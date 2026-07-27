مقام سیاسی سازمان ملل در نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره جنگ اوکراین و روسیه هشدار داد: حملات در دریای سیاه، امنیت عرضه جهانی مواد غذایی را تهدید می‌کند.

جوان آنلاین: از سازمان ملل، خانم «کایوکو گوتو» مدیر بخش اروپا و آسیای مرکزی در اداره امور سیاسی و عملیات صلح سازمان ملل متحد روز دوشنبه به وقت محلی در نشست شورای امنیت گفت: «افزایش حملات به بنادر و کشتی‌های باری در هفته‌های اخیر، بار دیگر نگرانی‌ها را درباره پیامد‌های گسترده‌تر منطقه‌ای و جهانی این جنگ افزایش داده است.»

به گزارش ایرنا، او به بنادر دریای سیاه اودسا، چورنومورسک، پیودنی، ایزمایل و میکولایف اشاره و ادعا کرد: این مناطق شاهد حملات «دوباره از سر گرفته‌شده و سیستماتیک» روسیه بوده‌اند.

این مقام سازمان ملل افزود: در منطقه اودسا، گزارش شده است که در ماه ژوئیه بیش از شش حمله علیه کشتی‌های غیرنظامی انجام شده است.

وی گفت: در یکی از مرگبارترین این حملات، در تاریخ ۲۰ ژوئیه، گزارش‌ها حاکی از آن است که موشک‌های روسیه یک کشتی با پرچم گینه بیسائو را در نزدیکی بندر اودسا هدف قرار دادند که در پی آن ۱۰ نفر کشته شدند.

گوتو ادامه داد: روسیه همچنین حملات خود را علیه زیرساخت‌های صنایع غذایی اوکراین، تجهیزات کشاورزی و زمین‌های زراعی این کشور تشدید کرده است؛ حملاتی که باعث نابودی محصولاتی شده‌اند که آماده برداشت و صادرات بودند.

این مقام سازمان ملل اضافه کرد: بر اساس گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد)، قیمت گندم از ابتدای ماه جاری میلادی ۲۰ درصد افزایش یافته و به بالاترین سطح خود از مارس ۲۰۲۴ رسیده است.

مدیر بخش اروپا و آسیای مرکزی در اداره امور سیاسی و عملیات صلح سازمان ملل متحد همچنین اعلام کرد که از زمان نشست ۹ ژوئیه شورای امنیت درباره اوکراین، گزارش‌ها حاکی از آن است که بیش از ۱۷۰ غیرنظامی در سراسر این کشور بر اثر حملات هوایی روسیه کشته شده‌اند.

او تاکید کرد: «ساختمان‌های مسکونی، زمین‌های بازی، پمپ‌بنزین‌ها، بازار‌ها و انبار‌های لجستیکی هدف حمله قرار گرفته‌اند.»

این مقام سازمان ملل گفت: کی‌یف همچنان به‌طور مداوم زیر آتش حملات قرار دارد و تنها روز گذشته، هشتمین حمله گسترده موشکی به این شهر یک ساختمان مسکونی را هدف قرار داد. بر اساس گزارش‌ها، تنها در ماه ژوئیه، دست‌کم ۵۶ غیرنظامی در کی‌یف کشته و ۲۳۲ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

گوتو با اشاره به ادامه حملات روزانه در مناطق دونتسک، خارکیف، سومی، خرسون، دنیپروپتروفسک و زاپوریژیا در اوکراین، تاکید کرد: «تشدید درگیری‌ها در فصل تابستان، تاثیرات مخرب فزاینده‌ای بر مناطقی از اوکراین داشته است که به‌طور موقت تحت اشغال فدراسیون روسیه قرار دارند.»

مقام بشردوستانه سازمان ملل: وضعیت کنونس هرگز نباید عادی شود

«ایندریکا راتواته» سرپرست موقت امور بشردوستانه و معاون هماهنگ‌کننده کمک‌های اضطراری سازمان ملل نیز گفت: «هر روز، سازمان‌های بشردوستانه همچنان در سراسر اوکراین به ارائه خدمات و کمک‌رسانی ادامه می‌دهند.»

او افزود که این تلاش‌ها در اودسا و میکولایف ادامه دارد؛ مناطقی که در آنها خانه‌ها، اتوبوس‌ها و زیرساخت‌های انرژی هدف حمله قرار گرفته‌اند.

وی اضافه کرد: همچنین در خارکیف، دنیپرو، سومی و زاپوریژیا، حملات هوایی زندگی روزمره مردم را مختل کرده‌اند؛ و در کی‌یف، خانواده‌ها بار دیگر مشغول پاک‌سازی آوار از ساختمان‌های مسکونی هستند.

او درباره گزارش‌های مربوط به آسیب دیدن غیرنظامیان در روسیه نیز ابراز نگرانی و اعلام کرد «حتی اگر سازمان ملل نتواند این گزارش‌ها را به‌طور مستقل تایید کند.»

وی تاکید کرد: «شهر‌ها متفاوت هستند، اما نتیجه یکسان است. این غیرنظامیان هستند که هزینه آن را می‌پردازند. این وضعیت هرگز نباید عادی شود.»

راتواته افزود، با تغییر تاکتیک‌ها و گستره درگیری، شیوه فعالیت سازمان‌های بشردوستانه نیز باید متناسب با آن تغییر کند.

او گفت: «ما تجهیزات و کمک‌های نابودشده را جایگزین خواهیم کرد و همچنان در کنار نیرو‌های امدادی محلی به فعالیت ادامه خواهیم داد. اما عزم و اراده ما نباید با پذیرش این وضعیت اشتباه گرفته شود.»