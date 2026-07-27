آمارسازی نهاد تروریستی سنتکام علیه ایران

جوان آنلاین: به نقل از شبکه الجزیره، فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) امروز دوشنبه با انتشار پیامی مدعی شد تاکنون مسیر ۱۷ کشتی تجاری را در چارچوب طرح موسوم به «محاصره دریایی» تغییر داده است.

به گزارش مهر، این نهاد تروریستی در ادامه ادعای خود در راستای تقویت روحیه نظامیان خود مقابل نیرو‌های دفاعی ایران مدعی شد: از زمان ازسرگیری محاصره [توسط]ایران، مسیر ۱۷ کشتی تجاری را تغییر داده، ۲ کشتی را از کار انداخته و ۲ کشتی را بازرسی کرده‌ایم.

نهاد تروریستی مذکور پیشتر نیز نیز ادعا‌های مشابهی را مطرح کرده بود.