دو صهیونیست در یونان دستگیر شدند

جوان آنلاین: کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارشی در این رابطه اعلام کرد، این دو صهیونیست که در سن سربازی هستند، شماری از صهیونیستها را به اتاق خود برده و با آنها درگیری پیدا کرده بودند.
به گزارش تسنیم، این رسانه عبری زبان تلاش کرد تا این افراد را که سن آنها کلاس دوازدهم به بالا بود را در چارچوب مظلوم نمایی نوجوان جلوه بدهد.
این دو صهیونیست بعد از درگیری دستگیر و پس از حدود یک شبانهروز بازداشت، آزاد شدند و اکنون در راه بازگشت به اسرائیل (سرزمینهای اشغالی فلسطین) هستند.
به اعتراف این رسانه، صهیونیستها در طول اقامتشان در یونان با جوانان دیگری که در هتل اقامت داشتند آشنا شده و همین آشنایی باعث بروز این درگیریها شد.
گفتنی است شماری از کشورهای جهان از جمله تایلند که مقصد سفرهای صهیونیستها است با دردسر بزرگی به نام بزهکاریهای اسرائیلیها مواجه است و تاکنون تعداد قابل توجهی از این صهیونیستها دستگیر وحتی زندانی شدهاند.