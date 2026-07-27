جوان آنلاین: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز دوشنبه با تکرار ادعاهای خود در خصوص رایزنی با تهران با هدف تلاش برای مهار قیمت نفت که در پی تجاوز پرهزینه به ایران با آن مواجه شده است، مدعی شد: ما در حال حاضر با ایران گفتوگو میکنیم و مذاکرات به خوبی پیش میرود! در خصوص ایران، هماهنگی نزدیکی با اسرائیل داریم. از داراییهای مسدود شده ایران برای جبران خسارات وارده به کشتیها در تنگه هرمز بر اثر حملات ایران استفاده خواهیم کرد.
به گزارش مهر، ترامپ سپس در تلاش برای سرپوش گذاشتن بر ناکامیهای خود مقابل ایران مدعی شد: من از پوتین درباره ارائه تصاویر ماهوارهای به ایران سؤال خواهم کرد. ترکیه متحد خوبی است و هیچ کس به من دیکته نمیکند که چه تجهیزات نظامی باید به آنکارا بفروشیم.
رئیس جمهور آمریکا که میکوشد گزارش محافل رسانهای در جهان و کشورش پیرامون کاهش میزان تسلیحات به دلیل جنگ با ایران را کم اهمیت جلوه دهد، ادعا کرد: مهمات فراوانی داریم و مایلم مقدار بیشتری نیز تهیه کنم!