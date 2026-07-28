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تاریخ انتشار: ۰۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۸
سیاست » اخبار کلی

ملت ایران با استحکام، خردمندی و تدبیر ایستاده‌اند

فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، با اشاره به برگزاری راهپیمایی اربعین حسینی (علیه‌السلام)، اظهار کرد: ۲۲ دستگاه برای زائران اربعین خدمت‌رسانی خواهند کرد.

جوان آنلاین: فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در نشست خبری خود با حضور خبرنگاران، با اشاره به برگزاری راهپیمایی اربعین حسینی (علیه‌السلام)، اظهار کرد: ۲۲ دستگاه برای زائران اربعین خدمت‌رسانی خواهند کرد.

وی افزود: این موضوع را نیز بار دیگر یادآور می‌شویم که این نخستین اربعینی است که رهبر شهید ما در کنار ما نیستند و طبیعتاً آرزویی که ایشان همواره برای حضور در پیاده‌روی اربعین داشتند، امسال به نوعی برآورده شده است و ایشان پاداش مجاهدت‌های خود را با شهادت دریافت کردند و در کنار کودکان مظلوم میناب، کودکان لامرد، زنان، کودکان، پیرمردان و پیرزنانی که به ناحق در جنگ‌های اخیر به شهادت رسیدند، برای همه ما، ان‌شاءالله، دعا خواهند کرد.

مهاجرانی گفت: جا دارد بنده به خانواده هنری ایران و به همه ایرانیان تسلیت عرض کنم که سالیان سال با هنرمندی‌های استاد اکبر عبدی، لبخند بر لبانشان نقش بست و ایشان طنز فاخر را برای ما به نمایش کشیدند. همچنین به خانواده محمد یاراحمدی، که از گویندگان و صداپیشگان ارزشمند جامعه هنری بودند، نیز تسلیت عرض می‌کنم.

سخنگوی دولت عنوان کرد: اما در میان این روزها که به هر حال خبرهای سیاسی و نظامی بسیار داغ است، یک خبر فرهنگی و تمدنی بسیار خوب نیز شنیدیم و آن ثبت جهانی قلعه الموت بود که به تلاش وزارت میراث فرهنگی و همچنین به تلاش خانم دکتر چوبک انجام شد.

مهاجرانی اظهار کرد: از ۳۱ تیرماه تا ۶ مردادماه، هفته ملی مهارت است و موضوع مهارت‌آموزی و اشتغال از مسائل مهم کشور به شمار می‌رود.

وی با اشاره به اقدامات سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، از اجرای طرح «ماهر»، نظام مشاوره شغلی هوشمند، اقدامات حوزه فناوری، هیئت‌امنایی شدن مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و برگزاری المپیاد مهارتی خبر داد.

سخنگوی دولت در گزارشی از سفر به استان‌های جنوبی بیان کرد: از ۲۶ تیرماه، سفر به مناطق جنوبی کشور آغاز شد. در نخستین برنامه، از بیمارستان شهید بقایی اهواز که در جریان حملات آسیب دیده بود، بازدید کردم. در بخش آنکولوژی این بیمارستان، کودکان مبتلا به سرطان، با وجود شرایط دشوار، روحیه‌ای بسیار مقاوم داشتند و با استحکام با شرایط مواجه می‌شدند.

سخنگوی دولت گفت: در ادامه، با خانواده‌های شهدا در منطقه گتوند دیدار و از مراکز آسیب‌دیده، مجتمع پتروشیمی ماهشهر، بندر امام خمینی و روند ترخیص کالاهای اساسی بازدید شد. همچنین از روند تخلیه کالا از کشتی‌ها و تلاش نیروهای فعال در این بخش برای حفظ امنیت غذایی کشور مطلع شدیم.

وی ادامه داد: سپس به استان بوشهر سفر کردیم. فرودگاه بوشهر به طور کامل از مدار خدمت‌رسانی خارج شده بود و هواپیمایی که به صورت مستقیم هدف موشک قرار گرفته بود، به جز بخش کوچکی از دم آن، کاملاً نابود شده بود. این هواپیمای نو برای خدمت‌رسانی به مردم خریداری شده بود.

بیش از ۳۵۰ نفر از کارکنان دولت، در جریان خدمت‌رسانی طی این ایام، به شهادت رسیدند

مهاجرانی عنوان کرد: در این سفر با خانواده‌های شهدا نیز دیدار شد. بیش از ۳۵۰ نفر از کارکنان دولت، در جریان خدمت‌رسانی طی این ایام، به شهادت رسیدند؛ از مهندسان فعال بر روی دکل‌های BTS در هرمزگان تا سیم‌بانان، پرستاران، پزشکان و دیگر کارکنانی که در حال انجام وظیفه بودند.

وی بیان کرد: همچنین با دو خانواده شهید دانش‌آموز و خانواده توان‌یابی که بر روی پل منطقه کهورستان به شهادت رسیده بودند، دیدار شد. این افراد شهروندان عادی بودند و در خودروهای آنان نه اورانیوم وجود داشت و نه تجهیزات نظامی، اما هنگام عبور از پل، هدف موشک دشمن قرار گرفتند.

مهاجرانی اظهار کرد: در ادامه، با صیادان بندر بوشهر که هنگام امرار معاش هدف حملات قرار گرفته بودند، گفت‌وگو شد. آنان با وجود آسیب‌های واردشده، بر پایبندی خود به کشور و حفظ تمامیت ارضی ایران تأکید کردند. همچنین یکی از علمای اهل سنت که هنگام خاموش کردن آتش مجروح شده بود، بر ایستادگی مردم منطقه تأکید داشت.

وی افزود: سفر سپس به بندر لنگه، بندر سیریک، بندر جاسک، چابهار، زرآباد، پسابندر، بندر بریس، بندر خمیر و دیگر مناطق جنوبی ادامه یافت و در تمامی این مناطق، روحیه مقاومت و ایستادگی مردم مشهود بود.

سخنگوی دولت گفت: چشم دریایی کشور در چابهار، پس از سه مرحله حمله و اصابت ۱۱ موشک، فرو ریخت، اما ملت ایران با وجود این حملات، نه‌تنها ذره‌ای از غیرت، شرف و استقامت خود را از دست نداد، بلکه این روحیه در میان مردم بیش از گذشته تقویت شد.

ملت ایران با استحکام، خردمندی و تدبیر ایستاده‌اند

مهاجرانی اظهار کرد: دشمنان بدانند برج دیدبانی دریایی چابهار فرو ریخت، اما این تصور که ملت ایران دچار تزلزل شده است، کاملاً اشتباه است. ملت ایران با استحکام، خردمندی و تدبیر ایستاده‌اند و به لطف خداوند، همان‌گونه که از سایر بزنگاه‌ها عبور کرده‌اند، از این مقطع سخت نیز با موفقیت عبور خواهند کرد.

وی افزود: نیروهای مسلح، از سربازان تا فرماندهان، در پاسگاه‌های مرزی، با وجود دمای بالای ۴۰ درجه و رطوبت بالای ۸۰ درصد، با لباس فرم، جلیقه، کلاه و پوتین، با استقامت در حال انجام مأموریت هستند و همگی پای کار ایران ایستاده‌اند.

سخنگوی دولت گفت: در جریان این سفر، از مراکز آسیب‌دیده، اقامتگاه‌های بوم‌گردی، صنایع دستی و کسب‌وکارهایی که در نتیجه حملات دچار خسارت شده بودند، بازدید شد. این بازدیدها نشان داد حضور میدانی، درک دقیق‌تر و استحکام بیشتری نسبت به تصمیم‌گیری از ستاد و پایتخت ایجاد می‌کند.

سازمان انتقال خون نقش مهمی در تأمین نیازهای کشور ایفا کرد

وی با اشاره به روز اهدای خون، ادامه داد: ۹ مرداد، روز اهدای خون است. در ایام جنگ، سازمان انتقال خون نقش مهمی در تأمین نیازهای کشور ایفا کرد. همچنین آثار سینمایی ارزشمندی درباره انتقال خون و گروه‌های نادر خونی تولید شده است.

برچسب ها: مهاجرانی ، دولت چهاردهم ، اربعین
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