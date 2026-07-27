جوان آنلاین: اندیشکده کاتو در مقاله‌ای با اشاره به جنگ فاجعه بار آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، نوشت: دوران بسته شدن پایگاه‌های آمریکا در غرب آسیا فرارسیده است.

به گزارش تسنیم، در این گزارش آمده است: جنگ فاجعه‌بار آمریکا علیه ایران دست‌کم یک نقطه روشن دارد. این جنگ به طور ناخواسته نشان داد دلیل محکمی برای بستن پایگاه‌های آمریکا در سراسر غرب آسیا و بازگرداندن نیرو‌های آمریکایی به خانه وجود دارد.

کاتو نوشت: درگیری مستمر واشنگتن در غرب آسیای همیشه ناپایدار، یادگاری از دوران جنگ سرد است. آن جهان مدتهاست که از بین رفته است.

بنا بر این مقاله، در مورد کشور‌های دیکتاتور عرب در خلیج فارس، واشنگتن باید بار محافظت از آنها را از دوش خود بردارد.

این اندیشکده تاکید کرد: آمریکایی‌ها هیچ وظیفه‌ای ندارند که به عنوان محافظ برای خانواده‌های سلطنتی هرزه‌ای که معتقدند کار سخت برای دیگران است، عمل کنند.

در این مقاله تصریح شده است: کاهش تعهدات واشنگتن در خاورمیانه، محرک‌های جنگ را نیز کاهش خواهد داد. پایگاه‌های آمریکا در غرب آسیا به تعهداتی پرهزینه تبدیل شده‌اند که به معنای واقعی کلمه، جان آمریکایی‌ها را هدف قرار می‌دهند.