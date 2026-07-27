کشته شدن پنج کوهنورد در بلندترین قله اروپا

جوان آنلاین: پنج کوهنورد اهل بوسنی و هرزگوین پس از گرفتار شدن در یک طوفان شدید در کوه البروس، بلندترین قله اروپا، جان خود را از دست دادند. با این حال، به دلیل شرایط نامساعد جوی، انتقال پیکر سه نفر از قربانیان هنوز امکان‌پذیر نشده است.

به گزارش تسنیم، وزارت شرایط اضطراری روسیه اعلام کرد که نیرو‌های امداد ابتدا موفق شدند دو کوهنورد را نجات داده و برای دریافت خدمات درمانی منتقل کنند. سپس پیکر دو تن از جان‌باختگان را که در ارتفاع ۵ ٬ ۳۵۰ متری کوه قرار داشتند، پیدا و به پایین منتقل کردند.

کمیته تحقیقات روسیه نیز اعلام کرد که امدادگران پیکر سه کوهنورد دیگر را نیز پیدا کرده‌اند، اما به دلیل ادامه شرایط بد آب‌وهوایی، هنوز امکان انتقال آنها وجود ندارد.

هرچند مقامات روسیه در ابتدا ملیت قربانیان را اعلام نکردند، اما منابع انتظامی منطقه به خبرگزاری ریانووستی گفتند که جان‌باختگان همگی از بوسنی و هرزگوین بوده‌اند.

کوه البروس با ارتفاع ۵۶۴۲ متر در شمال مرز گرجستان قرار دارد و به دلیل تغییرات ناگهانی و شدید آب‌وهوا و شرایط دشوار صعود شهرت دارد.

رسانه‌های روسی نیز اعلام کردند که باد‌های شدید و شرایط جوی نامساعد عملیات جست‌و‌جو و انتقال اجساد را با دشواری زیادی مواجه کرده است.