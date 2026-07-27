جوان آنلاین: فولکر تورک به الجزیره گفت: «آنها در سال ۲۰۲۴ آواره شدند و در سال ۲۰۲۶ بارها و بارها به طور مجدد آواره شدند. بنابراین، احساس عمیقی از خستگی، ناامیدی و نگرانی نسبت به آینده را در میان مردم مشاهده کردم.»
به گزارش ایسنا، تورک با اشاره به دیدار خود با یکی از ساکنان لبنان گفت این فرد چهار روز پیش تلاش کرده بود به خانهاش بازگردد، اما از ورود به روستای خود منع شده بود.
وی افزود: «این مرد با چشمان خود دید که چگونه روستایش کاملا ویران شده است.»
تورک در ادامه با تاکید بر لزوم حفظ آتشبس در این کشور گفت: «مردم باید بتوانند راهی برای بازگشت به زندگی عادی خود پیدا کنند و در صلح در کنار همسایگانشان زندگی کنند.»
وی همچنین گفت که سازمان ملل یک هیئت ارزیابی را به لبنان اعزام کرده تا «نقضهای جدی حقوق بشردوستانه بینالمللی» در جنگ را بررسی کند.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل گفت پس از بازدید از یک ساختمان مسکونی در منطقهای پرجمعیت در بیروت که در جریان یک حمله ویران شده بود، به این نتیجه رسیده است که «اصول تفکیک و احتیاط بههیچوجه رعایت نشدهاند و این موضوع باید آشکار شود.»
وی افزود: «ما باید حقیقت را درباره این موضوع بیان کنیم و بُعد انسانی جنگ را در کانون توجه قرار دهیم. این همچنین به معنای آن است که مسئله پاسخگویی مطرح خواهد بود، زیرا کسانی که مرتکب جنایت میشوند نباید بدون مجازات بمانند.»
کمیسر عالی حقوق بشر در ادامه گفت که پس از ۳۵ سال فعالیت در سازمان ملل متحد، «هرگز تصور نمیکردم به جایی برسیم که در غزه، یمن و لبنان، همکارانمان نه یک یا دو بار، بلکه به شکلی واقعا غیرقابل تصور کشته شوند.»
وی افزود: «همانطور که میدانید، صدها نفر از همکاران ما در غزه کشته شدهاند. همچنین شمار زیادی از نیروهای یونیفل در جنوب لبنان جان باختهاند و ۷۴ نفر از همکاران ما نیز در یمن بازداشت شدهاند.»
تورک گفت کارکنانی که وضعیت این مناطق را زیر نظر داشتهاند، اکنون بهشدت خسته و دچار آسیبهای روحی شدهاند.
وی خواستار حفاظت از کارکنان سازمان ملل و همه افرادی شد که در حوزههای امداد بشردوستانه و حقوق بشر فعالیت میکنند و گفت: «ما این کار را بهصورت بیطرفانه انجام میدهیم تا به مردم در سراسر جهان خدمت کنیم.»
وی همچنین تاکید کرد: «من معتقدم که اکثریت مردم جهان نهتنها به کار ما، بلکه به آشکار شدن حقیقت نیز اهمیت میدهند و این همان چیزی است که به آن امید بستهایم.»
تورک افزود: «ما باید تاکید کنیم که حقوق بینالملل باید رعایت شود، هیچکس فراتر از حقوق بینالملل نیست و هیچ استثنایی در اجرای آن وجود ندارد.»
این مقام ارشد سازمان ملل پیشتر نیز در یک نشست خبری در بیروت گفته بود که روستاهای کاملی در جنوب رود لیتانی توسط نیروهای اسرائیلی با خاک یکسان شدهاند و دیگر قابل سکونت نیستند.
به گفته وی، دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل موارد گستردهای از نقض حقوق بشردوستانه بینالمللی توسط رژیم صهیونیستی را مستند کرده است که برخی از آنها ممکن است مصداق جنایت جنگی باشند.