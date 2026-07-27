مذاکرات وینگر کلمبیایی تیم بایرن مونیخ با الهلال ادامه دارد و این بازیکن در صورت قبول پیشنهاد این تیم عربستانی، تبدیل به یکی از پردرآمدترین بازیکن لیگ حرفه‌ای سعودی خواهد شد.

جوان آنلاین: لوئیز دیاز ستاره کلمبیایی بایرن مونیخ با پیشنهاد اغواکننده الهلال عربستان در آستانه جدایی از این تیم قرار دارد.

به گزارش ایرنا، مذاکرات الهلال با دیاز در حال پیشرفت بوده و نماینده این بازیکن مستقیما با مدیریت آبی‌ها در حال مذاکره است تا این معامله را در طول پنجره تابستانی جاری به سرانجام برساند.

گزارش‌های مطبوعاتی تأیید کرده بودند که دیاز در صدر فهرست اهداف الهلال در تابستان امسال قرار دارد، این دومین هدف الهلال پس از جذب کریسنسیو سامرویل، وینگر هلندی از وستهام یونایتد است.

باشگاه سعودی قراردادی حدود ۲۵ میلیون یورو در هر فصل به لوچو پیشنهاد خواهد داد. این رقم تقریبا دو برابر درآمد فعلی او در بایرن مونیخ است، جایی که حقوق او حدود ۱۴ میلیون یورو در سال است.

پیشنهاد مالی برای متقاعد کردن باشگاه آلمانی برای فسخ قرارداد دیاز، حدود ۸۰ میلیون یورو خواهد بود. بایرن مونیخ ۷۵ میلیون یورو برای جذب او سرمایه‌گذاری کرد، بنابراین این انتقال به معنای جبران و سودآوری از بازیکنی در اوج دوران حرفه‌ای‌اش خواهد بود.

با وجود جذابیت مالی، انتظار نمی‌رود این معامله آسان باشد. در بایرن مونیخ، دیاز کاملا با سیستم تاکتیکی سازگار شده و در کنار چهره‌هایی مانند هری کین و مایکل اولیسه، یک مثلث تهاجمی بسیار کشنده تشکیل داده است.

برای این بازیکن کلمبیایی، این تصمیم نه تنها شامل سنجش مزایای مالی، بلکه در نظر گرفتن جنبه ورزشی نیز می‌شود؛ ادامه رقابت در بالاترین سطح اروپا و بازی در لیگ قهرمانان اروپا در مقابل احتمال تبدیل شدن به یکی از پردرآمدترین بازیکنان لیگ عربستان سعودی.

با نزدیک شدن به شروع مجدد تمرینات، چند هفته آینده در تعیین اینکه آیا آینده این وینگر کلمبیایی در فوتبال برتر اروپا نهفته است یا اینکه تسلیم پیشنهادات فوتبال عربی خواهد شد، بسیار مهم خواهد بود.

با توجه به احتمال جدایی دیاز، غول‌های باواریایی در اقدامی که نشان دهنده اعتماد آنها به جوانان است، تصمیم گرفته‌اند آریخون ابراهیموویچ را که به تازگی پس از یک قراداد قرضی به تیم بازگشته است، به عنوان جایگزین مستقیم لوئیس دیاز، ستاره کلمبیایی، برای فصل آینده معرفی کنند.

به گفته فرانک لینکش، روزنامه‌نگار معتبر، که در مجله آلمانی کیکر می‌نویسد، مدیریت بایرن تصمیم گرفته است که از ورود به بازار نقل و انتقالات برای یک وینگر چپ جدید خودداری کند. آنها پس از از دست دادن هدف اصلی خود، آنتونی گوردون، که انتقال به بارسلونا را ترجیح می‌داد، از جذب بازیکن در این پست عقب‌نشینی کردند.