردمی در هر چند کیلومتر با سایبانهای برافراشته، چای عراقی و آب خنک، خستگی را از تن مسافران میشویند. این شبکه عظیم خدمترسانی از عمق خاک ایران آغاز شده، در پایانههای مرزی شلمچه، مهران، چذابه و تمرچین به اوج میرسد و با همکاری صمیمانه در خاک عراق تا مسیرهای نجف به کربلای معلی امتداد مییابد. حماسهای که در آن مرزبانی، راهداری، شهرداریها و خادمان محلی دست در دست هم دادهاند تا امنترین و روانترین سفر معنوی را برای زوار رقم بزنند.
حماسه سرخ در گرمای خوزستان
نام خوزستان با گرمای طاقتفرسا و شرجی نفسگیرش عجین شده است، اما این روزها دمای بالای هوا در برابر شرارههای عشق و شور حرکت عاشقان اهلبیت (ع) مغلوب شده است. پایانههای شلمچه و چذابه اکنون در کانون حماسهای بزرگ ایستادهاند. اینجا، همان خاکی است که سالها پیش خاکریز دفاع از کیان ایران اسلامی بود و امروز به دروازهای باشکوه برای تجلی یک اراده جهانی و تمدنساز بدل شده است.
مصطفی مطورزاده، نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ابعاد معنوی این رویداد میگوید: «اربعین امسال یک اربعین استثنایی است. امام شهید ما فرموده بودند که اربعین یک حرکت تمدنساز است و همواره آرزوی حضور در مشایه را داشتند. امسال ملت عراق در تجلیل از شهدای ما سنگ تمام گذاشتند و وظیفه زائران ایرانی است که در کنار زیارت نیابتی، پیام تشکر ملت ایران را به مردم میهماننواز عراق برسانند.»
او با اشاره به هماهنگیهای مرزی میافزاید: «در بازدید مشترک رئیس ستاد اربعین کشور و استاندار بصره، هماهنگیهای بسیار خوبی برای روانسازی حرکت ایمن انجام شد؛ با این حال شلمچه به عنوان دومین گذرگاه فعال کشور که پذیرای ۸۵درصد زائران عبوری خوزستان است، نیازمند تخصیص اعتبارات ویژه زیرساختی است تا بتوانیم پا به پای برادران عراقی پیش برویم.»
جریان روان خدمات در زرباطیه و مهران
پایانه مرزی مهران در استان ایلام همچنان به عنوان شلوغترین و محبوبترین مرز زمینی کشور برای زائران اربعین خودنمایی میکند. حجم گسترده ورود خودروها به پارکینگها و مدیریت گیتهای خروجی نشاندهنده تلاشی شبانهروزی در این گذرگاه بینالمللی است.
استاندار ایلام با حضور میدانی در پایانه مرزی مهران عنوان میکند: «موج زائران بدون وقفه در حال ورود به مهران است و خوشبختانه با تدابیر اندیشیدهشده، تردد با نظم و سرعت بالایی جریان دارد. از ابتدای ماه صفر تاکنون میزان مترددین از این مرز به یک میلیون نفر رسیده است.»
احمد کرمی با اشاره به امکانات رفاهی مستقر در پایانه میافزاید: «هماکنون ۱۰۰گیت فعال در مرز مهران مشغول به کار هستند. همچنین ۱۰۲کیلومتر مسیر چهاربانده ریلی و جادهای، ۱۲۴پارکینگ با ظرفیت ۱۵۰هزار خودرو و حضور هفتشهرداری معین با ۷۰۰نیروی خدماتی، پایداری خدمات را تضمین کرده است. ایجاد سایبانهای گسترده و سیستمهای مهپاش در طول پایانه باعث کاهش محسوس دما و آسایش زوار در این گرمای شدید شده است.»
اربعین حسینی بدون هماهنگی دوجانبه با دولت و مسئولان مرزی عراق امکانپذیر نیست. در آن سوی مرز مهران، پایانه زرباطیه عراق نقش کلیدی را در پذیرش و هدایت زائران ایرانی به سمت شهرهای مقدسه ایفا میکند.
سپهبد عمر الوائلی، رئیس سازمان گذرگاههای مرزی عراق با ابراز رضایت از همکاریهای مشترک با طرف ایرانی میگوید: «خدمات به زوار اربعین در مرز زرباطیه عراق بدون هیچ مشکلی جریان دارد. از روز اول تا دوازدهم صفر بیش از ۷۵۰هزار زائر از این مرز عبور کردهاند و تنها در روز سیزدهم صفر بیش از ۱۵۰هزار زائر ایرانی از زرباطیه وارد خاک عراق شدند.» رئیس سازمان گذرگاههای مرزی عراق با تأکید بر استمرار خدماترسانی تصریح میکند: «عملیات صدور گذرنامه، مهر خروج و حملونقل زائران به شهرهای مقصد به صورت پایدار در حال انجام است. بر اساس دستور نخستوزیر عراق، به زودی از مرزهای شلمچه، شیب و منذریه نیز بازدید خواهیم کرد تا هماهنگیهای زیرساختی در تمامی مبادی ورودی ارتقا یابد.»
تمرچین دروازه عبور شمال غرب
مرز تمرچین در شهرستان پیرانشهر استان آذربایجانغربی، به دلیل شرایط آبوهوایی مطبوع و کوهستانی، به عنوان یکی از بهترین گزینهها برای زائران استانهای شمالغربی و همچنین زوار خارجی کشورهای همسایه شناخته میشود.
استاندار آذربایجانغربی با تأکید بر مزیتهای جغرافیایی این مرز میگوید: «مرز تمرچین کوتاهترین و خنکترین مسیر برای زائران منطقه است. ما زیرساختهای بسیار مناسبی را فراهم کردهایم و انتقال زائران از ارومیه تا پایانه تمرچین به صورت رایگان انجام میشود. در آن سوی مرز نیز با هماهنگی مسئولان اقلیم کردستان عراق، انتقال زوار از حاجعمران تا اربیل رایگان است.»
رضا رحمانی با اشاره به بهرهبرداری از پروژههای جدید عمرانی ادامه میدهد: «زائرسرای بزرگ پیرانشهر با زیربنای هزارو۳۶۰ مترمربع و ۱۰واحد اقامتی با اعتبار ۴۰میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید تا اسکان زائران تسهیل شود.»
او ضمن تقدیر از مواکب اهل سنت پیرانشهر میافزاید: «حضور پرشور برادران اهل سنت در پذیرایی از زائران امام حسین (ع) نماد عینی همدلی، انسجام ملی و وحدت اسلامی در این استان است.»
پلیس راهور و فرماندهی انتظامی با استقرار گیتهای گذرنامه تعاملی و برقراری امنیت مسیرهای مواصلاتی، نقش مهمی در سرعتبخشی به خروج زائران بدون ایستایی طولانی داشتهاند.
سردار رحیم جهانبخش، فرمانده انتظامی آذربایجانغربی با تشریح تمهیدات انتظامی در تمرچین میگوید: «فرماندهی انتظامی استان افتخار دارد که در تمرچین علاوه بر هموطنان، بدرقهکننده زائران کشورهای حوزه قفقاز باشد. امسال ۳۰گیت فعال در مرز مستقر کردهایم که قابلیت افزایش فوری تا ۶۰ گیت را دارند.»
وی با اشاره به ظرفیت پذیرش روزانه مرز توضیح میدهد: «امکان ارائه خدمات شبانهروزی به بیش از ۵۰هزارنفر فراهم است و در حال حاضر روزانه ۸هزارزائر به راحتی و با کمترین معطلی تردد میکنند. امنیت کامل جادهها و کاهش هزینههای سفر از این مبدأ، تمرچین را به مسیر مناسبی برای سفر اربعین تبدیل کرده است.»
استقبال پرشور از زوار خارجی
پایانه مرزی بازرگان به عنوان دروازه ورود زائران از کشورهای ترکیه، آذربایجان، گرجستان و روسیه، این روزها جلوهگاه بینالمللی حرکت جهانی اربعین است.
مدیر پایانه مرزی بازرگان با اشاره به حجم ترددهای بینالمللی میگوید: «از ابتدای طرح اربعین تاکنون بیش از ۳هزار زائر خارجی از کشورهای همسایه از طریق پایانه بازرگان وارد کشور شدهاند.»
ایرج آزادی درباره نحوه هدایت این مسافران توضیح میدهد: «این زائران پس از ورود و دریافت خدمات رفاهی و پذیرایی در چهارموکب بزرگ مستقر در بازرگان، به سمت مرز تمرچین هدایت میشوند تا سفر خود را به سمت کربلا ادامه دهند. تلاش ما ارائه خدمات بدون معطلی و ایجاد فضایی معنوی و در شأن زائران در نقطه صفر مرزی است.»