\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u0631\u0633\u0627\u0646\u0647\u200c\u0647\u0627 \u0627\u0632 \u062d\u0645\u0644\u0647 \u0647\u0648\u0627\u06cc\u06cc \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u0628\u0647 \u0634\u0647\u0631\u06a9 \u0637\u06cc\u0631 \u0627\u0628\u0644\u0639\u0631\u0648\u0628 \u062f\u0631 \u062c\u0646\u0648\u0628 \u0644\u0628\u0646\u0627\u0646 \u062e\u0628\u0631 \u062f\u0627\u062f\u0646\u062f.\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0633\u0646\u06cc\u0645\u060c \u0628\u0646\u0627 \u0628\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u200c\u0647\u0627\u060c \u062c\u0646\u06af\u0646\u062f\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u06f6 \u0646\u0648\u0628\u062a \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u0631\u0627 \u0628\u0645\u0628\u0627\u0631\u0627\u0646 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.