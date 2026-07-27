رایزنی وزرای خارجه قطر و کانادا درباره کاهش تنش در منطقه

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری قطر (قنا)، «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» وزیر امور خارجه قطر امروز از «آنیتا آناند» همتای کانادایی خود تماس تلفنی دریافت کرد.
به گزارش ایرنا، دو طرف همکاری دو کشور و راهکارهای تقویت روابط دوجانبه، آخرین تحولات منطقهای به ویژه تلاشهای دیپلماتیک و هماهنگی مشترک برای کاهش تنشها و تقویت ثبات و امنیت منطقه را بررسی کردند.
وزیر امور خارجه قطر در این تماس تلفنی بر ضرورت پایبندی همه طرفها به گفتوگو و دیپلماسی و اجرای توافقات صورت گرفته در چارچوب تفاهمنامه امضا شده بین آمریکا و جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد.
وی همچنین تضمین آزادی دریانوردی در تنگه هرمز با هدف حفظ امنیت منطقه و صیانت از دستآوردهای به دست آمده و نیز تقویت ثبات منطقهای را مورد تأکید قرار داد.
آل ثانی افزود که قطر از همه تلاشهای مربوط به کاهش تنش و دستیابی به توافق فراگیر برای تحقق صلح پایدار در منطقه کاملا حمایت میکند.
در همین ارتباط خبرگزاری عمان از گفتوگوی تلفنی «بدر بن حمد البوسعیدی» وزیر امور خارجه این کشور با همتای قطری خود خبر داد و افزود که دو طرف راهکارهای تقویت فرصتهای دستیابی به تفاهامات عملی، عادلانه و پایدار در مورد ناوبری دریایی و جریان زنجیرههای تأمین از طریق راهحلهای سیاسی و دیپلماتیک با هدف خدمت به منافع همه کشورهای منطقه و همه طرفهای ذینفع دریانوردی در تنگه هرمز را بررسی کردند.