ترامپ با وجود هشدارها، بر تشدید جنگ با ایران پافشاری کرد

جوان آنلاین: از تارنمای آمریکایی «rawstory»، ترامپ مدعی شده است که «دن کین» رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، بر این باور بوده که جنگ با ایران «بهراحتی قابل پیروزی» است. با این حال، روزنامه نیویورکتایمز گزارش داده که «کین» در جلسات محرمانه «عکس» این موضوع را مطرح کرده، اما ترامپ همچنان به تشدید درگیریها ادامه داده است.
به گزارش ایرنا، آلیسا والدس رودریگز، روزنامهنگار، نویسنده و تحلیلگر آمریکایی، در سرمقالهای که بهتازگی منتشر کرده است، نوشت: به او (ترامپ) گفته شد که این طرح شکست خورده است، اما پاسخش این بود که همان طرح را با شدت بیشتری ادامه دهد و راجعبه آن دروغ بگوید.
وی اضافه کرد: اسم این راهبرد نیست؛ بلکه رفتار کسی است که وقتی میشنود «در مسیر اشتباهی حرکت میکنی»، (بهجای اصلاح مسیر)، پایش را محکمتر روی پدال گاز فشار میدهد تا از روبهرو شدن با این احساس دردناک و غیرقابل تحمل که همهچیز را خراب کرده است، فرار کند.
به باور رودریگز، دلیل اینکه ترامپ همچنان به این راهبرد «شکستخورده»، یعنی تشدید مداوم جنگی که نه از آثار اقتصادی آن کاسته و نه مانع افزایش تلفات نیروهای آمریکایی شده ــ پایبند مانده و در این پافشاری اجباری درونی حس میکند، تنها به یک موضوع برمیگردد: «رئیس جمهور نمیخواهد کاری را انجام دهد که بیش از هر چیز از آن فراری است.»
وی ادامه داد: دلیل تداوم جنگ این نیست که (با تشدید درگیری و شدت بخشیدن به آن) میتوان در آن پیروز شد. در واقع، هر فرد مطلعی اذعان دارد که چنین چیزی ممکن نیست. پس چرا ترامپ از عقبنشینی طفره میرود؟ پاسخ ساده است.
این نویسنده آمریکایی در توضیح پاسخ این پرسش تاکید میکند: این جنگ ادامه دارد، چون پایان دادن به آن مستلزم این است که دونالد ترامپ به خودش اعتراف کند که (این راهبرد) جواب نداده است؛ و اذعان به اینکه این راه جواب نداده، بدین معناست که به ناموفق بودن خودش هم اقرار کند؛ و همین یک جمله کوتاه، یعنی «من اشتباه کردم»، تنها جملهای است که او تمام بیش از هفتاد سال زندگیاش را صرف ساختن شخصیتی کرده که هرگز مجبور به گفتنش نشود.
رودریگز در پایان این مطلب کوتاه، با اشاره به اقتصاد جهانی و همچنین مخاطب قرار دادن مردم آمریکا نوشت: او عمیقا ترجیح میدهد که چنین کاری (تشدید درگیری) را انجام دهد؛ اقتصاد جهان را نابود کند، زندگی شما را به تباهی بکشاند و جان دختران و پسرانتان را بگیرد، اما حتی چهار ثانیه هم آن احساس را تجربه نکند.