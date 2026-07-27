جوان آنلاین: ولی الله بیاتی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس، ضمن تشریح نشست امروز (دوشنبه ۵ مرداد) کمیسیون متبوع خود گفت: جلسه امروز کمیسیون با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونان این وزارتخانه برگزار شد. در این نشست، گزارشی از اقدامات این وزارتخانه در زمان جنگ رمضان و پساجنگ مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش ایسنا، وی در ادامه با اشاره به بررسی آخرین وضعیت اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی اظهار کرد: همچنین در این نشست اجرای طرح کالابرگ، احکام بازنشستگان و پرداختی بدهی بیمارستانها مورد بررسی قرار گرفت. اعضای کمیسیون ضمن تقدیر از عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بیان نقطه نظرات و دیدگاههای خود در خصوص گزارش ارائه شده پرداختند.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس با بیان اینکه در این نشست نمایندگان دغدغههای خود را طرح کردند گفت: دغدغههای نمایندگان در حوزه معیشت مردم و تورم، توزیع فرصتهای سرمایه گذاری، کمبود نیرو در ادارات متبوع، تعیین تکلیف تعاونی ها، خدمات بیشتر به معلولین و بیمه کارگران مطرح شد.
نماینده تفرش و آشتیان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در ادامه این نشست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی اعلام کرد که رئیس جمهور قول دادند یک صد همت برای این حوزه اختصاص یابد تا تسویه روزانه با فروشگاهها انجام شود.
وی در ادامه تاکید کرد: همچنین در خصوص احکام بازنشستگان نیز اعلام کردند که به جز بازنشستگان مخابرات و فولاد، احکام زده شده و حقوق براساس احکام جدید صادر و پرداخت شده است؛ از طرفی در خصوص پرداخت بدهی بیمارستانها نیز وزیر کار اعلام کردند که مقرر شده است ۷۰ همت تأمین شود تا بدهی تسویه شود.
بیاتی در ادامه با اشاره به اظهارات رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها افزود: در پایان این نشست نیز آقای جوکار مطلبی را در خصوص احکام برنامه هفتم توسعه بیان کردند و تاکید بر حل مشکلات معیشتی و افزایش حقوقها و حل معضل تورم داشتند.
نماینده تفرش و آشتیان در مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین موضوع ساخت مسکن برای معلولان، عدالت در سرمایه گذاری و مسئولیتهای اجتماعی مورد تاکید رییس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس در این نشست بود.