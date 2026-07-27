جوان آنلاین: متن اطلاعیه شماره ۸ ستاد مرکزی اربعین حسینی در سال ۱۴۰۵ به این شرح است:

بسمه تعالی

«مِثلی لایُبایِعُ مِثلَه»

به اطلاع تمامی عاشقان و رهپویان طریق الحسین (ع) که هم‌اکنون در مسیر این پیاده‌روی معنوی حضور دارند یا در آستانه حرکت هستند، می‌رساند، با توجه به حضور خیل عظیم مشتاقان در ایام اربعین برای حفظ سلامت، امنیت و بهره‌مندی هرچه بهتر از این سفر معنوی، رعایت نکات زیر ضروری است؛



۱- با توجه به گرمای هوا، از تمامی زائران درخواست می‌شود، مدت زمان سفر خود را در کوتاه‌ترین مدت به پایان رسانند.

۲- برای رفاه حال زائران گرامی، تردد از کلیه مرز‌ها به صورت ۲۴ ساعته بوده و زوار گرامی می‌توانند در تمامی ساعات شبانه روز از مرز‌ها تردد کنند.

۳- در سفر زیارتی اربعین و هنگام مراجعه به مرز‌ها از همراه داشتن وسائل و دارو‌های ممنوعه در کشور عراق (طبق توصیه‌های وزارت بهداشت و درمان) جداً خودداری کنید. اکیداً توصیه می‌شود از حمل هرگونه داروی کدئین‌دار، دارو‌های مسکن قوی، آرام‌بخش‌ها و مواد مخدر که در لیست دارو‌های ممنوعه کشور عراق قرار دارد خودداری کنید. حمل این اقلام می‌تواند منجر به بازداشت و مشکلات جدی قانونی در کشور عراق شود. در صورت نیاز به داروی خاص حتماً نسخه پزشک متخصص را به همراه داشته باشید.

۴- با توجه به سختی تأمین آب و یخ در ایران و عراق، در مصرف صحیح و عدم اسراف آن توجه ویژه بعمل آورید.

۵- سفر زیارتی خود را به صورت گروهی و با افراد آشنا و مورد اعتماد خود به سرانجام برسانید و حتی‌المقدور از سفر انفرادی اجتناب کنید.

۶- زائرین گرامی بویژه افراد دارای بیماری زمینه‌ای یا دارای همراهان مسن یا کودک، برای جلوگیری از گرمازدگی و یا بروز بیماری، در ساعات اوج گرما از پیاده‌روی اجتناب کرده و در موکب‌های مناسب استراحت کنید و پیاده‌روی در مسیر نجف به کربلا را از ساعات پایانی روز تا ساعات اولیه صبح که هوا خنک است، انجام دهید.

۷- در نقاط شلوغ مراقب سالمندان و کودکان باشید. تعیین یک «نقطه ملاقات» مشخص در شهر‌های مقصد یا در مسیر مشایه بسیار هوشمندانه است؛ سعی کنید قرار ملاقات با همسفران را در عمود‌های رند (مانند عمود‌های ۱، ۱۰۰، ۲۰۰ و ...) که معمولا شلوغ هستند، انتخاب نکنید.